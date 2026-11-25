Bài toán đó không thể giải bằng một giải pháp đơn lẻ. Nó đòi hỏi đồng thời ba việc: hoàn thiện thể chế để mở rộng không gian tín dụng một cách an toàn; ứng dụng công nghệ và dữ liệu để đổi mới phương thức thẩm định; tăng cường phối hợp liên ngành để các giải pháp vận hành thông suốt. Những gì ngành Ngân hàng làm thời gian qua đi đúng theo mạch logic ấy.

Thể chế mở đường

Minh chứng rõ nét cho việc hành lang pháp lý đang theo kịp nền kinh tế số là Thông tư số 31/2026/TT-NHNN quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, thay thế Thông tư số 26/2024/TT-NHNN. Thông tư mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp, nhất là DNNVV, trên hành trình đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Thay đổi có ý nghĩa nhất nằm ở phạm vi tài sản cho thuê. Nếu trước đây chỉ gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phương tiện vận tải, nay danh mục mở rộng sang phần mềm, quyền khai thác, tài sản trí tuệ, dữ liệu và các quyền tài sản khác, với điều kiện không thuộc danh mục pháp luật cấm sở hữu, mua bán, sử dụng hoặc xuất nhập khẩu. Đó không đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật, mà phản ánh nhận thức mới: trong nền kinh tế số, giá trị doanh nghiệp ngày càng nằm ở mã nguồn, dữ liệu, bản quyền và pháp luật cần có công cụ để ghi nhận, khai thác những giá trị ấy. Với DNNVV công nghệ, đổi mới sáng tạo, đây là con đường mới để tiếp cận vốn trung và dài hạn. Thông tư cũng nâng ngưỡng khoản cho thuê tài chính có giá trị nhỏ lên không vượt quá 400 triệu đồng, thay cho mức 100 triệu đồng trước đây; điều kiện đối với bên thuê cũng được đơn giản hóa.

TS.Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng nhận định, mức ngưỡng mới phản ánh sát hơn nhu cầu đầu tư thực tế, đồng thời giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Lần đầu tiên, cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử cũng được quy định tương đối đầy đủ trong một chương riêng, với các yêu cầu chặt chẽ về nhận biết khách hàng, bảo mật thông tin, phòng, chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên. Đổi mới nhưng không đánh đổi an toàn, đó là nguyên tắc xuyên suốt trong tư duy xây dựng thể chế của ngành.

Thông tư 31 chỉ là một chặng trong hành trình dài hơn. Theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị, NHNN thường xuyên rà soát, hoàn thiện thể chế về tiền tệ và ngân hàng; trong đó đã trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật NHNN, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các TCTD. Từ sớm hơn, triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017, NHNN đã ban hành Thông tư số 45/2018/TT-NHNN hướng dẫn cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng, chỉ đạo các TCTD xây dựng chương trình, gói tín dụng lãi suất hợp lý cho DNNVV.

Quy định về cho vay cũng được điều chỉnh theo hướng minh bạch, thông thoáng hơn: giảm bớt điều kiện phải có phương án sử dụng vốn khả thi đối với khoản vay không vượt quá 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân và 400 triệu đồng tại các TCTD khác; bãi bỏ giới hạn dư nợ đối với cá nhân vay phục vụ nhu cầu đời sống, thuận lợi hơn cho kênh điện tử. Đáng chú ý hơn cả là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong ngân hàng, đã được ban hành và đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung, với ba giải pháp: chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua Open API và cho vay ngang hàng. Chấm điểm tín dụng chạm đúng điểm nghẽn của DNNVV, bởi đa số chưa có lịch sử tín dụng hoặc hồ sơ tài chính chưa được lập chuyên nghiệp. Thể chế, nói cách khác, đang được trang bị thêm những công cụ để niềm tin có thể được đo lường và kiểm chứng.

Đổi cách thẩm định, cấp tín dụng

Mới đây, CIC và Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ký Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác. Ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc CIC cho biết, đây không chỉ là hoàn thiện cơ sở phối hợp giữa hai cơ quan, mà còn thể hiện quyết tâm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, chia sẻ dữ liệu liên ngành, đồng thời thực hiện nhiệm vụ NHNN giao là mở rộng kết nối các nguồn dữ liệu ngoài ngành để nâng cao chất lượng thông tin tín dụng.

Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế chỉ ra một vòng tuần hoàn thú vị: Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh và nghĩa vụ thuế được phản ánh đầy đủ, minh bạch, doanh nghiệp có điều kiện xây dựng hồ sơ tài chính và tín dụng tốt hơn, thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn. Ở chiều ngược lại, khi có vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp sẽ đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước. Đó là một vòng tuần hoàn tích cực giữa quản lý thuế, hoạt động tín dụng và sự phát triển của doanh nghiệp. Như vậy sự minh bạch không còn chỉ là nghĩa vụ, mà đang trở thành tài sản giá trị của doanh nghiệp. Dòng hóa đơn điện tử, hồ sơ thuế đầy đủ, lịch sử thanh toán sạch, tất cả có thể "quy đổi" thành hạn mức và lãi suất.

Mỗi ngân hàng phát huy lợi thế riêng có, hình thành các sản phẩm cách tiếp cận khác nhau nhưng chung một mục tiêu: đặt DNNVV vào trung tâm, xem đây là lĩnh vực ưu tiên phát triển tín dụng, đặc biệt sau Nghị quyết số 68-NQ/TW về khơi thông nguồn lực cho kinh tế tư nhân.

