Tuy nhiên, bài toán đặt ra với ngành Ngân hàng hiện nay không chỉ là cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế, mà còn phải giảm chi phí vốn, duy trì ổn định thị trường tiền tệ và kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống.

Tìm điểm cân bằng của chi phí vốn

Để kịp thời trợ lực cho nền kinh tế, những ngày đầu tháng 10/2026, NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ở phía đầu ra, cần giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm 1,5 - 2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Ngay sau yêu cầu của NHNN, hàng loạt chương trình giảm lãi suất cho vay được công bố, với mức điều chỉnh phổ biến 1,5 - 2%/năm, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hộ kinh doanh và những lĩnh vực được ưu tiên cấp tín dụng.

Sự chủ động này xuất phát từ nhận thức rõ ràng về mối quan hệ cộng sinh giữa ngân hàng và khách hàng. TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) nhận định, đứng ở góc độ tổng thể của nền kinh tế, lãi suất ngân hàng có cao hơn so với khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng điều này do yếu tố khách quan. Bản thân các ngân hàng đều không muốn vì có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của chính ngân hàng. Với bối cảnh khách quan như vậy, việc ngân hàng chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp lúc này là hết sức cần thiết. Việc giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay cũng chính là hỗ trợ các ngân hàng. Khi doanh nghiệp vượt qua khó khăn, có điều kiện phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, họ sẽ có khả năng trả nợ, trả lãi cho ngân hàng.

Hiện thực hóa cam kết đồng hành, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã nhanh chóng nhập cuộc với những gói tín dụng quy mô lớn. Theo Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT BIDV, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, BIDV cam kết triển khai ngay gói tín dụng quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng với kỳ hạn cho vay đến 6 tháng, lãi suất cho vay từ 6 - 7%/năm dành cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Mức lãi suất này thấp hơn từ 1,5 - 2%/năm so với lãi suất cho vay đang được ngân hàng áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực này. Với gói tín dụng này, BIDV ước tính giảm thu nhập khoảng 500 tỷ đồng.

Cùng hành động vì doanh nghiệp và nền kinh tế, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank khẳng định, Vietcombank cam kết từ nay tới cuối năm sẽ giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn. Các ngân hàng, đặc biệt là NHTM nhà nước sẵn sàng giảm lợi nhuận để giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài việc cam kết thực hiện đúng theo chỉ đạo của NHNN về giảm lãi suất, Vietcombank cũng xây dựng các gói hỗ trợ lãi suất. Theo đó, mức giảm lãi suất có thể còn lớn hơn so với yêu cầu của NHNN. Tất nhiên, việc giảm lãi suất sẽ phải căn cứ vào từng lĩnh vực ưu tiên cụ thể, đó phải là những lĩnh vực được xác định có đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cũng như an sinh xã hội. Đồng thời việc giảm lãi suất phải thực chất, không đi kèm với điều kiện về thủ tục hành chính.

Dù quyết tâm hạ lãi suất rất rõ ràng nhưng điểm cân bằng trong chi phí vốn vẫn đang là bài toán khó giải. Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay với ngành Ngân hàng trong việc giảm lãi suất là làm sao để có thể giảm lãi suất huy động. Lãi suất đầu vào phải phù hợp để đảm bảo lợi ích của người gửi tiền, nên mức giảm ra sao để người gửi tiền vẫn được đảm bảo quyền lợi và họ quan tâm đến việc gửi tiền vào ngân hàng. Nếu giảm lãi suất huy động một cách không hợp lý cũng có thể tác động đến hành vi của người gửi tiền, đó là bài toán mà ngành Ngân hàng, bao gồm NHNN và các NHTM cần phối hợp chặt chẽ nhằm tìm ra điểm phù hợp về lãi suất đầu vào, từ đó có được lãi suất đầu ra hợp lý cho nền kinh tế.

Các ngân hàng đồng loạt bước vào đợt giảm lãi suất mới mở ra kỳ vọng giảm bớt áp lực tài chính cho doanh nghiệp

Đa dạng hóa nguồn lực dài hạn

Đi tìm lời giải cho bài toán thanh khoản và giá vốn, ông Lê Ngọc Lâm tin tưởng, NHNN đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ, cam kết hỗ trợ các NHTM khi gặp khó khăn về thanh khoản, thông qua các kênh như OMO (nghiệp vụ thị trường mở) hay SWAP (hoán đổi ngoại tệ). Từ đó các NHTM cũng tự tin hơn trong việc giảm lãi suất đầu vào và để có thể giảm lãi suất cho vay. Ngoài ra, ngân hàng sẽ dùng nhiều biện pháp như tiết giảm chi phí, giảm lãi suất huy động vốn đầu vào làm cơ sở để giảm lãi suất cho vay.

