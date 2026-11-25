Sáng ngày 25/11, HDBank tổ chức Hội nghị dòng Vốn Toàn cầu HDBank 2026 – HDBank Global Capital Summit 2026.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Byoungho – chủ tịch HDBank, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hana Bank (Hàn Quốc) cho biết ông đã dành phần lớn sự nghiệp của mình trong lĩnh vực ngân hàng, khởi đầu tại Hàn Quốc và hiện nay là Việt Nam. Trong suốt hành trình đó, có một bài học luôn đồng hành cùng ông, đó là: Không một nền kinh tế nào có thể vươn lên mạnh mẽ nếu chỉ phát triển một mình.

Hàn Quốc đã đạt được những bước tiến vượt bậc nhờ sự cần cù, nỗ lực của người dân, cùng với sự đồng hành của nguồn vốn dài hạn, công nghệ và các chuẩn mực quốc tế. Thành tựu đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi Hàn Quốc nhận được niềm tin và sự đồng hành của cộng đồng quốc tế.

Ngày nay, ông cũng nhìn thấy những cơ hội tương tự đang mở ra với Việt Nam.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đánh dấu chặng đường 30 năm hình thành và phát triển trong năm nay. Quá trình nâng hạng thị trường đang được triển khai, trong khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đang từng bước hình thành và đi vào hoạt động. Đến năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt tương đương 120% GDP và quy mô thị trường trái phiếu đạt 25% GDP.

Trước những chuyển động đó, các nhà đầu tư toàn cầu không còn đặt câu hỏi "Vì sao nên đầu tư vào Việt Nam?", mà đang quan tâm nhiều hơn đến việc làm thế nào để kết nối và tham gia sâu hơn vào thị trường đầy tiềm năng này.

Và ông tin rằng các ngân hàng cần đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong quá trình đó. Giống như một cây cầu vững chắc cần kết nối được ba yếu tố cốt lõi: nguồn vốn, chuẩn mực và quan hệ đối tác.

Ông Kim Byoungho – chủ tịch HDBank phát biểu

Thứ nhất, về nguồn vốn: Việt Nam đang có nhu cầu đầu tư rất lớn vào các lĩnh vực trọng yếu như hàng không, giao thông vận tải, năng lượng, phát triển đô thị và kinh tế số. Mục tiêu của chúng ta là kết nối nguồn vốn toàn cầu với những dự án có tiềm năng tạo ra giá trị bền vững và đóng góp thiết thực cho sự phát triển dài hạn của nền kinh tế.

Thứ hai, về chuẩn mực: Các nhà đầu tư quốc tế mang đến không chỉ nguồn vốn, mà còn cả tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị. Đổi lại, họ kỳ vọng một môi trường đầu tư minh bạch, kỷ luật và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Bởi lẽ, niềm tin chính là đồng tiền có giá trị nhất trên thị trường toàn cầu. Niềm tin không thể được tạo dựng chỉ bằng những tuyên bố, mà phải được chứng minh bằng hành động thực chất và việc thực hiện nhất quán những cam kết đã đưa ra.

Thứ ba, về quan hệ đối tác: Chúng ta không chỉ cần đưa thế giới đến với Việt Nam, mà còn phải đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Đó cũng là lý do HDBank, cùng với Sovico và các đối tác, không ngừng mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác với các trung tâm tài chính lớn như London, New York, Tokyo, Singapore và Seoul. Mỗi kết nối được thiết lập sẽ mở thêm cánh cửa để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế, mở rộng hoạt động và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hôm nay, khát vọng đang từng bước được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Sau 20 năm hoạt động, HD Securities, một thành viên trong hệ sinh thái HDBank, chính thức công bố kế hoạch IPO với mức định giá gần 1,8 tỷ USD. Công ty đặt mục tiêu trở thành một trong ba ngân hàng đầu tư cung cấp dịch vụ toàn diện hàng đầu Việt Nam vào năm 2030, với nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và định hướng mở rộng cơ hội đầu tư cho cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

"Đối với các đối tác quốc tế, Việt Nam đã sẵn sàng. Và chúng tôi cũng sẵn sàng đồng hành cùng quý vị trong những mối quan hệ hợp tác dài hạn, cùng kiến tạo giá trị và phát triển bền vững.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thế giới đang rộng mở những cơ hội mới. HDBank và các đối tác sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên hành trình vươn ra thị trường toàn cầu." – chủ tịch HDBank kết thúc bài phát biểu trước gần 1.000 nhà đầu tư tham gia sự kiện.