Như MB lựa chọn lấy dữ liệu số thay thế tài sản bảo đảm. Trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và dữ liệu tài chính của doanh nghiệp, ngân hàng xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng tự động, cho phép cấp hạn mức thấu chi tín chấp lên tới 3 tỷ đồng, hoàn toàn trực tuyến; ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để tự động hóa phê duyệt và giám sát rủi ro, chuyển từ thẩm định bằng con người sang thẩm định bằng dữ liệu. VPBank tiên phong với sản phẩm thế chấp online cho DNNVV. Doanh nghiệp chủ động thực hiện từ đăng ký mục đích vay, cung cấp hồ sơ tài sản bảo đảm đến giải ngân và theo dõi tiến độ ngay trên hệ thống, nhờ đó minh bạch và tin tưởng hơn. Sản phẩm cho phép rút vốn 100% giá trị tài sản bảo đảm, tối đa 20 tỷ đồng, phê duyệt trong 2 ngày sau khi hoàn thiện hồ sơ. Đặc biệt, sản phẩm không yêu cầu số năm hoạt động tối thiểu, thể hiện sự sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp mới thành lập ở giai đoạn khó khăn nhất về vốn.

Ở tầng rộng hơn, mô hình hợp tác công nghệ - ngân hàng đang giải bài toán của cả chuỗi giao dịch. Theo Cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7/2026, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 601,5 tỷ USD, nhưng doanh nghiệp vẫn gặp thách thức khi phải kết nối với từng đối tác riêng lẻ. Từ bài toán này, BIDV hợp tác cùng FPT triển khai BIDV Trade Flat, nền tảng số hóa toàn diện hoạt động tài trợ thương mại, giúp thực hiện xuyên suốt các nghiệp vụ từ mở L/C, quản lý chứng từ điện tử đến thanh toán quốc tế trên một nền tảng thống nhất. Về chuyển đổi trí tuệ nhân tạo, FPT đưa ra Khung năng lực AI-Native 5 cấp độ (FPT CASAN) để đánh giá mức độ trưởng thành AI của tổ chức và đồng hành cùng các ngân hàng.

Những sản phẩm ấy chỉ phát huy giá trị khi đặt trên hạ tầng vững chắc. Chuyển đổi số của ngành Ngân hàng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, trải nghiệm và an toàn làm thước đo. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoạt động thông suốt, an toàn; Napas tiếp tục tích hợp dịch vụ với Cổng dịch vụ công quốc gia; thanh toán bán lẻ qua mã QR đã kết nối song phương với Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore. Nhiều nghiệp vụ được số hóa 100%, nhiều TCTD có trên 95% giao dịch qua kênh số. Dòng tiền của doanh nghiệp vì thế ngày càng để lại dấu vết số rõ nét, chính là nguyên liệu cho tín dụng dựa trên dữ liệu.

Từ quyết tâm đến hiệu quả thực chất

Định hướng cho chặng đường tiếp theo được xác lập tại Quyết định số 1809/QĐ-TTg ban hành ngày 18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các TCTD yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là DNNVV”. Đề án lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, chi phí thấp; đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh nghiệp, nhất là DNNVV, được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời, phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đặc thù từng loại hình, ngành nghề, quy mô.

Hệ thống giải pháp của Đề án là sự nối dài, nâng tầm đúng những hướng đi ngành Ngân hàng đang theo đuổi. Trong đó, để tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là DNNVV Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành Ngân hàng tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động tín dụng, ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD trong việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp, trong đó có DNNVV. Hoàn thiện cơ chế chính sách về bao thanh toán để tạo điều kiện cho hoạt động bao thanh toán của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát triển nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho DNNVV, qua đó giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền, giảm phụ thuộc vào tài sản bảo đảm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đề án giao NHNN chỉ đạo các TCTD tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 về phát triển kinh tế nhà nước của Bộ Chính trị. Trong đó tập trung cải tiến quy định nội bộ, cho vay khách hàng dựa trên phương án sản xuất kinh doanh, phương án mở rộng thị trường đầu ra; cho vay theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng; cho vay dựa trên dữ liệu thanh toán, dòng tiền; cho vay dựa trên các loại hình tài sản bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật. Các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ. Phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp từng loại hình, nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là DNNVV. Tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động cấp tín dụng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; Xây dựng, triển khai hiệu quả các biện pháp nhằm thu hút, mở rộng các thành viên trên địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ... cư trú, đóng trụ sở trên địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn cho DNNVV, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp dưới nhiều hình thức, quy mô phù hợp nhằm nắm bắt, tổng hợp, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận tín dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV.

Cùng với đó là tinh thần phối hợp liên ngành được giao rõ trong đề án. Bởi tiếp cận vốn không phải câu chuyện riêng của ngân hàng. Trong đó, Bộ Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu DNNVV trong Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia để cung cấp thông tin về DNNVV một cách minh bạch, chính xác, từ đó tạo ra nguồn dữ liệu đáng tin cậy về hoạt động của DNNVV.

Các địa phương chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai các chương trình đào tạo, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Huy động, lồng ghép, bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng giám đốc điều hành tại địa phương; huy động các doanh nhân thành đạt tham gia đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho học viên.

Hiện NHNN đã xây dựng kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1809/QĐ-TTg. Đây sẽ là cơ hội để tín dụng trở thành nguồn lực thực sự nuôi dưỡng những doanh nghiệp nhỏ đang từng ngày mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm và đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.