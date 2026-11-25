Hàng chục đối tượng trong vụ án bị bắt giữ - (Ảnh: Công an TP HCM).

Hàng nghìn tỷ đồng chuyển qua tài khoản thuê

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 42 đối tượng để điều tra về 5 tội danh, gồm: Rửa tiền; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; đánh bạc; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động bằng phương thức thuê nhiều người đứng tên mở tài khoản ngân hàng, sau đó sử dụng các tài khoản này để tiếp nhận và luân chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ - (Ảnh: Công an TP HCM).

Thay vì tập trung giao dịch qua một số tài khoản cố định, các đối tượng xây dựng hệ thống tài khoản trung gian với số lượng lớn, phân chia thành nhiều nhóm hoạt động độc lập nhưng có sự phối hợp.

Mỗi nhóm đảm nhiệm một công đoạn cụ thể, từ tiếp nhận thông tin giao dịch, quản lý điện thoại có cài đặt ứng dụng ngân hàng đến bố trí người đứng tên tài khoản trực tiếp xác thực giao dịch bằng nhận diện khuôn mặt.

Đáng chú ý, hoạt động được tổ chức theo ca, diễn ra liên tục ngày đêm nhằm bảo đảm các giao dịch được thực hiện thông suốt. Một số người đứng tên tài khoản được bố trí tại TP HCM và Cà Mau. Những người khác được đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia để trực tiếp thực hiện việc xác thực giao dịch bằng khuôn mặt khi có yêu cầu.

Việc tổ chức nhân sự ở nhiều địa bàn, thậm chí đưa người ra nước ngoài, cho thấy đường dây có sự chuẩn bị về phương thức vận hành, nhân lực và phương tiện kỹ thuật.

Những người đứng tên tài khoản không đơn thuần cung cấp thông tin cá nhân mà còn tham gia vào quy trình xác thực, giúp các giao dịch có thể tiếp tục được thực hiện ngay cả khi chủ tài khoản không trực tiếp quản lý hoạt động chuyển tiền.

Quá trình điều tra, qua trích xuất một phần dữ liệu từ điện thoại và máy tính của những người liên quan, cơ quan công an phát hiện có 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng.

Trong đó, lực lượng chức năng lựa chọn 29 người với 481 tài khoản để xác minh dòng tiền. Kết quả kiểm tra gần 100 tài khoản bước đầu ghi nhận tổng số tiền nạp vào hơn 9.000 tỷ đồng. Đây là con số đặc biệt lớn, phản ánh quy mô luân chuyển tiền qua hệ thống tài khoản được thuê, sử dụng trong hoạt động của đường dây.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục rà soát, đối chiếu dữ liệu để xác định chính xác nguồn tiền, người thực tế sở hữu và mục đích của từng giao dịch. Con số hơn 9.000 tỷ đồng là tổng dòng tiền nạp vào các tài khoản được kiểm tra bước đầu, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền này là khoản thu lợi bất chính hoặc số tiền bị chiếm đoạt.

Dùng tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc dòng tiền

Một trong những thủ đoạn đáng chú ý được cơ quan điều tra bước đầu làm rõ là việc chuyển đổi tiền đánh bạc thành tiền điện tử USDT, sau đó tiếp tục chuyển đến các ví khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc tài sản và người thực tế thụ hưởng.

Theo đó, tiền có được từ hoạt động đánh bạc trực tuyến được chuyển qua các tài khoản ngân hàng thuê. Sau khi tiếp nhận, các đối tượng sử dụng số tiền này để mua USDT rồi chuyển lượng tiền điện tử sang những ví khác. Quá trình luân chuyển qua nhiều lớp trung gian khiến việc xác định chủ thể kiểm soát dòng tiền và truy nguyên nguồn gốc tài sản trở nên phức tạp hơn.

Các đối tượng sử dụng gần 1.300 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội - (Ảnh: Công an TP HCM).

Việc sử dụng tài khoản ngân hàng của nhiều người khác nhau kết hợp với giao dịch tiền điện tử được cho là phương thức nhằm tạo khoảng cách giữa nguồn tiền ban đầu và người thực tế hưởng lợi. Nếu chỉ kiểm tra một tài khoản riêng lẻ, cơ quan chức năng khó có thể nhận diện đầy đủ quy mô và mối liên hệ giữa các giao dịch.

Tuy nhiên, việc sử dụng USDT không mặc nhiên cấu thành hành vi rửa tiền. Vấn đề quan trọng là mục đích giao dịch, nguồn gốc tài sản và nhận thức của người tham gia. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đang làm rõ việc chuyển đổi tiền đánh bạc sang USDT có nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền hay không.

Trong quá trình truy vết, Cơ quan CSĐT đã lựa chọn một số giao dịch chuyển tiền để xác minh. Qua đấu tranh, cả 7 người được xác minh trong các giao dịch này đều khai nhận có tham gia đánh bạc trực tuyến, thắng thua bằng tiền.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an còn phát hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có liên quan đến vụ án. Đến nay, cơ quan chức năng đã làm việc với hơn 60 người liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục rà soát, đối chiếu dữ liệu, thu thập tài liệu, chứng cứ để truy nguyên dòng tiền, làm rõ hành vi và vai trò của từng người trong đường dây, xử lý theo quy định pháp luật.

Luật sư Nguyễn Đình Kim Cương.