Ưu đãi lên đến 30 đồng/CNY, áp dụng đến hết 31/12/2026 cho hai chiều mua và bán từ ACB góp phần giúp doanh nghiệp biên mậu tối ưu chi phí.

Doanh nghiệp biên mậu: Nhiều nỗi lo sau mỗi đơn hàng

Đối với nhiều doanh nghiệp biên mậu, giao dịch không kết thúc khi hàng hóa được giao cho đối tác. Sau mỗi đơn hàng là hàng loạt công việc liên quan đến xác nhận dòng tiền, đối chiếu giao dịch, hạch toán kế toán và chuẩn bị nguồn vốn cho những lô hàng tiếp theo. Điều này càng quan trọng với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông lâm sản, vốn có tần suất giao dịch cao và nhu cầu quay vòng vốn liên tục.

Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tại khu vực Nam Trung Bộ chia sẻ rằng, sau khi hàng được giao cho đối tác, điều doanh nghiệp quan tâm nhất là khi nào dòng tiền thực sự về tài khoản. Có những thời điểm đối tác thông báo đã thanh toán nhưng doanh nghiệp vẫn không xác định chính xác thời điểm nhận tiền. Trong khi đó, kế hoạch thu mua nguyên liệu, thanh toán cho nhà cung cấp hay chuẩn bị cho đơn hàng tiếp theo vẫn phải diễn ra đúng tiến độ.

Ngoài bài toán về thời gian, doanh nghiệp còn gặp khó khăn khi chứng từ thanh toán không đầy đủ hoặc thiếu lịch sử giao dịch rõ ràng để phục vụ hạch toán và giải trình thuế. Đây cũng là tình trạng từng xuất hiện ở không ít doanh nghiệp biên mậu khi nhận thanh toán CNY thông qua các đầu mối tại cửa khẩu hoặc thị trường tự do. Khi phát sinh chênh lệch thông tin hoặc tranh chấp với đối tác, việc xác minh dòng tiền trở nên phức tạp hơn do thiếu cơ sở đối chiếu. Với các giao dịch qua nhiều khâu trung gian, nguy cơ chậm nhận tiền hoặc không theo dõi được trạng thái giao dịch cũng là nỗi lo thường trực.

Tốc độ xử lý và khả năng kiểm chứng giao dịch ngày càng được ưu tiên

Nhu cầu kiểm soát tốt hơn dòng tiền đang khiến doanh nghiệp đánh giá lại tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán. Nếu trước đây việc chuyển và nhận tiền thành công được xem là đích đến của một giao dịch, thì hiện nay doanh nghiệp còn quan tâm đến việc dòng tiền được ghi nhận nhanh đến đâu, có thể theo dõi trạng thái giao dịch hay dễ dàng đối soát khi cần hay không.

Đặc biệt với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông lâm sản, nơi hoạt động thu mua nguyên liệu và chuẩn bị đơn hàng mới diễn ra liên tục, thời gian xác nhận dòng tiền có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch kinh doanh và khả năng quay vòng vốn.

Thực tế tại ACB cho thấy những yêu cầu này ngày càng rõ nét khi số lượng khách hàng đăng ký giao dịch CNY liên tục gia tăng. Đại diện một doanh nghiệp thủy sản tại Khánh Hòa cho biết doanh nghiệp đã chuyển dòng tiền CNY từ ngân hàng khác về ACB để thực hiện giao dịch. "Giao dịch gần đây nhất của công ty có giá trị hơn 700.000 CNY, nhưng chỉ khoảng 5 phút sau đối tác chuyển tiền là nhận được báo Có", vị này chia sẻ.

Cũng theo doanh nghiệp, yếu tố tạo nên sự khác biệt không chỉ nằm ở tốc độ xử lý mà còn ở khả năng theo dõi dòng tiền và được hỗ trợ ngay khi tiền về tài khoản. Bên cạnh đó, sự phối hợp xuyên suốt giữa chuyên viên quan hệ khách hàng, bộ phận giao dịch và vận hành của ngân hàng trong quá trình cập nhật dòng tiền và xử lý các nhu cầu phát sinh diễn ra thuận lợi hơn.

Những thay đổi trong hoạt động thương mại biên mậu đang khiến yêu cầu của doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Không chỉ cần dòng tiền về nhanh, doanh nghiệp còn cần khả năng theo dõi, đối soát và xác minh giao dịch một cách minh bạch. Đây cũng là lý do các yếu tố như tốc độ xử lý, tính minh bạch và khả năng hỗ trợ kịp thời ngày càng được coi trọng trong hoạt động giao thương với Trung Quốc.

Đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp biên mậu, ACB hiện triển khai bộ giải pháp gồm Thanh toán biên mậu tốc độ cao - Tỷ giá và phí ưu đãi - Tài trợ xuất nhập khẩu - Hỗ trợ chứng từ và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp giao thương với Trung Quốc quản lý dòng tiền, thực hiện giao dịch và tiếp cận nguồn vốn trong cùng một hệ thống dịch vụ. Đặc biệt, ACB đang triển khai chương trình ưu đãi lên đến 30 đồng/CNY cho hai chiều giao dịch CNY, áp dụng đến 31/12/2026. Để tìm hiểu thêm thông tin về gói ưu đãi thanh toán biên mậu của ACB, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247.



