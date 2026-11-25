Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Khi người gửi tiết kiệm qua đời, quyền hưởng khoản tiền gửi và tiền lãi phát sinh được xác định theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp người gửi tiền không để lại di chúc, phần tiền gửi thuộc di sản sẽ được phân chia theo pháp luật.

Theo Điều 650 và Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015, hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người đã mất. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Nếu khoản tiền gửi tiết kiệm là tài sản chung của vợ chồng, chỉ phần tài sản thuộc quyền sở hữu của người đã mất mới được đưa vào phân chia thừa kế.

Theo Điều 18 Thông tư số 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về tiền gửi tiết kiệm, tổ chức tín dụng hướng dẫn thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Do đó, việc một người thân giữ sổ tiết kiệm không đồng nghĩa với việc người đó có quyền rút toàn bộ số tiền. Ngân hàng cần có căn cứ xác định người có quyền hưởng thừa kế trước khi thực hiện chi trả.

Để nhận tiền, những người thừa kế cần liên hệ với ngân hàng nơi người đã mất gửi tiết kiệm để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ. Thông thường, hồ sơ gồm giấy chứng tử, giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế, sổ tiết kiệm (nếu có), văn bản khai nhận hoặc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế phù hợp với quy định pháp luật.

Sau khi kiểm tra hồ sơ hợp lệ, ngân hàng sẽ thực hiện chi trả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận tiền gửi, quy định pháp luật và quyền hưởng di sản của từng người thừa kế.

Để tránh mất thời gian đi lại, gia đình nên liên hệ trước với ngân hàng để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục và phương thức nhận tiền.