Bên cạnh những nỗ lực tiết giảm chi phí vận hành, theo các chuyên gia, việc tái cấu trúc nguồn vốn tự có thông qua chính sách chia cổ tức bằng cổ phiếu đang trở thành giải pháp chiến lược giúp các NHTM tạo dựng dư địa bền vững để kéo giảm lãi suất cho vay. Về bản chất nghiệp vụ, thay vì phân phối lợi nhuận bằng tiền mặt làm sụt giảm thanh khoản tức thời, phương thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho phép các nhà băng giữ lại trọn vẹn nguồn lợi nhuận chưa phân phối để chuyển hóa trực tiếp vào vốn điều lệ. Cơ chế này không chỉ giúp củng cố bộ đệm tài chính và nâng cao tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn mực Basel II và Basel III, mà còn giải phóng ngân hàng khỏi áp lực phải huy động vốn cấp 2 thông qua phát hành trái phiếu thứ cấp với chi phí đắt đỏ. Thực tế thời gian qua, chính sách này đã trở thành định hướng xuyên suốt trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông của các NHTM như HDBank, TPBank… Việc sở hữu nền tảng vốn tự có dày dặn giúp các nhà băng giải tỏa sức ép chạy đua huy động tiền gửi giá cao để đáp ứng quy định về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Nhờ tối ưu hóa chi phí vốn từ gốc, hệ thống có thêm nguồn lực thực chất để neo giữ và giảm mặt bằng lãi suất cho vay ở mức cạnh tranh, đồng hành hiệu quả cùng doanh nghiệp và nền kinh tế.

Nỗ lực hạ nhiệt lãi suất từ hệ thống tín dụng đã lập tức mang lại những hiệu ứng tích cực cho khu vực sản xuất thực tế. Là nhóm khách hàng được thụ hưởng chính sách, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCTech đánh giá cao sự đồng hành thực chất của hệ thống ngân hàng. Phát triển hệ sinh thái công nghiệp dựa trên 3 trụ cột: Công nghệ sản xuất, giải pháp công nghiệp và dịch vụ logistics, vốn tín dụng luôn là bệ đỡ then chốt trong hành trình mở rộng quy mô của CNCTech. Dòng vốn trung và dài hạn từ ngân hàng đã tiếp sức cho doanh nghiệp đầu tư bài bản vào hệ thống nhà máy hiện đại, đáp ứng tốt chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia. Dù vậy, trước sức ép cạnh tranh gay gắt trên thị trường xuất khẩu với những đối thủ quốc tế có lợi thế vốn rẻ, bài toán chi phí vốn cao thời gian qua đã bào mòn đáng kể biên lợi nhuận. Do đó, việc ngành Ngân hàng đẩy mạnh tiết giảm chi phí để hạ lãi suất và tinh gọn thủ tục giải ngân có ý nghĩa sống còn. Một mặt bằng lãi suất hợp lý, có tính cạnh tranh cao chính là điểm tựa chiến lược để doanh nghiệp sản xuất trong nước tăng sức bền và chủ động bứt phá trên trường quốc tế.

Về lâu dài, nỗ lực tự thân của ngành Ngân hàng chỉ là một vế của bài toán điều hòa chi phí vốn. Để lãi suất giảm bền vững, TS. Đào Minh Tú cho rằng, cần phối hợp các chính sách vĩ mô, chính sách tài chính và chính sách tiền tệ để đưa mặt bằng lãi suất về mức phù hợp với tỷ suất lợi nhuận của nền kinh tế và doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng nhu cầu đầu tư trong tương lai. Thực hiện mục tiêu này cần có chính sách đồng bộ và phát triển các thị trường vốn. Nếu nhu cầu vốn dồn vào thị trường tín dụng, áp lực đối với hệ thống ngân hàng sẽ gia tăng. Ngân hàng muốn cho vay phải huy động được vốn, trong khi sức ép huy động có thể buộc các ngân hàng tăng lãi suất để thu hút tiền gửi. Khi các nguồn vốn khác phát triển và chia sẻ nhu cầu vốn của nền kinh tế, áp lực lên thị trường tiền tệ và tín dụng sẽ giảm, tạo điều kiện hạ lãi suất.

Từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, cần có giải pháp căn cơ để giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền, thay vì chỉ dựa vào các biện pháp hành chính. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tài chính, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính vi mô trong và ngoài nước tham gia cung ứng vốn. Đặc biệt, Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu cho phép thí điểm một đến hai mô hình ngân hàng số độc lập trên cơ sở kiểm soát tốt rủi ro. Mô hình này có thể giúp tiết giảm chi phí vận hành, qua đó tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và mở rộng hình thức cho vay tín chấp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân thông qua trái phiếu Chính phủ với mức lợi tức phù hợp, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, giảm phụ thuộc vào các nguồn vốn vay quốc tế.

Trong khi, ông Phạm Phú Khôi, Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam cho biết, tuy mặt bằng lãi suất quốc tế đang ở mức cao kỷ lục trong 5 năm qua, không quá thuận lợi cho việc vay vốn quốc tế nhưng trong bối cảnh nguồn vốn trung và dài hạn trong nước khan hiếm, việc tăng cường vay vốn nước ngoài để giảm áp lực lên thị trường vốn trong nước là cần thiết. Nguồn vốn nước ngoài, bao gồm các khoản vay hợp vốn, hạn mức tín dụng quốc tế và các khoản tài trợ xanh, tuy chỉ đóng vai trò bổ trợ nhưng phần lớn là vốn dài hạn, giúp kéo dài kỳ hạn nguồn vốn của các ngân hàng.

Rõ ràng, việc giảm lãi suất cho vay không đơn thuần là động thái chia sẻ lợi nhuận ngắn hạn của ngành Ngân hàng, mà là kết quả của một chuỗi giải pháp tổng thể từ tinh giản chi phí nội bộ, củng cố nền tảng vốn tự có, cho đến đa dạng hóa nguồn tài trợ quốc tế. Khi áp lực cung ứng vốn trung, dài hạn dần được san sẻ sang các thị trường vốn chuyên biệt và hệ thống ngân hàng tối ưu hóa được chi phí đầu vào, mặt bằng lãi suất sẽ tìm được điểm cân bằng hợp lý và bền vững, tạo bệ đỡ vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp bứt phá.