Tại Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 tổ chức ngày 25/11, ông Thomas Nguyen, Giám đốc Thị trường Nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã có bài tham luận về "Việt Nam sau nâng hạng thị trường".



Theo ông Thomas, mặc dù chủ đề nâng hạng được nhắc đến nhiều lần, nhưng phải khẳng định rằng đây thực sự là một thành tựu đáng tự hào của đất nước, là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn Việt Nam. Dẫu vậy, chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng những tác động tích cực từ việc nâng hạng vẫn chưa được hiện thực hóa đầy đủ.

Ông cũng chia sẻ về việc vừa trở về sau chuyến công tác khoảng 10 ngày tại Mỹ, với các cuộc gặp gỡ và làm việc ở Chicago, Miami và New York. Trong lịch trình đó, ông đã có dịp gặp gỡ quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới, với quy mô tài sản quản lý lên tới 1.400 tỷ USD; quỹ ETF tập trung đầu tư vào Việt Nam lớn nhất thế giới, với quy mô khoảng 500 triệu USD; cùng nhiều quỹ đầu cơ và quỹ đầu tư dài hạn có tổng quy mô tài sản quản lý lên tới hàng trăm tỷ USD.

Và có một thực tế là hiện tại, Việt Nam chưa phải là mối quan tâm hàng đầu của phần lớn các nhà đầu tư này.

Trong các cuộc gặp tại Mỹ, mối quan tâm của họ tập trung nhiều hơn vào Nvidia và những biến động hàng trăm tỷ USD vốn hóa trên thị trường; vào Anthropic, thương vụ IPO được nhắc đến với quy mô kỷ lục, cũng như những tác động của sự kiện này đối với thị trường toàn cầu, xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và đời sống kinh tế - xã hội.

Ông Thomas Nguyen đề cập đến một vài con số, bao gồm ước tính dòng vốn mua vào từ Vanguard nhờ việc Việt Nam được đưa vào các bộ chỉ số FTSE có thể đạt khoảng 2,5–3 tỷ USD. Trong khi đó, theo số liệu được đề cập tại bài phát biểu, Anthropic đã huy động 81 tỷ USD trong một đợt IPO, tương ứng với mức định giá vốn hóa 1.200 tỷ USD – gấp khoảng bốn lần quy mô toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam. Cùng lúc, Nvidia có phiên giảm khoảng 500 tỷ USD vốn hóa chỉ trong một ngày, tương đương khoảng 1,6 lần quy mô VN-Index.

Và theo ông, những con số ông đưa ra để chúng ta nhận thức rõ quy mô và mức độ cạnh tranh mà Việt Nam đang phải đối mặt. Việc được nâng hạng theo FTSE giúp nhà đầu tư quốc tế tiếp cận và đầu tư vào thị trường Việt Nam thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý và khiến dòng vốn toàn cầu thực sự quan tâm đến Việt Nam lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Đó cũng là lý do mà ông đã có buổi trao đổi và ghi hình phỏng vấn với Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), trong đó nhấn mạnh rằng câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam là một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất thế giới. Việt Nam cần những đại sứ thương hiệu và doanh nhân có tầm ảnh hưởng như Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo để lan tỏa câu chuyện đó đến cộng đồng quốc tế.

"Hãy nhìn vào những đóng góp mà hệ sinh thái của bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã mang lại cho đất nước. HDBank và Vietjet là hai trong số 27 cổ phiếu được đưa vào bộ chỉ số FTSE trong tháng 9 vừa qua. Theo ước tính được đề cập, hai cổ phiếu này đã nhận được khoảng 4% dòng vốn, tương đương khoảng 10 triệu USD từ Vanguard.

Trong 9 tháng tiếp theo, chúng tôi kỳ vọng ít nhất 100 triệu USD sẽ tiếp tục chảy vào hai cổ phiếu này. Bên cạnh đó, HDBank đã góp phần thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Tháng 4 vừa qua, HDBank cũng ký kết thỏa thuận với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam huy động vốn trên thị trường quốc tế.

Vào ngày thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, tôi cũng chứng kiến bà Nguyễn Thị Phương Thảo có mặt tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, nơi Sovico chia sẻ các định hướng kết nối doanh nghiệp Việt Nam với cộng đồng nhà đầu tư toàn cầu." – ông Thomas Nguyen chia sẻ lại những thông điệp trao đổi cùng nhà đầu tư quốc tế.

Ông Thomas Nguyen tham luận

Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam và những động lực trong năm 2027

Về thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Thomas Nguyen nhìn nhận năm 2026 là một năm chuyển tiếp.

Trong năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam từng tăng trưởng hơn 40%, trở thành một trong những thị trường có mức tăng trưởng tốt nhất thế giới. Trong khi nhiều nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì và tạo nên một đợt tăng mạnh sau sự kiện nâng hạng. Nhưng hiện tại VN-Index đã giảm khoảng 5% và đang giao dịch ở mức P/E dự phóng khoảng 11,5 lần cho năm 2026.

Hãy thử nhìn nhận con số này một cách nghiêm túc: mức định giá khoảng 11 lần P/E vốn thường gắn với giai đoạn thị trường gặp khủng hoảng, trong khi Việt Nam đang hướng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế gần 10% và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp gần 40%. Đây là một sự chênh lệch đáng chú ý.

Chính vì vậy, ông đặc biệt lạc quan và rất mong chờ năm 2027 và chia sẻ một số yếu tố mà theo ông, các nhà đầu tư cần quan tâm, bởi đây có thể là những động lực quan trọng dẫn dắt thị trường trong năm tới.

Thứ nhất, dòng vốn từ các quỹ đầu tư theo chỉ số FTSE sẽ gia tăng mạnh mẽ hơn.

