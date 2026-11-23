Theo thông tin được Financial Investment News đăng tải ngày 16/11/2026, Sprucegrove đang tiến hành các thủ tục đóng cửa hoạt động. Quá trình này dự kiến bao gồm việc phân phối tài sản cho khách hàng vào ngày 21/12/2026.

Sprucegrove được thành lập năm 1993, hoạt động theo mô hình công ty quản lý đầu tư độc lập do nhân viên sở hữu. Công ty tập trung vào chiến lược đầu tư cổ phiếu quốc tế theo trường phái giá trị (Value Investing), với khách hàng chủ yếu là các quỹ hưu trí, tổ chức tài chính và nhà đầu tư tổ chức.

Điểm đáng chú ý là quy mô tài sản quản lý của Sprucegrove đã giảm đáng kể. Theo các thông tin được công bố, cuối năm 2025, công ty quản lý khoảng 11,5 tỷ USD, giảm khoảng 25% so với năm trước đó. Đà suy giảm tài sản quản lý phản ánh những khó khăn mà công ty phải đối mặt trong việc duy trì hiệu quả đầu tư và giữ chân khách hàng.

Trong thư gửi khách hàng, ban lãnh đạo Sprucegrove cho biết môi trường đầu tư những năm gần đây trở nên khó khăn đối với phong cách đầu tư của công ty. Tài sản quản lý suy giảm, cộng thêm dự báo khách hàng sẽ tiếp tục rút vốn, khiến quy mô hoạt động không còn đủ lớn để duy trì hoạt động kinh doanh trong dài hạn.

Theo hồ sơ công bố ngày 10/11/2026, Vanguard International Value Fund cho biết Sprucegrove đã thông báo chấm dứt hợp đồng tư vấn đầu tư, dự kiến có hiệu lực vào khoảng ngày 21/12/2026. Trước đó, công ty Canada này phụ trách quản lý khoảng 1/3 tài sản của quỹ. Vanguard cũng xác nhận sẽ loại bỏ toàn bộ thông tin về Sprucegrove khỏi danh sách các đơn vị tư vấn đầu tư của quỹ sau thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Trước khi thông báo đóng quỹ, các quỹ thành viên của Sprucegrove Investment Management Ltd đã bán ra tổng cộng khoảng 6,6 triệu cổ phiếu Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) vào đầu tháng 10. Sau giao dịch, nhóm quỹ ngoại giảm sở hữu từ hơn 25,8 triệu cổ phiếu PNJ (5,04%) về hơn 19,2 triệu cổ phiếu (3,75%) và không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PNJ liên tục lao dốc mạnh kể từ sau biến cố kim cương hồi tháng 7 và hiện đã rơi về vùng giá thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ.