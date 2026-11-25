Phát biểu tại Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 và Lễ công bố IPO HD Securities sáng ngày 25/11/2026, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo mở đầu bằng việc nhấn mạnh bối cảnh đặc biệt của thị trường chứng khoán Việt Nam khi vừa đón nhận thông tin nâng hạng. Đáng chú ý, hai cổ phiếu gắn liền với sự tham gia của hệ sinh thái doanh nghiệp do nữ tỷ phú điều hành là HDB và VJC đều nằm trong danh sách 27 cổ phiếu được đưa vào danh mục của FTSE. Điều này càng trở nên ý nghĩa hơn khi thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang trong dịp kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển.

Theo TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, thế giới đang chứng kiến những diễn biến với rất nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức trên thị trường vốn quốc tế, thị trường vốn Việt Nam và tại các nền kinh tế trên toàn cầu. Hội nghị vừa được lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách với những thông tin rất mới, thiết thực và đặc biệt ý nghĩa trong thời điểm năm 2026 đang khép lại, khi mỗi nhà đầu tư, mỗi nhà quản lý đều đang chuẩn bị cho kế hoạch của năm 2027.

Những thông tin trên thị trường hiện nay rất dày dặn, dồn dập, với những dự báo có thể thay đổi mỗi ngày. Bà cũng nhắc lại những chia sẻ từ ông Thomas Nguyễn đến từ thị trường New York, từ những diễn biến về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cho đến những thông tin đầy bất ngờ ở phút chót nhưng hết sức tích cực về NVIDIA trên thị trường.

Trong thời gian qua, các đoàn công tác của Việt Nam đã liên tục tới thăm và làm việc với những thị trường vốn lớn nhất thế giới như New York, London, Hong Kong, Thượng Hải, Tokyo, Singapore, cũng như những trung tâm tài chính, hàng không quốc tế đã hoạt động thành công như Dubai, Dublin, London và nhiều trung tâm lớn khác.

Việt Nam đã rất khẩn trương triển khai các cơ chế, chính sách với sự đóng góp, nỗ lực không mệt mỏi và vô điều kiện của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà đầu tư có mặt tại đây, để bước đầu hình thành nên những cơ chế rất mới như: trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm hàng không quốc tế, các khu thương mại tự do, các khu kinh tế đặc biệt, cùng Luật Đô thị đặc biệt đối với Thành phố Hồ Chí Minh và Luật Thủ đô đối với Thủ đô Hà Nội. Có thể thấy, ngay tại Việt Nam đang dần hình thành những mô hình trung tâm tài chính quốc tế, những thị trường vốn tại một trung tâm phát triển năng động bậc nhất hiện nay, mang theo khát vọng tăng trưởng GDP hai con số.

Trong hành trình đó, Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến của các dòng vốn, đặc biệt là dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ nước ngoài. Việt Nam mong muốn chia sẻ cơ hội này với các nhà đầu tư, đồng thời cũng có nhu cầu rất lớn trong việc thu hút nguồn lực để hiện thực hóa những kế hoạch và khát vọng phát triển của mình.

AHLĐ TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Tập đoàn Sovico

Và điểm khác biệt của Việt Nam ngày hôm nay so với những giai đoạn trước đây trong lịch sử chính là tốc độ triển khai của tất cả các chương trình, dự án. Những dự án mang tầm vóc như những kỳ tích mới đã được đẩy nhanh bằng nỗ lực, khát vọng và quyết tâm của con người, cũng như bằng sự đổi mới của công nghệ.

Chúng ta đã thấy tốc độ ứng dụng AI một cách toàn diện với tinh thần "AI First", cùng những hạ tầng cơ bản về Cloud, Big Data – những nền tảng công nghệ đã được đầu tư hết sức khẩn trương và hiệu quả trong thời gian vừa qua.

Minh chứng rõ nét là hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã được giải quyết dứt điểm mọi vấn đề về nghẽn lệnh chỉ trong vòng 90 ngày, hoàn toàn bằng những sản phẩm "Made in Vietnam". Hệ thống này đã vượt qua các đánh giá khắt khe về an toàn, chất lượng, an ninh mạng (Cyber Security), quản trị rủi ro (Risk Management) và các chuẩn mực công nghệ tiên tiến hàng đầu; hoạt động liên tục, ổn định suốt gần 5 năm cho đến khi chuyển sang hệ thống mới, đưa thị trường bước vào giai đoạn giao dịch nâng hạng ngày hôm nay.

