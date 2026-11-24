Chạy đua với thủy triều

Ông Dương Việt Cường, Tổng giám đốc Vietranstimex, cho biết công đoạn áp lực nhất là đưa sà lan chở nhịp cầu vào vị trí hợp long. Tổ hợp nổi phải tiếp cận khoảng không gian hẹp giữa các kết cấu đã thi công từ hai bờ, trong khi chịu tác động của gió, dòng chảy và thủy triều.

Đội kỹ thuật lựa chọn thời điểm mực nước đạt yêu cầu, dòng chảy yếu nhất, thường được gọi là lúc "nước đứng". Khoảng thời gian thuận lợi cho công đoạn này chỉ khoảng 3 giờ, chưa kể thời gian dự phòng. Nếu mực nước thay đổi, cao độ sà lan cũng biến động, khiến việc chuyển tải và căn chỉnh trở nên khó khăn hơn.

Vietranstimex sử dụng các tàu chuyên dụng tạo lực đẩy, điều hướng sà lan tiếp cận hệ dẫn hướng. Khi đến gần vị trí lắp đặt, hệ thống tời liên kết với các điểm neo đảm nhiệm việc căn chỉnh. Đội tàu, nhóm vận hành tời và lực lượng trắc đạc phải phối hợp trên cùng hệ thống mốc. Các vạch đánh dấu cách nhau khoảng 20cm giúp theo dõi từng bước dịch chuyển, kiểm soát độ lệch giữa hai đầu tổ hợp.

Hệ thống tàu kéo, tời và thiết bị định vị được Vietranstimex huy động để đưa kết cấu cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào vị trí hợp long

Sau khi sà lan vào đúng trục ngang, nhịp cầu còn phải đạt cao độ phù hợp để các điểm liên kết khớp với kết cấu trên bờ. Các nhóm kỹ thuật phối hợp điều chỉnh lượng nước ballast, chiều cao tổ hợp moóc tự hành SPMT và từng bước hạ hệ chống tạm. Công đoạn căn chỉnh, hạ đặt để hoàn tất hợp long kéo dài khoảng 4 giờ. Mỗi lệnh nâng, hạ hay dừng đều phải được kiểm tra, xác nhận nhằm tránh phân bố tải trọng không đúng dự kiến.

Trước hành trình trên sông, việc đưa kết cấu từ bờ xuống sà lan cũng là bài toán kỹ thuật phức tạp. Tổ hợp thiết bị gồm gần 2.000 bánh xe, 180 trục moóc tự hành SPMT chia thành 3 cụm và 60 bơm ballast. Các cụm moóc có đặc tính vận hành khác nhau nên phải được tính toán tổ hợp, phân tải và đồng bộ điều khiển. Hệ thống bơm ballast có tổng công suất khoảng 12.000m³/giờ, giúp kiểm soát lượng nước trong các khoang, điều chỉnh độ chìm và duy trì cân bằng sà lan.

"Tôi nhớ những ánh mắt nhìn vào thiết bị, những lần chờ tín hiệu xác nhận từ đầu bên kia trước khi phát lệnh tiếp theo. Người chỉ huy không được phép hấp tấp; người vận hành cũng không được tự ý bỏ qua một bước chỉ vì muốn nhanh hơn. Bản lĩnh ở công trình này thể hiện trong chính những phút phải biết chờ, biết dừng và chỉ cho thiết bị đi tiếp khi mọi điều kiện đã được kiểm soát", ông Cường nói.

Vietranstimex sử dụng các tàu chuyên dụng tạo lực đẩy, điều hướng sà lan tiếp cận hệ dẫn hướng.

Từ nền tảng gần 50 năm đến tham vọng vươn ra thế giới

Với Vietranstimex, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là dịp kiểm chứng năng lực tổ chức và làm chủ giải pháp kỹ thuật của đội ngũ kỹ sư.

Doanh nghiệp có tiền thân thuộc ngành giao thông vận tải, được thành lập năm 1976. Gần 50 năm hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, nâng hạ và lắp đặt siêu trường, siêu trọng giúp Vietranstimex tích lũy kinh nghiệm qua nhiều loại công trình, trong đó có cầu Hoàng Văn Thụ và cầu Bình Lợi.

Tại dự án lần này, doanh nghiệp trực tiếp nghiên cứu phương án vận chuyển, tổ hợp thiết bị, xây dựng mô phỏng và tổ chức vận hành đối với phần việc được giao. Tuy nhiên, ông Cường nhấn mạnh thành quả là kết quả phối hợp của nhiều bên, từ đơn vị thiết kế, chế tạo, thi công đến các lực lượng vận chuyển, định vị, đội tàu và trắc đạc.

Kinh nghiệm từ dự án cũng giúp Vietranstimex có thêm cơ sở để hướng đến những công trình hạ tầng quy mô lớn như metro, đường sắt tốc độ cao, cầu vượt biển và các kết cấu đặc biệt.

Vị Tổng giám đốc cho biết mỗi công trình có điều kiện riêng, đòi hỏi khảo sát và xây dựng phương án kỹ thuật phù hợp, không thể áp dụng một giải pháp cho tất cả dự án. Tuy nhiên, việc từng tổ chức thành công một quy trình phức tạp sẽ giúp doanh nghiệp tự tin hơn khi tiếp cận những thử thách tiếp theo.

Toàn cảnh dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong giai đoạn hợp long

Song song với thị trường trong nước, Vietranstimex cũng tính đến kế hoạch mở rộng hoạt động tại một số thị trường Đông Nam Á, trước mắt là các quốc gia lân cận. Trong lĩnh vực vận tải và lắp đặt siêu trường, siêu trọng, uy tín của doanh nghiệp được xây dựng từ thiết bị, đội ngũ nhân sự, hồ sơ năng lực và những công trình đã thực hiện.

Ông Cường cho rằng một dự án có thể giúp khách hàng biết đến doanh nghiệp, nhưng để duy trì niềm tin, đơn vị phải tiếp tục chứng minh khả năng kiểm soát rủi ro ở những công việc tiếp theo. Vì vậy, kinh nghiệm từ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ là cơ sở để Vietranstimex vươn tầm, chuẩn bị cho những dự án mới.

Toàn cảnh dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong giai đoạn hợp long