Trong đợt đầu tiên vào tháng 9 vừa qua, tỷ trọng phân bổ mới chỉ đạt 10%. Có thể xem đây là bước đầu mang tính thăm dò, với quy mô dòng vốn từ Vanguard khoảng 230 triệu USD. Đến tháng 3 năm tới, các chuyên gia kỳ vọng con số này sẽ tiến gần mức 500 triệu USD.

Trong các đợt tiếp theo vào tháng 6 và tháng 9, quy mô dòng vốn ở mỗi đợt có thể đạt tới 1 tỷ USD.

Một bài học mà ông đúc kết được sau 25 năm hoạt động trên các thị trường tài chính toàn cầu là: Thanh khoản tạo ra thanh khoản; quy mô thu hút quy mô.

Chính quy mô dòng vốn ngày càng lớn sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý quỹ chủ động trên toàn cầu. Theo kinh nghiệm từ các đợt nâng hạng của FTSE, dòng vốn đầu tư chủ động có thể lớn gấp năm lần dòng vốn đầu tư thụ động.

Đây cũng là cơ sở để chuyên gia của SSI tiếp tục đề cập đến cơ hội thu hút dòng vốn khoảng 10 tỷ USD từ câu chuyện nâng hạng thị trường.

Thứ hai, triển vọng nâng hạng theo MSCI.

Ông Thomas chia sẻ thẳng thắn rằng việc Việt Nam chưa được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI trong năm nay, dù trước đó một số nhà đầu tư kỳ vọng điều này sẽ diễn ra, thực tế lại là một điều tích cực. Chúng ta chưa thực sự sẵn sàng, và nếu được đưa vào danh sách theo dõi ở thời điểm đó, cơ hội này có thể chưa được tận dụng hiệu quả trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang bị chi phối bởi những mối quan tâm lớn về AI và các vấn đề địa chính trị.

Ông cũng muốn nhấn mạnh rằng việc chính thức được MSCI nâng hạng vẫn là câu chuyện của nhiều năm tới. Tuy nhiên, khả năng Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi của MSCI trong năm 2027 là hoàn toàn có thể.

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, ông cho rằng chúng ta nên tập trung ít hơn vào câu chuyện MSCI và dành nhiều nguồn lực hơn cho việc tiếp tục phát triển thị trường, thông qua các công cụ và cải cách có khả năng mở rộng quy mô, gia tăng chiều sâu và củng cố năng lực vận hành.

Nhà đầu tư quốc thế check-in tại sự kiện

Một trong những bước tiến quan trọng tiếp theo là triển khai hệ thống đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty – CCP), dự kiến hoàn thành vào cuối quý I/2027. Nếu hệ thống này đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế, chúng ta hoàn toàn có cơ sở kỳ vọng nhận được những đánh giá tích cực từ MSCI vào tháng 6 tới.

Thứ ba, xu hướng đầu tư vào AI trên thị trường toàn cầu có thể bắt đầu hạ nhiệt.

Trong vài năm trở lại đây, AI đã trở thành một trong những động lực quan trọng định hình dòng vốn toàn cầu. Đây là một chu kỳ đầu tư mang tính thế hệ, nhưng có thể nói Việt Nam chưa tận dụng được nhiều cơ hội từ làn sóng này.

Điều khiến ông ấn tượng nhất là Việt Nam vẫn có thể đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế gần 10% ngay cả khi chưa có sự đóng góp đáng kể từ AI và công nghệ. Theo ông, chính điều đó mới là câu chuyện đáng chú ý về tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam.

Trong bối cảnh xuất hiện những câu hỏi xung quanh triển vọng của Nvidia và những bất định đối với các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, các nhà đầu tư có thể bắt đầu xem xét lại mức độ tập trung danh mục vào những xu hướng này.

Nếu dòng vốn toàn cầu chuyển hướng tìm kiếm những động lực tăng trưởng bền vững hơn, ông tin rằng Việt Nam sẽ là một thị trường khó có thể bỏ qua.

Thứ tư, mặt bằng lãi suất tiền gửi và dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân.

Lãi suất tiền gửi duy trì ở mức cao trong năm nay, thu hút dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân dịch chuyển khỏi thị trường chứng khoán, trong bối cảnh các ngân hàng tăng cường huy động vốn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Tuy nhiên, thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện đã được cải thiện và Ngân hàng Nhà nước cũng đã có định hướng yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất. Chúng tôi kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ dần hạ nhiệt vào cuối quý I năm 2027.

Khi các khoản tiền gửi đến kỳ đáo hạn và dòng tiền bắt đầu tìm kiếm những kênh đầu tư khác, chúng tôi tin rằng mặt bằng định giá hấp dẫn của thị trường chứng khoán sẽ góp phần thu hút nhà đầu tư quay trở lại.

Triển vọng và cơ hội phát triển của thị trường vốn Việt Nam

Khép lại phần chia sẻ, ông Thomas nói bản thân ông chưa từng lạc quan về thị trường chứng khoán Việt Nam như thời điểm hiện tại. Ông đang rất hào hứng với công việc và cuộc sống cũng như mong chờ 12–24 tháng tới, với những xu hướng bao gồm sự gia tăng vai trò của nhà đầu tư tổ chức, quá trình quốc tế hóa và xu hướng tập trung hóa thị trường, được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc trong giai đoạn 2027–2028.

Khi thị trường ngày càng mở rộng về quy mô và chiều sâu, Việt Nam cần xây dựng một hệ sinh thái tài chính trong nước vững mạnh. Hệ sinh thái này không chỉ cần những định chế đã có vị thế như SSI và HSC, mà còn cần sự tham gia của những thành viên mới có chất lượng cao như HDS, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của dòng vốn toàn cầu.