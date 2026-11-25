Được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham) vào ngày 13/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Nordic Business Awards là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp Bắc Âu có đóng góp thiết thực và tạo ra những giá trị tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tại mùa giải năm nay, Carlsberg Việt Nam được vinh danh ở bốn hạng mục:

Quán quân – Doanh nghiệp Bắc Âu của năm (Nordic Company of the Year)

Quán quân – Nơi làm việc tốt nhất theo phong cách Bắc Âu (Work the Nordic Way: Best Place to Work)

Á quân – Đóng góp cho cộng đồng (Community Impact)

Á quân – Doanh nghiệp xanh của năm (Green Business of the Year)

Trong đó, Doanh nghiệp Bắc Âu của năm là danh hiệu cao quý nhất của Nordic Business Awards, ghi nhận những doanh nghiệp thể hiện thành tích xuất sắc trên nhiều phương diện, từ đổi mới trong kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đến phát triển bền vững và tạo giá trị cho cộng đồng, được lựa chọn bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các đại diện cấp cao trong lĩnh vực thương mại và đầu tư đến từ Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Chia sẻ về dấu mốc này, ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam, cho biết: "Danh hiệu Doanh nghiệp Bắc Âu của năm là niềm vinh dự và tự hào lớn đối với toàn thể Carlsberg Việt Nam. Bốn giải thưởng không chỉ ghi nhận những nỗ lực và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên mà còn phản ánh niềm tin xuyên suốt của chúng tôi rằng thành công bền vững phải được vun đắp từ việc đầu tư vào con người, hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và những giá trị lâu dài mang lại cho cộng đồng.

Trong hơn ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, chúng tôi luôn trân trọng và phát huy những giá trị truyền thống Đan Mạch, kết hợp với tài năng và nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên cùng các đối tác Việt Nam."

Lan tỏa giá trị Bắc Âu từ nền tảng con người

Văn hóa làm việc mang đậm tinh thần Bắc Âu đã trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của Carlsberg Việt Nam. Năm thứ hai liên tiếp được vinh danh tại hạng mục Nơi làm việc tốt nhất theo phong cách Bắc Âu (Work the Nordic Way: Best Place to Work) là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc đề cao sự tin tưởng, cởi mở và hòa nhập, nơi mỗi cá nhân được trao quyền, phát huy năng lực và có cơ hội phát triển lâu dài.

Những nỗ lực này còn được ghi nhận khi Carlsberg Việt Nam có bốn năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách Nơi làm việc tốt nhất châu Á do HR Asia bình chọn, đồng thời lần đầu tiên nhận Giải thưởng Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards) vào năm 2026. Cũng trong năm nay, Carlsberg Việt Nam góp mặt trong Top 10 doanh nghiệp lớn có môi trường làm việc tốt nhất ngành hàng tiêu dùng (Thực phẩm & Đồ uống) thuộc bảng xếp hạng Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026 do Anphabe công bố.

Thúc đẩy sản xuất bền vững thông qua đầu tư dài hạn

Giải thưởng á quân tại hạng mục Doanh nghiệp xanh của năm (Green Business of the Year) ghi nhận những bước tiến của Carlsberg Việt Nam trong việc gắn kết tăng trưởng sản xuất với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Một trong những dấu mốc quan trọng là dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài tại Huế với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD vào năm 2025.

Nhà máy bia Phú Bài còn ghi nhận những kết quả nổi bật trong sử dụng tài nguyên hiệu quả. Nhà máy đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu hiệu suất sử dụng nước vào năm 2032 của Tập đoàn Carlsberg, với mức tiêu thụ khoảng 2,1 hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm. Từ đầu năm 2026, nhà máy cũng đã đạt mục tiêu không chất thải chôn lấp (Zero Waste to Landfill). Đồng thời, 100% chai thủy tinh của nhà máy được thiết kế để có thể thu hồi và tái sử dụng.

Song song với đó, Carlsberg Việt Nam đang từng bước đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng trong hoạt động sản xuất. Doanh nghiệp vừa khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy bia Phú Bài. Trong thời gian tới, Carlsberg Việt Nam đẩy mạnh triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), hướng tới mở rộng quy mô sử dụng điện tái tạo. Những nỗ lực này góp phần hiện thực hóa tham vọng đạt phát thải ròng bằng 0 trên toàn bộ chuỗi giá trị vào năm 2040.

Kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng địa phương

Thông qua các chương trình dài hạn và sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác địa phương, doanh nghiệp không ngừng mang đến những hỗ trợ thiết thực, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt tại khu vực miền Trung. Những đóng góp này đã được ghi nhận với giải Á quân tại hạng mục Đóng góp cho cộng đồng (Community Impact).

Được triển khai từ năm 2019, tính đến 2025, chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" của Carlsberg Việt Nam đã xây dựng và đưa vào vận hành 30 hệ thống cung cấp nước sạch, cung cấp hơn 3,3 triệu mét khối nước sạch, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho khoảng 40.000 người dân tại năm tỉnh miền Trung.

Trong năm 2026, các dự án mới tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị tiếp tục mang nguồn nước sạch đến với gần 2.000 người dân. Hướng tới tương lai, Carlsberg Việt Nam đặt mục tiêu góp phần giúp 100.000 người dân được tiếp cận nguồn nước sạch vào năm 2030.

Bên cạnh đó, chương trình "Tết đủ đầy, Tết yêu thương" đã đồng hành và hỗ trợ hơn 85.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn trong suốt 12 năm qua. Doanh nghiệp cũng tích cực triển khai các hoạt động cứu trợ thiên tai, bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng.

Tiếp nối hành trình hơn ba thập kỷ phát triển cùng Việt Nam

Định hướng đầu tư dài hạn của Carlsberg tại Việt Nam tiếp tục được khẳng định trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Việt Nam tới Đan Mạch vào tháng 10/2026, khi Tập đoàn công bố dự kiến đầu tư thêm khoảng 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài trong giai đoạn 2026–2031.

Cũng trong dịp này, Carlsberg Việt Nam đã trao thư bày tỏ ý định hợp tác với thành phố Đà Nẵng, thể hiện định hướng tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Những kế hoạch này, cùng với quan hệ hợp tác chiến lược giữa Carlsberg và Sapporo và việc bổ sung thương hiệu Sapporo Premium Beer vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam, tiếp tục thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường.

Bốn giải thưởng danh giá tiếp thêm động lực để Carlsberg Việt Nam tiếp tục đầu tư vào con người, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững và kiến tạo những giá trị lâu dài cho Việt Nam, với sứ mệnh "sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn".