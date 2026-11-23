Tại phiên đầu năm 05/01/2026, tổng vốn hóa của 28 mã thuộc sáu họ Vingroup, Masan, Sovico, Hòa Phát, FPT và GELEX đạt gần 3,7 triệu tỷ đồng. Đến phiên 23/11, con số này ước đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 252.500 tỷ đồng.

Riêng họ Vingroup tăng 494.400 tỷ đồng. Tổng vốn hóa năm họ còn lại giảm gần 241.900 tỷ đồng, tương đương giảm 16%, xuống 1,29 triệu tỷ đồng.

Tỷ trọng của họ Vingroup trong tổng vốn hóa sáu họ vì thế tăng từ 58,3% lên 67,1%. Thứ tự hiện tại là Vingroup, Masan, Sovico, Hòa Phát, FPT và GELEX. So với đầu năm, họ Hòa Phát và họ FPT đã đổi vị trí thứ tư và thứ năm cho nhau.

Họ Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng có tổng vốn hóa hơn 2,6 triệu tỷ đồng tại phiên 23/11, tăng 23% so với đầu năm. Mức tăng chủ yếu đến từ VIC, với vốn hóa tăng gần 559.500 tỷ đồng, tương đương tăng 42% lên 1,9 triệu tỷ đồng. Riêng VIC hiện chiếm 48,3% tổng vốn hóa của cả sáu họ. Các mã còn lại diễn biến trái chiều: VPL tăng 0,5% lên 180.200 tỷ đồng, trong khi VHM giảm 7,2% xuống 505.200 tỷ đồng và VRE giảm 34,1% xuống 53.300 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3, 9 tháng đầu năm 2026 Vingroup đạt doanh thu thuần khoảng 372.500 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 43.654 tỷ đồng, gấp 5,8 lần cùng kỳ và bằng 125% kế hoạch cả năm. Riêng quý 3, lợi nhuận sau thuế đạt 22.760 tỷ đồng. Tập đoàn cho biết tăng trưởng đến từ mảng ô tô điện và kinh doanh bất động sản.

Họ Masan của ông Nguyễn Đăng Quang đứng thứ hai với tổng vốn hóa 572.200 tỷ đồng, giảm gần 72.700 tỷ đồng, tương đương giảm 11,3% so với đầu năm. MCH đóng góp 86% mức giảm của họ, khi vốn hóa giảm 62.500 tỷ đồng, tương đương giảm 26,5%, xuống 173.600 tỷ đồng. TCB giảm 10,9% xuống 220.600 tỷ đồng, MSN giảm 4,5% xuống 106.100 tỷ đồng và MML giảm 32,3% xuống 8.100 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, vốn hóa MSR tăng 26.200 tỷ đồng, tương đương tăng 96,1%, lên gần 53.500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, Tập đoàn Masan, 9 tháng đầu năm 2026 doanh thu thuần hợp nhất đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 10.325 tỷ đồng, tăng 131%, còn lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 8.042 tỷ đồng, gấp 3,1 lần cùng kỳ.

MSR là đơn vị có biến động lớn nhất trong hệ sinh thái. Doanh thu quý 3 của MSR đạt 14.557 tỷ đồng, gấp 7,1 lần cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2.148 tỷ đồng, so với 5 tỷ đồng của quý 3/2025, nhờ sản lượng vonfram tăng 55%.

Họ Sovico của bà Nguyễn Thị Phương Thảo đứng thứ ba với 247.400 tỷ đồng, giảm 20.200 tỷ đồng, tương đương giảm 7,6%. Vốn hóa VJC giảm 17.200 tỷ đồng, tương đương giảm 14%, xuống 105.600 tỷ đồng. HDB giảm 2,1% xuống 141.900 tỷ đồng và tiếp tục là mã có vốn hóa lớn nhất của họ.

Họ Hòa Phát của ông Trần Đình Long đứng thứ tư với 179.076 tỷ đồng, giảm 20.100 tỷ đồng, tương đương giảm 10,1%. Con số này đã bao gồm 6.840 tỷ đồng vốn hóa của HPA, cổ phiếu thuộc mảng nông nghiệp, bắt đầu giao dịch từ ngày 06/02. Tính riêng HPG, vốn hóa giảm 26.940 tỷ đồng, tương đương giảm 13,5%, xuống 172.200 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 171.539 tỷ đồng, tăng 54%, và lợi nhuận sau thuế đạt 23.746 tỷ đồng, tăng 104%, vượt 8% kế hoạch cả năm. Riêng quý 3, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, tăng 106%. Trong quý, sản lượng thép cuộn cán nóng (HRC) bán ra đạt hơn 2 triệu tấn, tăng 64%, nhờ Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2.

Họ FPT của ông Trương Gia Bình xuống vị trí thứ 5 với 154.800 tỷ đồng, giảm 79.700 tỷ đồng, tương đương giảm 34%, mức giảm sâu nhất trong sáu họ. Vốn hóa mã FPT giảm 73.500 tỷ đồng, tương đương giảm 45,4%, xuống 88.300 tỷ đồng, chiếm hơn 92% mức giảm của cả họ. FOX giảm 14,2% xuống 40.000 tỷ đồng, còn FRT tăng 1,5% lên 26.500 tỷ đồng. Theo dữ liệu thống kê, khối ngoại đã bán ròng 256,9 triệu cổ phiếu FPT từ phiên 05/01 đến phiên 23/11, tương ứng 18.843 tỷ đồng.

Họ GELEX của ông Nguyễn Văn Tuấn đứng cuối với 134.800 tỷ đồng, giảm 49.200 tỷ đồng, tương đương giảm 26,7%. Con số này đã gồm 21.500 tỷ đồng vốn hóa của GEL, mã bắt đầu giao dịch từ 06/02, và không còn VCW, mã đã hủy đăng ký giao dịch từ 06/01.

Vốn hóa GEE giảm 53,8%, xuống 38.686 tỷ đồng, chiếm gần 92% mức giảm của họ. GEX giảm 29,8% xuống 25.973 tỷ đồng, EIB giảm 24,1% xuống 29.617 tỷ đồng và VGC giảm 7,5% xuống 17.217 tỷ đồng.

Theo công bố của Tập đoàn GELEX, 9 tháng đầu năm 2026 doanh thu thuần hợp nhất đạt 39.158 tỷ đồng, tăng 40,5%, lợi nhuận trước thuế đạt 3.931 tỷ đồng, tăng 14,2%, và lợi nhuận sau thuế đạt 2.817 tỷ đồng, tăng 16,7%. Tập đoàn đã vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.