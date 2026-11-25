Ngày 20/11, ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), chủ trì cuộc họp giám sát năm 2026 đối với Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã chứng khoán: PVS).

Tại buổi làm việc, ông Trần Hồ Bắc, Tổng Giám đốc PTSC, báo cáo doanh thu hợp nhất năm 2026 ước đạt 34.000 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.900 tỷ đồng, giảm 12%.

Ông Trần Hồ Bắc – Tổng Giám đốc PTSC báo cáo tại buổi làm việc

So với kế hoạch năm, PVS vượt 3% chỉ tiêu doanh thu và gần 50% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Bên cạnh việc ghi nhận kết quả kinh doanh, Petrovietnam đề nghị PTSC tiếp tục rà soát danh mục đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý vốn, dòng tiền, công nợ và chi phí, đặc biệt là kiểm soát rủi ro phát sinh từ các hợp đồng quốc tế quy mô lớn.

Ông Phạm Tuấn Anh cũng nhấn mạnh yêu cầu PTSC duy trì đà tăng trưởng nhanh, hiệu quả, đồng thời phát triển đồng bộ năng lực và hạ tầng kỹ thuật chủ lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam.

Trong báo cáo ngày 23/11, Chứng khoán Vietcap ước tính lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của PVS năm 2026 đạt 1.358 tỷ đồng, giảm 25% so với năm trước.

Riêng quý IV/2026, PVS ước đạt doanh thu 6.100 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 127 tỷ đồng, giảm 87%. Vietcap ước tính lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 96 tỷ đồng, giảm 89%.

Tuy nhiên, Vietcap cho rằng mức suy giảm lợi nhuận chủ yếu xuất phát từ việc PVS ước tính chi phí thận trọng.

"Trong giai đoạn 2018–2025, lợi nhuận thực tế cả năm của PVS cao hơn số liệu ước tính sơ bộ trung bình 22%, riêng năm 2024 và 2025 lần lượt cao hơn 41% và 46%", Vietcap cho biết.

Nhóm phân tích kỳ vọng lợi nhuận thực tế quý IV sẽ cao hơn đáng kể nhờ quyết toán các dự án cơ khí, xây lắp và các khoản hoàn nhập dự phòng.

Về triển vọng dài hạn, Vietcap dự báo tổng giá trị nguồn việc (backlog) mảng cơ khí và xây lắp của PVS đạt khoảng 9,7 tỷ USD trong giai đoạn 2026–2030. Công ty chứng khoán cũng kỳ vọng PVS sẽ hưởng lợi từ Luật Điện lực sửa đổi thông qua các lĩnh vực điện gió ngoài khơi và tổng thầu EPC điện hạt nhân.

Ở một diễn biến khác, PVS sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/11 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội dự kiến diễn ra trực tuyến vào ngày 29/12, với nội dung liên quan đến nhân sự Hội đồng quản trị và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PVS đang giao dịch quanh mức 26.900 đồng/cp, giảm khoảng 17% trong ba tháng qua, tương ứng vốn hóa thị trường hơn 16.500 tỷ đồng