Ngày 23/11, tại Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu (Hải Phòng), CTCP Công nghiệp Khánh An chính thức khởi công dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư 1.580 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 14 ha, gồm 5 dây chuyền công nghệ thủy luyện và chiết tách với tổng công suất thiết kế 10.000 tấn/năm. Sản phẩm của nhà máy là các oxit đất hiếm riêng rẽ có độ tinh khiết trên 99%, phục vụ ngành điện tử, bán dẫn, sản xuất nam châm vĩnh cửu, năng lượng mới và các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Dự án sử dụng công nghệ chiết tách ngược dòng liên tục, kết hợp hệ thống tự động hóa và trí tuệ nhân tạo nhằm kiểm soát quá trình sản xuất. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ vận hành thử nghiệm từ quý IV/2027 và vận hành thương mại từ quý IV/2028.

So với thông tin được công bố trước đây, quy mô đầu tư của dự án đã tăng đáng kể. Theo tài liệu cập nhật tiến độ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của TP Hải Phòng hồi tháng 4/2026, nhà máy đất hiếm của Công nghiệp Khánh An được ghi nhận có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Như vậy, mức vốn công bố tại lễ khởi công cao hơn 1.180 tỷ đồng, tương đương gần 4 lần con số được ghi nhận hồi tháng 4.

Không chỉ đầu tư nhà máy chế biến sâu tại Hải Phòng, Công nghiệp Khánh An còn là chủ đầu tư dự án khai thác đất hiếm Bến Đền tại xã Gia Phú và xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai lấy ý kiến hồi tháng 8/2025, dự án mỏ Bến Đền có tổng diện tích hơn 398 ha, trong đó diện tích khai trường gần 395 ha. Tổng mức đầu tư hơn 119 tỷ đồng, bao gồm 77,5 tỷ đồng vốn tự có của doanh nghiệp.

Dự án có thời gian khai thác dự kiến 20 năm. Công suất năm đầu tiên đạt 150 tấn, tăng lên 1.500 tấn/năm trong giai đoạn từ năm thứ hai đến năm thứ 13 và giảm xuống 1.000 tấn/năm trong giai đoạn từ năm thứ 14 đến năm thứ 19.

Kết quả thăm dò mỏ đất hiếm Bến Đền đã được Hội đồng Trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt năm 2021. Đến tháng 4/2025, UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khai thác.

Tại lễ khởi công nhà máy ở Hải Phòng, đại diện Công nghiệp Khánh An cho biết doanh nghiệp đã thử nghiệm thành công công nghệ hòa tách tại chỗ đối với quặng đất hiếm dạng hấp phụ ion tại mỏ Bến Đền, thu được tổng oxit đất hiếm có hàm lượng trên 95%. Đây cũng là một trong những nguồn nguyên liệu đầu vào dự kiến của nhà máy tại Hải Phòng, bên cạnh các nguồn cung hợp pháp khác.

Với hai dự án tại Lào Cai và Hải Phòng, Công nghiệp Khánh An đang từng bước xây dựng chuỗi sản xuất đất hiếm, bao gồm khai thác, thu hồi, chiết tách và tinh chế thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Tổng vốn đầu tư công bố của hai dự án đạt gần 1.700 tỷ đồng.

Về chủ đầu tư, Công nghiệp Khánh An được thành lập vào tháng 3/2017, có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng. Ông Đỗ Văn Thùy là người đại diện theo pháp luật, trong khi ông Phạm Mạnh Bình giữ chức Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Việc đầu tư nhà máy chế biến sâu đất hiếm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghiệp bán dẫn, năng lượng tái tạo và sản xuất thiết bị công nghệ cao. Đất hiếm là nguyên liệu quan trọng để sản xuất nam châm vĩnh cửu sử dụng trong động cơ xe điện, turbine điện gió, robot công nghiệp và nhiều thiết bị điện tử.



