Sáng 25/11, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HoSE: HDB) tổ chức Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 (HDBank Global Capital Summit 2026) và lễ công bố chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty Chứng khoán HD (HD Securities).

Phát biểu tại sự kiện, Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, cho rằng đây là thời điểm đặc biệt để kết nối cộng đồng đầu tư quốc tế với những cơ hội phát triển của Việt Nam. Thị trường chứng khoán vừa đón nhận dấu mốc nâng hạng, trong đó HDB của HDBank và VJC của Vietjet cùng nằm trong danh sách 27 cổ phiếu được đưa vào danh mục của FTSE.

NHỮNG KHOẢN ĐẦU TƯ TĂNG GIÁ TRỊ GẤP 100 LẦN

Nhìn lại quá trình phát triển của Vietjet và HDBank, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết ngay từ thời điểm đưa các doanh nghiệp lên thị trường chứng khoán, ban lãnh đạo đã cam kết duy trì chiến lược kinh doanh bền vững, tạo giá trị lâu dài cho cổ đông và cộng đồng, đồng thời triển khai những hoạt động mang tính bước ngoặt trong các lĩnh vực kinh doanh.

Theo nữ tỷ phú, những nhà đầu tư tham gia vào Vietjet từ sớm ghi nhận giá trị đầu tư tăng khoảng 20 lần, trong khi nhóm tham gia đợt IPO có tổng giá trị đầu tư tăng hơn 5 lần. Với những cổ đông đồng hành từ những ngày đầu tiên, mức tăng giá trị đầu tư lên tới 100 lần.

"Và trong đội ngũ cán bộ quản lý của đơn vị, không ít người đã trở thành triệu phú qua những đợt IPO này", bà Thảo chia sẻ.

Tương tự, đối với HDBank, tổng giá trị đầu tư của những nhà đầu tư tham gia đợt IPO năm 2018 đến nay đã tăng khoảng 6 lần. Bên cạnh tăng trưởng kinh doanh, ngân hàng cũng duy trì các cam kết về minh bạch và quản trị doanh nghiệp. Theo bà Thảo, HDBank nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp niêm yết có công tác quản trị đạt chuẩn mực hàng đầu khu vực.

Chủ tịch Sovico cũng điểm lại quá trình phát triển của Vietjet với quy mô đội bay lên tới hàng trăm tàu bay, đạt mức xếp hạng an toàn hàng không quốc tế 7/7 sao, đồng thời duy trì lợi thế về chi phí hoạt động và ứng dụng công nghệ.

Bà tiết lộ các kỹ sư của Vietjet có thể giải quyết một số bài toán công nghệ, kỹ thuật chỉ trong vòng 45 phút, trong khi thời gian theo tiêu chuẩn quốc tế là 3 giờ.

Sau Vietjet và HDBank, HD Securities là doanh nghiệp tiếp theo trong hệ sinh thái tiến hành IPO. Theo công bố của Chủ tịch HĐQT HDBank Kim Byoungho tại hội nghị, công ty chứng khoán này được định giá gần 1,8 tỷ USD, đặt mục tiêu trở thành một trong ba ngân hàng đầu tư cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện hàng đầu Việt Nam vào năm 2030, vận hành trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI).

TỪ KỲ TÍCH 90 NGÀY GỠ NGHẼN HOSE ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BÁN DẪN

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, một trong những điểm khác biệt của Việt Nam hiện nay là tốc độ triển khai các chương trình, dự án. Nhiều công trình được hoàn thành trong thời gian ngắn nhờ nỗ lực của con người và ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và dữ liệu lớn.

Nữ tỷ phú nhắc lại quá trình xử lý tình trạng nghẽn lệnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) trong vòng 90 ngày. Hệ thống do các kỹ sư Việt Nam phát triển đã duy trì hoạt động ổn định trong nhiều năm trước khi chuyển giao sang hệ thống giao dịch mới.

Bà cũng đề cập đến nền tảng đóng góp trực tuyến cho Quỹ vaccine phòng Covid-19, qua đó huy động nguồn lực hơn 400 triệu USD, cùng nền tảng hoạt động trực tuyến của Hội Chữ thập đỏ vừa được khởi động cách đây vài ngày.

Theo Chủ tịch Sovico, những nền tảng công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam phát triển, kết hợp với các chính sách ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, đang tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiên phong.

Trong thời gian tới, hệ sinh thái Sovico sẵn sàng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư, quản lý quỹ, fintech, hàng không và hạ tầng.

Bên cạnh những lĩnh vực kinh doanh hiện hữu, bà Thảo đặc biệt nhấn mạnh định hướng phát triển các công nghệ nền tảng, bao gồm: "Xây dựng năng lực về trung tâm dữ liệu, năng lực về bán dẫn, năng lực làm chủ dữ liệu lớn, công nghệ Blockchain".

Đây là những lĩnh vực được Chủ tịch Sovico đề cập trong định hướng hợp tác dài hạn với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

VIỆT NAM SẴN SÀNG ĐÓN NHỮNG TẬP ĐOÀN TOÀN CẦU

Chia sẻ về triển vọng thu hút vốn ngoại, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết thời gian qua, Sovico, HDBank, Vietjet và các đối tác đã liên tục có những chuyến công tác, làm việc tại các thị trường vốn lớn như New York, London, Hong Kong, Thượng Hải, Tokyo và Singapore. Các doanh nghiệp cũng tìm hiểu kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính, hàng không quốc tế tại Dubai, Dublin và London.

Quá trình mở rộng kết nối quốc tế diễn ra song song với những thay đổi về thể chế trong nước, bao gồm các cơ chế phát triển trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm hàng không quốc tế, khu thương mại tự do, khu kinh tế đặc biệt và những chính sách dành riêng cho TP.HCM, Hà Nội.

"Trong hành trình đó, Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến của các dòng vốn, đặc biệt là dòng vốn đầu tư từ nước ngoài, những dòng vốn lớn. Chúng ta cũng có nhu cầu rất lớn trong việc thu hút các dòng vốn để đầu tư cho những kế hoạch phát triển, cho những khát vọng của mình", bà Thảo nhận định.

Từ kinh nghiệm của một nhà đầu tư trở về Việt Nam gần 20 năm trước, Chủ tịch Sovico cho rằng bên cạnh cơ chế, chính sách, các nhà đầu tư quốc tế cần những đối tác địa phương đáng tin cậy, cũng như sự đồng hành, thấu hiểu của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong những năm qua, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sovico và HDBank đã tham gia kết nối nguồn vốn quốc tế với thị trường trong nước, trở thành đối tác của những định chế tài chính đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng tại Việt Nam.

Bà Thảo đánh giá dư địa đầu tư của Việt Nam còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, phát triển con người và mở rộng thị trường. Nữ tỷ phú cho biết: "Việt Nam đã sẵn sàng trở thành một trung tâm quốc tế để đón những công dân toàn cầu, những tập đoàn toàn cầu".

Chủ tịch Sovico bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư quốc tế cùng nắm bắt cơ hội trên thị trường vốn Việt Nam, đồng thời khẳng định các doanh nghiệp trong hệ sinh thái sẵn sàng mở rộng quan hệ hợp tác.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng là một đối tác đồng hành, một đối tác địa phương, đồng thời cũng là một đối tác toàn cầu, tin cậy và trách nhiệm", bà Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ.