Các diễn giả thảo luận về tăng trưởng, công nghệ, nhân tài và nhiều vấn đề khác tại Diễn đàn Tăng trưởng Đông Nam Á lần đầu tiên do The Business Times tổ chức.

Ông Patrick Aritonang, Giám đốc Vận hành kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn Panbil Group của Indonesia, cho rằng khái niệm về tốc độ đã thay đổi đáng kể. Chẳng hạn, những xu hướng trước đây phải mất nhiều tháng mới thay đổi thì nay có thể chuyển biến chỉ trong vài tuần.

Ông đưa ra nhận định này tại phiên đối thoại diễn ra ngày 18/11, trong khuôn khổ Diễn đàn Tăng trưởng Đông Nam Á lần đầu tiên do The Business Times tổ chức.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận đều thống nhất rằng, trong bối cảnh hiện nay, thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp mới đang đặt trọng tâm tăng trưởng vào việc xây dựng các mối liên kết hệ sinh thái vững chắc, khả năng thích ứng linh hoạt với công nghệ và lựa chọn nhịp độ phát triển phù hợp.

Đây cũng là những chủ đề xuyên suốt diễn đàn kéo dài nửa ngày, do The Business Times (BT) phối hợp cùng Cơ quan Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) tổ chức, nhằm kết nối các doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô hoạt động.

Phát biểu khai mạc sự kiện tại khách sạn Hilton Singapore Orchard, ông Jermaine Loy, Giám đốc Điều hành EDB, cho biết Đông Nam Á đã thu hút mức vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) kỷ lục, đạt gần 240 tỷ USD trong năm 2025, bất chấp những bất ổn của kinh tế toàn cầu. Con số này phản ánh niềm tin tiếp tục được duy trì của các nhà đầu tư đối với khu vực.

"Chúng ta là một khu vực có tính đa dạng rất cao, với những nền văn hóa, nền kinh tế và phương thức kinh doanh khác nhau, nhưng đồng thời cũng có sự kết nối sâu sắc", ông nhận định về Đông Nam Á.

Ông nhấn mạnh: "Khi các nền kinh tế được kết nối tốt hơn, doanh nghiệp sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và toàn khu vực cũng trở nên vững mạnh hơn".

Phiên đối thoại do bà Chen Huifen, Biên tập viên của BT, điều phối còn có sự tham gia của ông Ryan Yap, Giám đốc phụ trách các thị trường Campuchia, Malaysia, Lào và Việt Nam, đồng thời phụ trách tăng trưởng và quan hệ đối tác tại YCH Group có trụ sở ở Singapore; cùng ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) của Việt Nam.

Kết nối các ngành kinh tế, mở rộng hoạt động xuyên biên giới

Khi được hỏi về mối liên hệ giữa hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp với nền kinh tế ASEAN nói chung, các diễn giả đã phác họa một chuỗi giá trị có tính phụ thuộc lẫn nhau, trong đó logistics, bất động sản công nghiệp và ngân hàng cùng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa và dòng vốn xuyên biên giới.

Ông Ryan Yap của YCH Group ví hoạt động của chuỗi cung ứng khu vực giống như một đội bóng đá.

"Không phải cả 11 cầu thủ đều làm cùng một nhiệm vụ. Nhưng chuỗi cung ứng chỉ vận hành hiệu quả khi mỗi người thực hiện tốt vai trò của mình, đồng thời có một hoặc hai người đảm nhiệm việc kết nối toàn bộ hệ thống", ông nói.

Ông cho biết, việc vận hành mạng lưới kinh doanh tại những thị trường khác biệt như Campuchia, Lào, Malaysia và Việt Nam đòi hỏi sự kết hợp giữa điều phối ở cấp khu vực và triển khai thực tế tại từng địa phương. Một giải pháp áp dụng đồng loạt cho tất cả thị trường sẽ không phù hợp với tính đa dạng của Đông Nam Á.

YCH ưu tiên hợp tác với các đối tác địa phương trong khâu giao hàng chặng cuối (last mile) – công đoạn cuối cùng trong hành trình đưa sản phẩm từ trung tâm phân phối địa phương đến điểm nhận hàng.

