Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch đầy sóng gió khi VN-Index đánh mất hơn 46 điểm, tương đương gần một nửa mức giảm kể từ đầu năm, đồng thời chính thức rơi xuống dưới mốc tâm lý 1.700 điểm. Đáng chú ý, đà điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh thanh khoản ngày càng suy kiệt, còn áp lực bán đã bắt đầu lan sang nhóm cổ phiếu ngân hàng vốn đóng vai trò trụ đỡ của thị trường.

Trong báo cáo nhận định mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho rằng những diễn biến này đang đặt thị trường trước một giai đoạn nhiều thử thách, nhất là khi chứng khoán thế giới cũng chịu sức ép lớn từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt.

VN-Index có nguy cơ ghi nhận tháng 11 giảm mạnh hiếm thấy trong 11 năm qua

Trong nước, MBS đánh giá diễn biến đáng lo ngại không chỉ nằm ở việc VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm mà còn ở sự suy yếu của những cổ phiếu vốn hóa lớn.



Tính từ đầu tháng 11, chỉ số đã giảm hơn 3% và đang hướng tới một trong những tháng 11 có diễn biến tiêu cực nhất trong 11 năm qua. Nếu xu hướng này tiếp diễn đến cuối tháng, VN-Index sẽ ghi nhận ba tháng giảm điểm liên tiếp, kịch bản từng xuất hiện trong giai đoạn tháng 4–6/2022.

Diễn biến trên càng đáng quan ngại khi thị trường gần như thiếu vắng lực cầu đủ mạnh để hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đã giảm xuống dưới 10.000 tỷ đồng/phiên, quay về vùng thanh khoản từng xuất hiện trong năm 2025, khi VN-Index chủ yếu dao động quanh mốc 1.200 điểm.



Không chỉ suy yếu về thanh khoản, thị trường còn ghi nhận sự lệch pha đáng kể giữa diễn biến chỉ số và thực tế biến động của phần lớn cổ phiếu.

Theo tính toán của MBS, dù VN-Index hiện vẫn cao hơn vùng đáy tháng 7 khoảng 20 điểm, tương đương 1,2%, nhưng nếu loại trừ tác động của nhóm Vingroup, phần còn lại của thị trường thực chất đã giảm xuống thấp hơn vùng đáy này khoảng 26 điểm, tương đương 1,6%. Sự khác biệt còn thể hiện rõ hơn khi nhìn vào diễn biến từ đầu năm. Trong khi VN-Index giảm khoảng 96 điểm, mức giảm sau khi loại trừ tác động của nhóm Vingroup lên tới 209 điểm.

Điều này phần nào lý giải nghịch lý mà nhiều nhà đầu tư đang trải qua: chỉ số chung chưa giảm quá sâu so với các vùng đáy trước đó, nhưng không ít cổ phiếu trong danh mục đã chịu mức chiết khấu lớn.

Trong bối cảnh đó, những kỳ vọng về hiệu ứng tăng điểm cuối năm cũng đang đứng trước thử thách. MBS cho rằng tháng 11 và tháng 12 thường là giai đoạn có yếu tố mùa vụ thuận lợi, nhưng lịch sử cho thấy xu hướng này hoàn toàn có thể bị phá vỡ trước những biến động bất lợi từ môi trường vĩ mô. Đặc biệt, triển vọng Fed tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao, thậm chí có thể tăng thêm, đang trở thành yếu tố cản trở khả năng phục hồi của dòng tiền trên thị trường cổ phiếu.

MBS cảnh báo kịch bản VN-Index về 1.600 điểm, ưu tiên 3 nhóm cổ phiếu

Trong bối cảnh rủi ro chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, MBS xác định vùng 1.668 điểm là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng mà VN-Index cần giữ được trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, nếu xuất hiện nhịp hồi phục, chỉ số nhiều khả năng sẽ gặp áp lực tại vùng kháng cự 1.720–1.730 điểm. Đây được xem là khu vực thử thách khả năng phục hồi của thị trường sau nhịp điều chỉnh vừa qua.

Đáng chú ý, MBS không loại trừ kịch bản tiêu cực hơn. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng và VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ 1.668 điểm, chỉ số có thể lùi sâu về khu vực 1.600 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 3, để tìm kiếm điểm cân bằng mới.

Trước những biến động khó lường, MBS khuyến nghị nhà đầu tư đặt ưu tiên vào quản trị rủi ro, duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn và hạn chế các vị thế đầu cơ có mức độ rủi ro cao.

Thay vì chạy theo các nhịp hồi phục ngắn hạn, công ty chứng khoán này cho rằng nhà đầu tư có thể chú ý tới những cổ phiếu vốn hóa vừa (Midcap) có nền tảng tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh mang tính phòng thủ.

Trong đó, ba nhóm ngành được MBS ưu tiên gồm sản xuất và phân phối điện, bảo hiểm và dầu khí.

Theo quan điểm của MBS, khi thanh khoản thị trường suy giảm sâu và những yếu tố hỗ trợ mang tính mùa vụ đứng trước nguy cơ bị lấn át bởi biến động vĩ mô, việc bảo toàn nguồn vốn và kiểm soát rủi ro danh mục cần được đặt lên hàng đầu.