Theo báo cáo thường niên năm 2025 của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), tổng lương và thù lao bình quân hàng tháng của 9 thành viên HĐQT đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 6,9% so với năm 2024. Nếu quy đổi theo 12 tháng, con số này tương đương hơn 30 tỷ đồng. Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, có thu nhập bình quân 720 triệu đồng/tháng, tương đương 8,64 tỷ đồng/năm, giảm 11,4% so với năm trước.

Trong giai đoạn 2022-2024, thu nhập của bà Dung liên tục tăng. Cụ thể, mức thu nhập quy đổi theo năm lần lượt đạt 7,56 tỷ đồng, 8,82 tỷ đồng và 9,76 tỷ đồng. Tính chung 4 năm gần nhất, con số này đạt gần 35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, người có tổng thu nhập cao hơn Chủ tịch PNJ trong năm 2025 là ông Lê Trí Thông, khi đó đồng thời giữ hai chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. PNJ công bố riêng hai khoản thu nhập của ông Thông, gồm 175 triệu đồng/tháng từ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và 644 triệu đồng/tháng từ vị trí Tổng Giám đốc. Tổng cộng, ông Thông có thu nhập bình quân 819 triệu đồng/tháng, tăng 2,5% so với năm 2024. Quy đổi theo 12 tháng, thu nhập của ông Thông đạt khoảng 9,83 tỷ đồng, cao hơn 13,8% so với bà Cao Thị Ngọc Dung.

Trong nhóm lãnh đạo còn lại, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, có thu nhập quy đổi đạt 3,86 tỷ đồng/năm. Tiếp đến là ông Lê Quang Phúc với 3,67 tỷ đồng, bà Đặng Thị Lài với 3,19 tỷ đồng, bà Tiêu Yến Trinh với 2,86 tỷ đồng và ông Nguyễn Tuấn Hải với 2,64 tỷ đồng. Trong khi thu nhập của phần lớn thành viên HĐQT giảm so với năm 2024, bà Đặng Thị Lài ghi nhận mức tăng 77,3%, từ 150 triệu đồng lên 266 triệu đồng/tháng.

Ngoài lương, thưởng và thù lao, PNJ còn triển khai chính sách đãi ngộ thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Trong năm 2025, doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành hơn 3,24 triệu cổ phiếu ESOP thuộc chương trình của năm tài chính 2024, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, thu về gần 65 tỷ đồng. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm, với tỷ lệ được phép chuyển nhượng lần lượt là 30% sau năm thứ nhất, 30% sau năm thứ hai và 40% sau năm thứ ba.