Không chỉ trong kinh tế, cách thức triển khai các nền tảng công nghệ còn phục vụ đắc lực cho cộng đồng, như nền tảng trực tuyến đóng góp cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã huy động được trên 400 triệu USD, kịp thời có nguồn lực phục vụ tiêm chủng toàn dân vào thời điểm Quốc hội chưa kịp bố trí ngân sách khi đại dịch ập đến. Hay cách đây vài ngày, một nền tảng hoạt động trực tuyến phi lợi nhuận nữa của Hội Chữ thập đỏ cũng vừa được khởi động nhằm chăm lo cho sự phát triển kinh tế – xã hội, với sự trợ giúp, đồng hành và tài trợ của các doanh nghiệp công nghệ trong nước.

Những nền tảng công nghệ như vậy, cùng với các chính sách đổi mới ngày càng tiệm cận và hội nhập với chuẩn mực quốc tế, đang tạo ra một môi trường không thể thuận lợi hơn cho hoạt động của các nhà đầu tư tiên phong.

Và có một yếu tố mà giới đầu tư luôn đặc biệt quan tâm. Chia sẻ từ góc độ của một nhà đầu tư từ nước ngoài trở về Việt Nam làm việc đã gần 20 năm, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo thấu hiểu rằng điều những nhà đầu tư cần và mong đợi nhất chính là sự tin cậy và sự đồng hành. Bên cạnh các chính sách của Chính phủ, đường lối, chủ trương từ Trung ương, nhà đầu tư rất cần những đối tác địa phương tin cậy, cũng như sự sát sao, gần gũi và thấu hiểu của các cơ quan quản lý nhà nước.

Một thực tế trong những năm qua là cá nhân nữ tỷ phú cùng các đơn vị mà bà tham gia đã có cơ hội được làm "cầu nối" cho niềm tin này. Đó là cầu nối để các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong cũng như ngoài nước tin tưởng rằng đồng vốn, tâm huyết mà họ trao gửi cho một tương lai tài chính tốt đẹp đã tìm đúng địa chỉ tin cậy. Nhờ đó, họ có thể yên tâm tham gia vào những hoạt động vừa mang lại lợi ích tài chính cho tổ chức hay gia đình mình, vừa đóng góp cho sự phát triển văn minh của thị trường vốn và kinh tế Việt Nam; đồng thời góp phần mở rộng dư địa tăng trưởng cho chính những thị trường vốn truyền thống trên thế giới vốn cũng đang trong giai đoạn đổi mới để tìm kiếm các thị trường mới. Và địa chỉ tin cậy ấy ngày hôm nay chính là Việt Nam, với những đối tác và chuyên gia tâm huyết, thân thiết.

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo gửi lời cảm ơn chân thành tới sự hiện diện của các chuyên gia, nhà quản lý tại hội nghị như Tiến sĩ Philipp Rösler, ông Thomas Nguyễn, ông Daryl Dong cùng các nhà đầu tư– những người đã dành trọn tâm huyết và những quãng thời gian sung sức, nhiều năng lượng nhất của mình cho thị trường Việt Nam suốt gần 30 năm qua.

Với cơ hội được đồng hành cùng rất nhiều vị khách hiện diện trong khán phòng suốt chặng đường dài vừa qua, nữ tỷ phú tin rằng khi cùng nhìn lại, niềm tin của tất cả mọi người ngày hôm nay sẽ càng trở nên vững chắc hơn nữa.

Nhớ lại thời điểm Vietjet tiến hành niêm yết và tiếp theo là IPO HDBank, bà cùng các cộng sự đã gửi đến nhà đầu tư lời cam kết sẽ luôn duy trì một chiến lược, một mô hình kinh doanh thiện lành. Nhưng trên tinh thần tiên phong, doanh nghiệp sẽ luôn triển khai những mảng kinh doanh, những hoạt động tạo nên các bước tiến dài mang tính bước ngoặt, thậm chí là những cuộc cách mạng. Như trong ngành hàng không, đó là khát vọng làm sao để ai cũng có thể bay, đồng thời nâng cao năng lực vận hành, khai thác, điều hành và quản lý của ngành hàng không Việt Nam ngang tầm quốc tế.

Và kết quả đạt được ngày hôm nay đã chứng minh điều đó. Về độ an toàn, hãng hàng không Vietjet đạt mức 7/7 sao theo hệ thống đánh giá an toàn hàng không quốc tế. Trong cuộc đánh giá về hệ thống an toàn, chất lượng theo các tiêu chuẩn của ICAO vừa qua với quy mô đội bay lên tới hàng trăm tàu bay của Vietjet đã đạt được những chuẩn mực hàng đầu thế giới.

Không chỉ an toàn, hiệu quả hoạt động của Vietjet còn dẫn đầu về chỉ số chi phí và tinh thần tiên phong ứng dụng công nghệ. Các kỹ sư của Vietjet đã giải quyết những bài toán kỹ thuật, công nghệ phức tạp chỉ trong vòng 45 phút, trong khi tiêu chuẩn trên thế giới là 3 tiếng đồng hồ.

