Không chỉ cung cấp các dịch vụ tài chính thông thường, nhiều ngân hàng hiện nay còn cạnh tranh thu hút khách hàng bằng những đặc quyền dành riêng cho nhóm khách hàng ưu tiên (Priority Banking), trong đó có dịch vụ phòng chờ thương gia tại sân bay.

Để được hưởng quyền lợi này, khách hàng không nhất thiết phải sở hữu thẻ tín dụng hạng cao cấp. Tại một số ngân hàng, việc duy trì số dư tài khoản thanh toán (CASA) hoặc tiền gửi tiết kiệm đạt ngưỡng nhất định cũng là một trong những điều kiện để được định danh khách hàng ưu tiên.

Nam A Bank: Chỉ cần duy trì CASA từ 20 triệu đồng

Theo chương trình Elite Balance triển khai từ ngày 1/11/2026, ngân hàng áp dụng 4 gói ưu đãi với điều kiện duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn lần lượt là 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu và 200 triệu đồng.

Tương ứng, khách hàng được miễn phí sử dụng phòng chờ sân bay Nam A Bank Premier Lounge trong 3-6 tháng, tùy gói đăng ký. Cụ thể, khách hàng duy trì CASA từ 20 triệu đồng hoặc 50 triệu đồng được miễn phí 3 tháng; mức 100 triệu đồng và 200 triệu đồng được miễn phí 6 tháng.

Đáng chú ý, theo điều kiện công bố riêng trên trang dịch vụ phòng chờ, Nam A Bank còn áp dụng tiêu chí CASA bình quân trong tháng liền kề trước từ 20 triệu đồng đối với khách hàng Kiều bào đã đăng ký Open Banking và đáp ứng điều kiện chương trình.

SHB: CASA từ 100 triệu đồng hoặc tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tỷ đồng

Tại SHB, khách hàng có thể trở thành khách hàng cao cấp nếu đáp ứng một trong các tiêu chí tài chính như số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân trong kỳ đánh giá từ 100 triệu đồng trở lên hoặc tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn đưa ra tiêu chí dư nợ từ 3 tỷ đồng cùng một số điều kiện khác theo quy định từng thời kỳ.

Khách hàng cao cấp SHB được hưởng nhiều ưu đãi, trong đó có quyền sử dụng phòng chờ thương gia tại sân bay Nội Bài không giới hạn lượt. SHB cũng giới thiệu phòng chờ SHB First Class dành riêng cho hội viên tại Nội Bài và các đặc quyền phòng chờ tại TP.HCM.

BIDV: CASA từ 150 triệu đồng, tiền gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng

Với BIDV, khách hàng muốn được định danh BIDV Premier có thể đáp ứng một trong các tiêu chí tài chính, trong đó có tiền gửi không kỳ hạn bình quân 3 tháng liên tiếp từ 150 triệu đồng trở lên.

Nếu lựa chọn gửi tiết kiệm, khách hàng cần có số dư tiền gửi có kỳ hạn cuối kỳ từ 1 tỷ đồng với kỳ hạn 6 tháng hoặc từ 5 tỷ đồng với kỳ hạn 1 tháng và cam kết không rút trước hạn.

Ngoài ra, khách hàng có tổng tài sản bình quân duy trì 3 tháng liên tiếp từ 1 tỷ đồng cũng có thể đáp ứng tiêu chí định danh BIDV Premier.

Về quyền lợi phòng chờ, chủ thẻ tín dụng BIDV Premier được tặng 5 lượt sử dụng phòng chờ trong nước tại ga quốc nội. Trong khi đó, khách hàng Premier Elite được tặng không giới hạn lượt phòng chờ trong nước tại cả ga quốc nội và ga quốc tế.

Như vậy, việc đạt điều kiện tài chính để trở thành khách hàng Premier chưa đồng nghĩa khách hàng tự động được sử dụng phòng chờ. BIDV còn yêu cầu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng BIDV Premier để hưởng đặc quyền này.

Vietcombank: CASA từ 500 triệu đồng hoặc tiền gửi từ 2 tỷ đồng

Tại Vietcombank, khách hàng muốn trở thành hội viên Vietcombank Priority có thể đáp ứng tiêu chí tiền gửi không kỳ hạn bình quân 12 tháng liền trước từ 500 triệu đồng trở lên.

Một lựa chọn khác là duy trì tiền gửi bình quân 12 tháng từ 2 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng cũng xét tiêu chí tổng tài sản theo quy định phân hạng khách hàng ưu tiên.

Với nhóm khách hàng này, Vietcombank triển khai các đặc quyền chăm sóc riêng, trong đó có dịch vụ phòng chờ sân bay. Khách hàng cũng có thể tiếp cận quyền lợi phòng chờ quốc tế thông qua các dòng thẻ cao cấp, tùy điều kiện và chính sách áp dụng.

Techcombank: Tổng tài sản từ 1 tỷ đồng

Techcombank xét tổng giá trị tài sản của khách hàng để định danh hội viên Priority.

Theo tiêu chí công bố trên website ngân hàng, khách hàng cần duy trì số dư tài sản bình quân trong 3 tháng liên tiếp gần nhất từ 1 tỷ đồng. Giá trị này bao gồm tiền trong tài khoản thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, đầu tư trái phiếu và chứng chỉ quỹ.

Ngoài ra, khách hàng có tổng giá trị quan hệ tài chính với ngân hàng từ 2 tỷ đồng trở lên cũng có thể đáp ứng một tiêu chí tham gia, kèm điều kiện về số dư tài khoản thanh toán theo quy định.

Sau khi trở thành hội viên Priority, khách hàng được tiếp cận các đặc quyền riêng, trong đó có dịch vụ phòng chờ sân bay theo chính sách của Techcombank.

Lưu ý: Thông tin trong bài được tổng hợp từ website và các kênh thông tin chính thức của ngân hàng tại thời điểm khảo sát. Điều kiện phân hạng khách hàng ưu tiên, mức số dư cần duy trì cũng như quyền lợi sử dụng phòng chờ sân bay có thể được ngân hàng điều chỉnh tùy từng thời kỳ. Để biết thông tin cập nhật và xác nhận điều kiện áp dụng cụ thể, khách hàng nên liên hệ trực tiếp ngân hàng hoặc tham khảo thông báo, thể lệ chương trình mới nhất trước khi đăng ký sử dụng dịch vụ.