Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng dài 44km

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đối với Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được Sở Xây dựng thẩm định.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 44,3km, điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà (xã Ô Diên) và điểm cuối tại nút giao với cầu Mễ Sở (xã Hồng Vân).

Hướng tuyến đi qua địa phận 9 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Đây là đường trục chính đô thị, được xây dựng mới trên cơ sở đi song song và cơ bản bám theo đê Hữu Hồng.

Về quy mô mặt cắt ngang, tuyến chính bố trí 6 làn xe cơ giới cùng hệ thống đường gom tối đa 4 làn xe, bề rộng thay đổi tùy theo khoảng cách với đê Hữu Hồng và điều kiện địa hình.

Cụ thể, các đoạn đi sát đê Hữu Hồng có mặt cắt ngang điển hình rộng 54 m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông. Các đoạn đi xa đê được mở rộng lên 73,5 m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên 2 tuyến đường gom. Riêng đoạn đi qua khu vực cầu Long Biên được thiết kế dạng bán hầm với mặt cắt ngang rộng 66 m, bố trí 6 làn xe cơ giới trong hầm và 4 làn xe trên đường gom bên ngoài.

Hệ thống giao thông dọc tuyến bố trí 8 nút giao liên thông khác mức kết nối với các cầu: Hồng Hà, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Chương Dương, Thanh Trì, Ngọc Hồi và Mễ Sở. Các cầu Thăng Long, Long Biên, Trần Hưng Đạo và Vĩnh Tuy không kết nối trực tiếp với trục đại lộ này. Chỉ giới đường đỏ và phương án thiết kế chi tiết tại các nút giao chính sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng.

Tuyến Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài 35km

Mới đây, UBND TP Hà Nội cũng phê duyệt tuyến Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng có chiều dài khoảng 35,04km, điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà thuộc xã Mê Linh, điểm cuối tại khu vực hết địa phận Hà Nội, thuộc xã Bát Tràng.

Tuyến đi qua các địa bàn xã Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Đây là đường trục chính đô thị, quy mô gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên các tuyến đường gom.

Đáng chú ý, mặt cắt ngang tuyến đường được thiết kế thay đổi theo từng khu vực. Đoạn đi sát đê Tả Hồng có mặt cắt điển hình rộng 54m, trong khi đoạn đi xa đê Tả Hồng rộng 73,5m, gồm 6 làn xe trên tuyến chính và 4 làn xe trên 2 đường gom.

Tại một số khu vực có điều kiện địa hình đặc thù, tuyến áp dụng mặt cắt rộng 56m. Đoạn từ chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên được thu hẹp còn 49,5m nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng.

Khu vực qua cầu Long Biên và cầu Chương Dương được thiết kế bán hầm, mặt cắt rộng 55,5m. Trong khi đó, đoạn đi trùng địa bàn Bát Tràng có mặt cắt 44,5m, tận dụng đường mặt đê và đường hiện trạng chân đê phía bên trong làm đường gom nhằm giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Về tổ chức giao thông, phương án tuyến xác định 8 nút giao chính khác mức với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Giải pháp thiết kế chi tiết tại các nút giao với cầu sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư.

Về tổ chức thực hiện, UBND TP Hà Nội giao liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức công khai hồ sơ phương án tuyến đã phê duyệt. Liên danh này đồng thời có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với phương án tuyến.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra, xác nhận hồ sơ phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500, đồng thời chủ trì nghiên cứu phương án chỉ giới đường đỏ tại các nút giao chính. Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm soát các yêu cầu về phòng, chống lũ và bảo đảm an toàn đê điều theo quy định.