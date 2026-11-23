Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) tổ chức chuỗi hội nghị và hoạt động quảng bá thị trường vốn Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 27/11/2026 tại Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, sự kiện trọng tâm của chuỗi hoạt động, diễn ra vào sáng thứ Sáu, ngày 27/11/2026, tại VinPalace Cổ Loa, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm dự kiến có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Tài chính, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các thế hệ lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cán bộ ngành Chứng khoán qua các thời kỳ, cùng đại diện doanh nghiệp, thành viên thị trường và các cơ quan thông tấn, báo chí trông và ngoài nước.

Gắn với mục tiêu quảng bá thị trường vốn Việt Nam, Lễ kỷ niệm cũng là dịp tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác với các cơ quan quản lý chứng khoán và cộng đồng tài chính quốc tế. Thành phần quốc tế dự kiến gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý chứng khoán trong khu vực và trên thế giới, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), các tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell, MSCI, cùng các định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế. Theo chương trình dự kiến, ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), đồng thời là Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ và Thị trường Tài chính Bỉ (FSMA), sẽ phát biểu chúc mừng tại Lễ kỷ niệm.

Ba mươi năm hình thành và phát triển ngành Chứng khoán Việt Nam

Ngày 28/11/1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/CP về việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ những phiên giao dịch đầu tiên với hai cổ phiếu niêm yết, thị trường chứng khoán đã từng bước mở rộng về quy mô, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển về chiều sâu, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Sự phát triển của thị trường đã góp phần huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy cổ phần hóa, đổi mới quản trị doanh nghiệp và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế.

Qua từng giai đoạn phát triển, khuôn khổ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán tiếp tục được hoàn thiện, tổ chức và hạ tầng thị trường từng bước được hiện đại hóa, công tác quản lý, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư ngày càng được tăng cường. Những kết quả đạt được trong tiến trình hội nhập và nâng hạng thị trường ghi nhận nỗ lực cải cách của Việt Nam, đồng thời mở thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn quốc tế và để nhà đầu tư nước ngoài tham gia sâu rộng hơn vào thị trường Việt Nam.

Những thành tựu trong 30 năm qua có được nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, địa phương và sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, đối tác nước ngoài. Lễ kỷ niệm là dịp ghi nhận, tri ân những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán, cùng cộng đồng doanh nghiệp, các thành viên thị trường và nhà đầu tư đã góp phần xây dựng, phát triển thị trường qua các thời kỳ.

Quảng bá thị trường vốn gắn với triển khai các chủ trương lớn của Đảng

Chuỗi sự kiện được tổ chức trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Việc kết hợp các hoạt động kỷ niệm với quảng bá thị trường vốn và xúc tiến đầu tư quốc tế góp phần cụ thể hóa các chủ trương này trong lĩnh vực chứng khoán, thông qua tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý, mở rộng đối thoại với cộng đồng tài chính quốc tế và giới thiệu các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu duy trì tăng trưởng kinh tế cao đặt ra nhu cầu huy động nguồn vốn trung và dài hạn ngày càng lớn, nhất là cho phát triển kết cấu hạ tầng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Thị trường chứng khoán và thị trường vốn có vai trò quan trọng trong việc huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính cho những mục tiêu này. Để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng thị trường, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia thị trường.

Sự hiện diện của các cơ quan quản lý chứng khoán nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế, định chế tài chính và quỹ đầu tư tại chuỗi sự kiện tạo điều kiện để Việt Nam chia sẻ trực tiếp về những cải cách đang triển khai, đồng thời lắng nghe ý kiến của các đối tác và nhà đầu tư về khả năng tiếp cận thị trường, chất lượng công bố thông tin và môi trường đầu tư. Qua đó, chuỗi sự kiện góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút các dòng vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển kinh tế.

Các hoạt động trong chuỗi sự kiện

Trong hai ngày 26 và 27/11/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với OECD tổ chức Hội nghị Bàn tròn thường niên về Quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Báo cáo đánh giá của OECD về thị trường vốn Việt Nam dự kiến được công bố tại Hội nghị. Các đại biểu sẽ trao đổi về các khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và phát triển thị trường vốn.

Đặc biệt, từ ngày 26 đến ngày 27/11/2026, không gian trưng bày sẽ được mở cửa đón khách tham quan. Không gian trưng bày giới thiệu những dấu mốc và thành tựu tiêu biểu trong 30 năm hình thành và phát triển ngành Chứng khoán Việt Nam, đồng thời giới thiệu thương hiệu, sản phẩm và năng lực phát triển của một số doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi với các tổ chức tài chính, đối tác và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.