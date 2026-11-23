Thị trường chứng khoán rung lắc trong phiên giao dịch 23/11 khi VN-Index có thời điểm chìm trong sắc đỏ trước khi đảo chiều hồi phục về cuối phiên. Kết thúc giao dịch, VN-Index tăng 8,35 điểm (+0,49%) lên 1.697,14 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt gần 12.691 tỷ đồng, với hơn 605 triệu cổ phiếu được giao dịch. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng với giá trị khoảng 440 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.



Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 419 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu POW được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên HOSE với giá trị 176,4 tỷ đồng. Theo sau, GMD và HVN là hai mã tiếp theo được gom ròng lần lượt 61 tỷ đồng và 35,3 tỷ đồng. Ngoài ra, FPT cũng được mua ròng 25 tỷ đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, HDB chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị 98,7 tỷ đồng. Theo sau, VPX, SSI và VIX bị bán ròng lần lượt 70,2 tỷ đồng, 69,5 tỷ đồng và 67,4 tỷ đồng. Các cổ phiếu TCB, BID và HPG cũng bị bán ròng từ 38,9–51,9 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng.

Tại chiều mua, IDC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 12,9 tỷ đồng. Theo sau, HUT và VTZ được gom ròng lần lượt 1,5 tỷ đồng và 0,9 tỷ đồng. Ngoài ra, TNG, VC3 và CEO cũng được mua ròng với giá trị dưới 1 tỷ đồng mỗi mã.

(Nguồn: Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị 14,8 tỷ đồng. Theo sau, SHS bị bán ròng 11,4 tỷ đồng và MBS bị bán ròng 2,5 tỷ đồng. Các cổ phiếu NTP, TIG và NVB cũng bị bán ròng khoảng 0,9–1,1 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại bán 6 tỷ đồng.

Chiều mua, cổ phiếu OIL được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị 3,8 tỷ đồng. Theo sau, MML và PCB được mua ròng lần lượt 0,8 tỷ đồng và 0,3 tỷ đồng. Ngoài ra, F88 cũng ghi nhận giá trị mua ròng không đáng kể.

(Nguồn: Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 9,7 tỷ đồng. Theo sau, QNS bị bán ròng 1,9 tỷ đồng. Các cổ phiếu MSR, TIN, AIG và ABI cũng ghi nhận giá trị bán ròng từ 0,1–0,2 tỷ đồng.