Đề cập đến các đối tác này, ông cho biết: "Họ hiểu rõ các điểm bán lẻ, tình hình giao thông và sở hữu những điểm trung chuyển hàng hóa riêng tại nhiều khu vực trên cả nước".

Những hành lang kinh tế xuyên biên giới, chẳng hạn tam giác tăng trưởng Singapore – Johor – Riau, kết nối Singapore, bang Johor của Malaysia và Batam của Indonesia, cho thấy các trung tâm sản xuất đang phát triển theo hướng tăng cường hợp tác.

Ông Aritonang nhận định rằng, khi doanh nghiệp mở rộng quy mô và xem xét lại vị trí đặt các cơ sở sản xuất, họ không chỉ đòi hỏi hạ tầng vật chất được đưa vào vận hành nhanh chóng mà còn cần các dòng vốn được luân chuyển với tốc độ cao hơn.

Tại Batam, nơi Panbil Group vận hành các khu công nghiệp và đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Sembcorp vào năm 2024 để phát triển các khu công nghiệp phát thải carbon thấp, các cụm công nghiệp đang mở rộng ra ngoài lĩnh vực nhà máy sản xuất truyền thống.

"Chúng tôi đã chứng kiến sự xuất hiện của các trung tâm dữ liệu và ngày càng nhiều cơ sở y tế với quy mô chưa từng thấy trước đây", ông Aritonang chia sẻ. Những dự án này tạo ra việc làm dài hạn cho hàng nghìn lao động địa phương, kể cả những người không có bằng cấp chính quy.

Đằng sau sự phát triển của thương mại và công nghiệp là vai trò của dòng vốn xuyên biên giới. Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp Đông Nam Á hướng tới mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu, Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh rằng ngân hàng là một nguồn lực quan trọng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

"Khi các doanh nghiệp mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, ngân hàng không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính mà còn giúp doanh nghiệp tái cấu trúc bảng cân đối kế toán, trang bị kiến thức về các chuẩn mực quốc tế và tư vấn quản trị rủi ro", ông Vinh chia sẻ.

Để đa dạng hóa nguồn vốn huy động, SHB gần đây đã trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên phát hành trái phiếu bằng đồng đô la Singapore (SGD).

"Đây là một chiến lược phù hợp để chúng tôi đa dạng hóa nguồn vốn, đồng thời tôi cho rằng điều này cũng sẽ giúp SHB mở rộng cơ sở nhà đầu tư. Chúng tôi tin rằng có thể tiếp cận không chỉ thị trường Singapore mà còn các quốc gia Đông Nam Á khác cũng như những thị trường trên toàn thế giới", ông cho biết.

Công nghệ, dữ liệu và nhân tài – những động lực nâng cao khả năng chống chịu

Bên cạnh mạng lưới hạ tầng vật chất, việc duy trì năng lực cạnh tranh còn phụ thuộc vào đổi mới sáng tạo liên tục và năng lực của lực lượng lao động. Trong đó, công nghệ là chủ đề được nhắc đến xuyên suốt sự kiện.

Đối với YCH, khả năng thích ứng bắt nguồn từ chính nhu cầu tồn tại của doanh nghiệp. Ông Yap cho biết tập đoàn ban đầu hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách, nhưng đã phải chuyển hướng sang quản lý chuỗi cung ứng vào thập niên 1970, khi mảng vận tải hành khách chứng kiến doanh thu sụt giảm mạnh sau sự xuất hiện của SBS Transit.

"Cách duy nhất để thực sự xây dựng khả năng chống chịu là thích ứng. Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải liên tục đổi mới sáng tạo", ông nhận định.

YCH đã được lựa chọn tham gia chương trình AI Champions của Singapore, một sáng kiến trọng điểm cấp quốc gia do Enterprise Singapore và Digital Industry Singapore dẫn dắt.

Theo ông Yap, những cơ hội như vậy giúp tập đoàn khai mở thêm nhiều năng lực mới, qua đó có thể nâng cao vị thế và theo đuổi những mục tiêu tham vọng hơn.

