Ngày 20/11, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm.

Đây là doanh nghiệp do ông Phạm Gia Chi Bảo, tức diễn viên Chi Bảo, làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật từ khi thành lập.

Novaland Đất Tâm ra đời tháng 2/2022 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, Novaland góp 51 tỷ đồng, nắm 51%, còn 49% thuộc Công ty CP Đầu tư Đất Tâm.

Tuy nhiên, theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cập nhật tháng 7/2025, vốn điều lệ của liên doanh đã giảm xuống chỉ còn 100 triệu đồng, tương đương mức giảm 99,9%. Phần vốn của Novaland theo đó còn 51 triệu đồng, trong khi Đất Tâm nắm 49 triệu đồng.

Việc giảm vốn được thực hiện thông qua hoàn trả vốn góp cho các thành viên. Hồ sơ cũng ghi nhận công ty đăng ký chỉ 5 lao động.

Với nghị quyết mới nhất, Novaland muốn bán toàn bộ phần vốn 51 triệu đồng còn lại. Giá chuyển nhượng và bên mua chưa được công bố.

Về phía Chi Bảo, nam diễn viên tuyên bố giải nghệ vào tháng 5/2021 sau khoảng 25 năm hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh.

Trước đó, ông đã tham gia thành lập Công ty Đầu tư Đất Tâm vào năm 2019 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó cá nhân Chi Bảo góp tới 99,9%. Chỉ sau vài tháng, doanh nghiệp tăng vốn lên 500 tỷ rồi 1.200 tỷ đồng. Khi chuyển thành công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu của ông giảm xuống 60% theo hồ sơ thời điểm đó.

Đây chính là công ty sau này bắt tay Novaland thành lập liên doanh Novaland Đất Tâm. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, từ tháng 3/2025, Chi Bảo trực tiếp đại diện phần vốn góp của Đất Tâm tại liên doanh.

Mối quan hệ giữa hai bên còn gắn với những kế hoạch bất động sản quy mô lớn. Đầu năm 2022, Novaland và Công ty Đầu tư Đất Tâm từng đề xuất phát triển khu du lịch rộng khoảng 23.500 ha tại khu vực Tà Đùng, Đắk Nông (cũ), với hệ thống nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và sân golf trên núi.

Đến tháng 7 cùng năm, hai bên tiếp tục đề xuất nghiên cứu hai khu đô thị tại Khánh Hòa rộng gần 3.441 ha, gồm khu đô thị sinh thái kết hợp sân golf và khu đô thị nông nghiệp công nghệ cao.

Đến tháng 4/2026, Chi Bảo tiếp tục xuất hiện với chức danh Phó Tổng giám đốc Phát triển Đầu tư Novaland, dẫn đoàn công tác làm việc tại Lâm Đồng. Tại đây, tập đoàn đề xuất nghiên cứu khu đô thị thông minh kết hợp nghỉ dưỡng rộng 5.000–7.000 ha. Dự án hiện chưa có thông tin chính thức về việc được chấp thuận đầu tư hay khởi công.

Ông Chi Bảo đại diện Tập đoàn Novaland làm việc với xã Nam Ban Lâm Hà hồi tháng 4/2026

Cùng ngày 20/11, Novaland còn thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp hơn 490 tỷ đồng tại Nova Phúc Nguyên, doanh nghiệp gắn với dự án The Tresor ở TP.HCM.

Như vậy, Novaland đang lên kế hoạch rút vốn khỏi hai doanh nghiệp với tổng giá trị phần vốn góp hơn 490 tỷ đồng. Các thương vụ mới được thông qua chủ trương, chưa có thông tin xác nhận hoàn tất.