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Công ty CP Vật tư - TKV (MTS) mới đây đã có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố thông tin bất thường về việc nhận được Quyết định số 535/QĐ-XPHC của Cục thuế - Thuế TP.Quảng Ninh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Quyết định nêu rõ, MTS bị xử phạt hành chính số tiền hơn 174 triệu đồng do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định.

MTS cũng bị buộc nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 870,5 triệu đồng gồm: thuế GTGT (hơn 18,5 triệu đồng), thuế TNDN (gần 807,9 triệu đồng); thuế TNCN (hơn 44,1 triệu đồng); tiền chậm nộp tiền thuế hơn 69,5 triệu đồng. Số tiền chậm nộp nêu trên được tính đến hết ngày 16/11/2026. MTS có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp kể từ sau ngày 16/11/2026 đến thời điểm nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền khắc phục hậu quả hơn 1,1 tỷ đồng. Thuế TP.Quảng Ninh yêu cầu doanh nghiệp nộp ngay số tiền khắc phục hậu quả vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 11/9/2026, MTS cũng nhận được quyết định số 15124/QĐ-HAN-KTr3-XPHC của Thuế TP.Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn đối với Chi nhánh Hà Nội của doanh nghiệp này.

Cụ thể, MTS Chi nhánh Hà Nội đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn của doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ không đủ căn cứ chứng minh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Kê khai sai đối tượng chịu thuế GTGT.

Với hành vi trên, MTS Chi nhánh Hà Nội bị phạt tiền hơn 489 triệu đồng (mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra). Ngoài ra, chi nhánh cũng phải nộp đủ hơn 2,4 tỷ đồng là số tiền thuế GTGT thiếu qua kiểm tra; tiền chậm nộp tiền thuế GTGT gần 1,2 tỷ đồng (tính đến hết ngày 29/8/2026).

Tổng số tiền thuế tăng thêm, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế hơn 4,13 tỷ đồng.