Ông Đỗ Quang Vinh nhận định công nghệ và số hóa là những chất xúc tác tăng trưởng chủ yếu của thế kỷ này. Chính nhận thức đó đã thúc đẩy SHB hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ toàn cầu như Huawei, Oracle, SAP và Amazon.

"Dữ liệu hiện là tài sản giá trị nhất mà bất kỳ tổ chức nào cũng cần xây dựng", ông nhấn mạnh.

Ông Aritonang đồng tình rằng các doanh nghiệp phát triển bất động sản cũng không thể chỉ dựa vào hạ tầng vật chất.

"Thay đổi là điều liên tục diễn ra, và không thay đổi đồng nghĩa với trì trệ. Ngày nay, chỉ giỏi phát triển các không gian vật chất là chưa đủ", ông nói.

Ông cho rằng việc khai thác tiềm năng của lực lượng lao động trẻ, giàu khát vọng tại ASEAN đòi hỏi doanh nghiệp phải kết hợp phát triển hạ tầng số với đầu tư cho nhân tài.

Điều tiết nhịp độ tăng trưởng giữa những biến động chính sách

Nắm bắt làn sóng tăng trưởng tại ASEAN cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định nhịp độ đầu tư phù hợp và bảo vệ hoạt động kinh doanh trước các cú sốc từ bên ngoài.

Khi được hỏi về bài toán "con gà và quả trứng" trong việc đầu tư hạ tầng trước khi nhu cầu thị trường thực sự hình thành, ông Yap cho rằng mở rộng quá sớm cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

"Có rất nhiều loại trứng, nhưng không phải quả trứng nào cũng nở thành gà, vì vậy chúng ta phải biết liệu cơm gắp mắm", ông ví von.

"Chúng tôi cố gắng không đi quá xa trước xu hướng. Thay vào đó, chúng tôi lựa chọn đi ngay phía sau xu hướng, bởi đó mới là phần cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của mình."

Việc lựa chọn nhịp độ phát triển càng trở nên quan trọng khi những thay đổi về chính sách gây biến động thị trường, chẳng hạn việc điều chỉnh thuế quan của Mỹ và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn.

Đề cập đến những bất ổn chính trị, ông Aritonang cho rằng thay đổi quy định là điều thường xuyên xảy ra. Mỗi địa phương có những đặc điểm và rủi ro riêng, đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định rõ khẩu vị rủi ro và thận trọng trong lựa chọn đối tác.

Ông Đỗ Quang Vinh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động chuẩn bị trước các rủi ro.

"Cách tốt nhất để quản trị rủi ro là dự báo, nhận diện trước tất cả những rủi ro có thể xảy ra trong kịch bản bất lợi nhất", ông chia sẻ.

Trước thềm kỷ niệm 60 năm thành lập ASEAN vào năm tới, các diễn giả thống nhất rằng việc tăng cường phối hợp chính sách sẽ đóng vai trò quyết định đối với tốc độ mở rộng quy mô hoạt động của các doanh nghiệp trong khu vực.

Khi được hỏi về những mong muốn nhằm thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong ASEAN, ông Aritonang cho biết ông kỳ vọng các chính sách về di chuyển lao động sẽ được nới lỏng, tạo thuận lợi hơn cho việc luân chuyển nhân tài giữa các quốc gia.

Trong khi đó, ông Yap đề xuất ASEAN xây dựng cơ chế thử nghiệm chính sách có kiểm soát (regulatory sandbox), cho phép doanh nghiệp thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới nhanh hơn, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo sâu rộng hơn.

Ông Đỗ Quang Vinh bày tỏ mong muốn ASEAN tiếp tục tháo gỡ các rào cản xuyên biên giới, tạo điều kiện để các giao dịch được thực hiện thông suốt và thuận tiện hơn.

"Điều tôi mong muốn là có thêm những chính sách và quy định mới hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, kết nối với nhau dễ dàng hơn. Quan trọng nhất là sự đoàn kết, thống nhất để chúng ta có thể mở rộng hoạt động kinh doanh vượt ra ngoài ASEAN, đặc biệt là đến các quốc gia khác tại châu Á và trên toàn thế giới".

(Nguồn: The Business Times)