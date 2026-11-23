Tại chương trình kỷ niệm 4 năm thành lập Viện Doanh Trí và ra mắt Cộng đồng Doanh Trí, ông Nguyễn Thanh Việt (còn gọi là Shark Việt), Chủ tịch Tập đoàn Intracom được bầu làm Chủ tịch danh dự Cộng đồng Doanh Trí.

Chia sẻ với các doanh nhân trẻ, ông Việt nhấn mạnh tinh thần dám đối diện với khó khăn là một trong những phẩm chất cần có của doanh nhân. Theo ông, người làm kinh doanh không thể chỉ trông chờ vào những điều kiện thuận lợi mà phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tìm kiếm cơ hội phát triển.

“Không bao giờ có sự may mắn đến với những người sợ rủi ro”, ông nói.

Shark Việt cũng lưu ý, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động như hiện nay, khó khăn về vốn là một phần tất yếu của hoạt động kinh doanh. Thay vì chờ đợi mọi điều kiện trở nên hoàn hảo, doanh nhân cần chủ động thích ứng và tìm cách vượt qua những trở ngại phát sinh.

“Khó khăn là có thật nhưng doanh nhân thì phải chấp nhận khó khăn”, ông chia sẻ.

Theo Chủ tịch Intracom, những tính toán và kế hoạch trên lý thuyết có thể giúp doanh nghiệp chuẩn bị cho nhiều tình huống, nhưng thực tiễn luôn tồn tại những yếu tố nằm ngoài dự báo. Vì vậy, năng lực của người điều hành không chỉ thể hiện ở việc xây dựng chiến lược mà còn nằm ở khả năng đánh giá tình hình, quyết định trong những thời điểm khó khăn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Shark Việt nhấn mạnh doanh nghiệp cần cộng hưởng nguồn lực, tận dụng thế mạnh của nhau để vượt qua các biến động.

Một vấn đề khác được Shark Việt đề cập là mối tương quan giữa lợi nhuận và rủi ro. Theo ông, mức lợi nhuận kỳ vọng càng cao thì doanh nghiệp càng phải đối mặt với những rủi ro lớn. Bởi vậy, trước mỗi quyết định đầu tư hay mở rộng hoạt động, người đứng đầu cần cân nhắc năng lực quản trị, phương pháp kiểm soát rủi ro và giới hạn chịu đựng của doanh nghiệp.

Ông cho rằng kinh doanh không đơn thuần là bài toán có thể giải quyết bằng những công thức trong giáo trình. Thực tế vận hành đòi hỏi doanh nhân phải tích lũy kinh nghiệm, có khả năng phán đoán và đưa ra quyết định kịp thời trước những biến động khó lường.

Dẫu vậy, dám chấp nhận rủi ro không đồng nghĩa với việc hành động thiếu cân nhắc. Doanh nghiệp vẫn cần đánh giá các kịch bản có thể xảy ra, xác định giới hạn nguồn lực và lựa chọn mức độ mạo hiểm phù hợp. Ngược lại, tâm lý quá e ngại những điều chưa chắc chắn có thể khiến người kinh doanh bỏ lỡ cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường và tạo ra những bước phát triển mới.

“Bởi vì làm doanh nghiệp thì may mắn cũng chiếm phần lớn, nhưng nếu sợ hãi thì không nên làm doanh nghiệp”, Shark Việt nhấn mạnh.

Từ câu chuyện chấp nhận rủi ro, ông cũng đề cao vai trò của việc kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nhân. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp không nên chỉ là nơi quy tụ những người có cùng mối quan tâm, mà cần trở thành môi trường để các thành viên hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi kiến thức và cùng tháo gỡ những bài toán trong hoạt động kinh doanh.

Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp cộng hưởng nguồn lực, tận dụng thế mạnh của nhau và hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, việc tham vấn những người có kinh nghiệm, tiếp cận thêm tri thức quản trị và mở rộng quan hệ hợp tác có thể giúp doanh nhân có thêm cơ sở cho các quyết định quan trọng.