Năm 2026 đặt các ngân hàng Việt Nam trước một bài toán nhiều biến số. Mặt bằng lãi suất ở mức cao gây áp lực lên chi phí huy động, trong khi nhu cầu vốn của nền kinh tế đòi hỏi các tổ chức tín dụng tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Việc cân đối giữa tăng trưởng tín dụng, khả năng huy động vốn, thanh khoản và chất lượng tài sản trở thành một trong những thách thức lớn đối với các nhà băng.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng, mỗi ngân hàng cần tìm kiếm thêm nguồn lực bên ngoài những kênh huy động truyền thống, khai thác hiệu quả hơn tệp khách hàng hiện hữu và mở rộng không gian kinh doanh. Cuộc cạnh tranh trong ngành ngân hàng vì thế diễn ra đồng thời trên nhiều mặt trận, từ năng lực tài chính, khả năng tiếp cận thị trường vốn đến công nghệ, hệ sinh thái, thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

Xét về tổng tài sản, ba ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước tiếp tục giữ quy mô lớn nhất hệ thống. BIDV đứng đầu với 3,49 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm; VietinBank đạt 2,95 triệu tỷ đồng, tăng 6,7%; Vietcombank đạt hơn 2,68 triệu tỷ đồng, tăng 9,8%.

Tuy nhiên, các ngân hàng khác chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Một cột mốc đang được thị trường quan tâm là khả năng xuất hiện thêm ngân hàng có tổng tài sản đạt 2 triệu tỷ đồng. Cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của MB đã đạt gần 1,84 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm, tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm Big 5.

VPBank ghi nhận tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh nhất trong nhóm ngân hàng lớn với mức tăng 27,8%, đưa quy mô lên hơn 1,61 triệu tỷ đồng. Chỉ sau ba quý, tổng tài sản của ngân hàng đã tăng thêm khoảng 350.000 tỷ đồng.

HDBank đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng tài sản với mức tăng 22,7%, đạt hơn 1,14 triệu tỷ đồng.

Techcombank ghi nhận hơn 1,31 triệu tỷ đồng tổng tài sản, tăng 10,6%; ACB đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng; Sacombank tăng 15,3% để vượt mốc một triệu tỷ đồng và SHB cũng tiến sát cột mốc này với mức tăng 11,4%.

Dẫu vậy, quy mô mở rộng chỉ thực sự bền vững khi chất lượng tài sản được giữ vững. Techcombank tiếp tục là hình mẫu tiêu biểu về chất lượng tài sản với tỷ lệ nợ xấu luôn nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành, được kiểm soát chặt chẽ ở mức dưới 1,2%. Ngân hàng duy trì khẩu vị rủi ro thận trọng, tập trung vào tệp khách hàng thu nhập cao và các doanh nghiệp đầu ngành có năng lực tài chính mạnh.

Với VPBank, diễn biến nợ xấu mang lại tín hiệu chuyển biến rất tích cực. Ngân hàng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ theo Thông tư 31 vẫn duy trì quanh 2%, thấp hơn mục tiêu 2,5%; NPL hợp nhất được kiểm soát dưới 3% và trong xu hướng giảm bất chấp toàn thị trường tăng lên.

Việc nâng cao tiêu chuẩn phê duyệt tín dụng, ứng dụng dữ liệu lớn trong hoạt động cấp tín dụng và thu hồi nợ, đồng thời chủ động xử lý các khoản nợ tồn đọng là những hướng đi được VPBank triển khai trong giai đoạn đẩy mạnh mở rộng hoạt động. Ngân hàng cũng sở hữu bộ đệm vốn ấn tượng khi trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên có vốn chủ sở hữu vượt 200.000 tỷ đồng.

Những lựa chọn chiến lược khác nhau phần nào được phản ánh qua kết quả kinh doanh của 10 ngân hàng niêm yết có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam. Ngay trong nhóm dẫn đầu thị trường, mỗi nhà băng đang thể hiện những thế mạnh riêng về lợi nhuận, tốc độ mở rộng quy mô, chất lượng tài sản và năng lực tích lũy vốn.

Vietcombank tiếp tục giữ vị trí số một toàn hệ thống với 40.440 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Bám sát nút ngay phía sau là VietinBank với 39.557 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 33,9%.

Nhóm bám đuổi phía sau chứng kiến những màn bứt tốc ngoạn mục. MB vươn lên vị trí thứ ba toàn ngành khi ghi nhận 30.518 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng tới 31,9%. Động lực cốt lõi nâng đỡ kết quả này đến từ sức mạnh của mô hình tập đoàn tài chính MB Group hoàn chỉnh. Kết hợp với chiến lược số hóa toàn diện, MB tiếp tục duy trì tỷ lệ chi phí trên thu nhập ở mức tối ưu hàng đầu hệ thống.

VPBank tạo nên bước nhảy vọt lớn nhất thị trường khi cán mốc 29.911 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt tốc độ tăng trưởng lên tới 46,7%. Động lực chính đến từ sự tăng tốc mạnh mẽ của ngân hàng mẹ với mức tăng trưởng tín dụng vượt trội, nguồn vốn quốc tế chi phí thấp phát huy hiệu quả và sự hồi phục rõ nét của công ty tài chính tiêu dùng FE Credit sau quá trình tái cấu trúc toàn diện.

Top 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất thị trường 9 tháng đầu năm 2026

Techcombank theo sát phía sau với 28.915 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số. Ngân hàng gây ấn tượng với nguồn thu phi tín dụng đa dạng từ IB (ngân hàng đầu tư) đến bảo hiểm, thẻ tín dụng, ...Đặc biệt, lợi thế chi phí vốn rẻ được bảo đảm vững chắc nhờ dòng tiền CASA dồi dào từ hệ sinh thái tạo bệ đỡ giúp Techcombank bảo vệ biên lãi thuần trước biến động thị trường.

HDBank tiếp tục khẳng định bản lĩnh với mức lợi nhuận trước thuế đạt 17.370 tỷ đồng, tăng trưởng trên 24% so với cùng kỳ. Thành công của HDBank gắn liền với việc khai thác sâu hệ sinh thái tiêu dùng, hàng không và bán lẻ rộng lớn cùng Sovico và Vietjet, kết hợp chiến lược tài trợ chuỗi nông nghiệp và phân phối tại các đô thị loại hai, giúp duy trì lợi suất cho vay cao trong khi chi phí tín dụng được tối ưu nhờ danh mục khách hàng phân tán.

Những kết quả kinh doanh trên cho thấy các ngân hàng đang khai thác những động lực tăng trưởng khác nhau. Tuy nhiên, trong bối cảnh lãi suất huy động ở mức cao, việc tìm kiếm nguồn vốn phù hợp để duy trì những động lực này trở thành một bài toán chung.