Đối với các nhà đầu tư, nếu tính toán một cách tương đối, những người tham gia vào Vietjet từ giai đoạn sớm đã ghi nhận giá trị đầu tư tăng trưởng khoảng 20 lần; những nhà đầu tư tham gia vào đợt IPO cũng đạt mức tăng trưởng hơn 5 lần. Giá trị đầu tư không những được bảo toàn mà còn tăng trưởng tính bằng lần. Riêng với những nhà đầu tư đồng hành từ những ngày đầu tiên, giá trị tài sản đã tăng trưởng lên tới 100 lần. Ngay trong đội ngũ cán bộ quản lý của hãng cũng có không ít người đã trở thành triệu phú qua những đợt IPO này.

Tương tự, đối với những nhà đầu tư đã tin tưởng rót vốn vào HDBank trong đợt IPO năm 2018, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo bày tỏ sự tự hào khi đến nay tổng giá trị khoản đầu tư này cũng đã tăng trưởng trên dưới 6 lần.

Bên cạnh hiệu quả sinh lời, cam kết về tính minh bạch và chuẩn mực quản trị tại các công ty niêm yết luôn được đặt lên hàng đầu, như những tuyên bố mà Chủ tịch Kim Byoungho đã khẳng định tại các diễn đàn và Đại hội đồng cổ đông. Nhờ đó, HDBank vinh dự nằm trong Top 5 doanh nghiệp niêm yết có công tác quản trị đạt chuẩn mực hàng đầu khu vực. Bà khẳng định doanh nghiệp luôn nỗ lực hết mình để đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác – đó vừa là trách nhiệm, vừa là tấm lòng của những người làm kinh doanh.

Bày tỏ sự trân trọng và mong được cảm thông vì lịch trình bận rộn nên không có nhiều thời gian chuẩn bị một bài diễn văn trau chuốt như kỳ vọng của Ban Tổ chức, nữ tỷ phú chia sẻ rằng tất cả những lời nói hôm nay đều xuất phát từ sự chân thành, tinh thần trách nhiệm, tấm lòng và văn hóa của một doanh nhân Việt Nam. Bà mong muốn các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư quốc tế, sẽ cùng nắm bắt cơ hội vàng này của thị trường vốn Việt Nam, nắm bắt tương lai tốt đẹp của chính mình và phát triển ngay tại đây. Bởi lẽ, dư địa của Việt Nam vẫn còn vô cùng rộng lớn ở mọi lĩnh vực: từ hạ tầng, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa cho đến phát triển con người và phát triển thị trường.

Ngày hôm nay, Việt Nam đã sẵn sàng trở thành một trung tâm quốc tế để đón những công dân toàn cầu, những tập đoàn toàn cầu. Và bà hoàn toàn tự tin rằng các chính sách của Việt Nam hiện nay đang là những chính sách tốt nhất, thu hút nhất và trách nhiệm nhất dành cho giới đầu tư.

Trong hành trình này, Tập đoàn và toàn bộ hệ sinh thái của nữ tỷ phú – trải rộng từ ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư (với sự ra mắt của HD Securities ngày hôm nay), quản lý quỹ, Fintech cho đến hàng không và hạ tầng – đều sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư. Đó là những lĩnh vực mà hệ sinh thái này đã gắn bó suốt mấy chục năm qua như năng lượng, điện lực, năng lượng sạch, hay hạ tầng đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia.

Đặc biệt, một mảng vô cùng quan trọng và ý nghĩa đang được tập trung nguồn lực là công nghệ nền tảng: xây dựng năng lực về trung tâm dữ liệu (Data Center), công nghiệp bán dẫn, làm chủ Big Data và công nghệ Blockchain. Đó là những nỗ lực không giới hạn và không ngừng nghỉ, khẳng định vị thế của một đối tác địa phương nhưng mang tầm vóc toàn cầu, luôn tin cậy và trách nhiệm.

Khép lại chia sẻ của mình, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo trân trọng bày tỏ mong muốn được cùng các nhà đầu tư đóng góp cho một tương lai tươi sáng của thị trường tài chính, thị trường vốn và sự nghiệp của mỗi người. Xa hơn nữa là cùng nhau kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại, cho sự phát triển văn minh của các nền kinh tế, cũng như sự giao lưu văn hóa, tôn giáo và gìn giữ những giá trị lịch sử, truyền thống tốt đẹp của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Bởi theo bà, đó chính là trách nhiệm chung của mỗi nhà quản lý, nhà đầu tư và chuyên gia đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và cộng đồng toàn cầu.