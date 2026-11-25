Ngày 17/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với CTCP Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam và Shanghai Electric Wind Power Group (SEWPG) của Trung Quốc về kế hoạch hợp tác đầu tư sản xuất thiết bị điện gió tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Trước đó, ngày 9/6/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-KKT chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận TTA Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất cánh turbine gió Vũng Áng.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 898 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp góp gần 180 tỷ đồng, tương đương 20% tổng vốn đầu tư, phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nhà máy được triển khai trên diện tích khoảng 26 ha tại lô CN3-01, Khu công nghiệp đa ngành thuộc Khu kinh tế Vũng Áng. Công suất thiết kế đạt 150 bộ cánh turbine gió hoàn thiện mỗi năm. Sản phẩm được chế tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp điện gió trong nước và quốc tế, phù hợp với từng chủng loại turbine.

Theo quyết định chấp thuận đầu tư, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, thời gian hoàn thành xây dựng trong vòng 24 tháng kể từ khi được giao hoặc cho thuê đất và bàn giao mặt bằng thực địa.

Sau hơn 5 tháng được chấp thuận đầu tư, TTA Việt Nam đang đàm phán với các đối tác nước ngoài để lựa chọn công nghệ, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và dây chuyền sản xuất. Đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp bố trí mặt bằng nhà máy, hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và triển khai các thủ tục xây dựng.

Tại văn bản gửi tỉnh Hà Tĩnh ngày 11/11/2026, TTA Việt Nam và Shanghai Electric Wind Power Group đề xuất hợp tác theo hình thức liên doanh hoặc hợp tác đầu tư, mở rộng danh mục sản phẩm sang các thiết bị, cấu kiện điện gió và lắp ráp turbine.

Ông Hồ Ngàn Chi, Chủ tịch TTA Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đang tiến hành thủ tục thành lập một công ty cổ phần tại Hà Tĩnh để triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án. Cùng với đầu tư dây chuyền thiết bị, công ty sẽ đào tạo kỹ sư và công nhân kỹ thuật tại địa phương, hướng tới xuất xưởng sản phẩm đầu tiên vào năm 2028.

Đối tác mà TTA Việt Nam muốn bắt tay là doanh nghiệp chuyên phát triển và chế tạo turbine gió thuộc Shanghai Electric, một tập đoàn công nghiệp lớn của Trung Quốc.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, Shanghai Electric Wind Power Group đã phát triển nhiều dòng turbine điện gió ngoài khơi có công suất từ 8 MW đến 18 MW và cao hơn. Một số dòng sản phẩm của doanh nghiệp có đường kính rotor lên tới 270 m.

Đến nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp đã hoàn thành nghiên cứu, thiết kế dòng turbine điện gió ngoài khơi thế hệ thứ tư có công suất 25 MW và bắt đầu chế tạo thử nghiệm các bộ phận quan trọng.

Tại buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Shanghai Electric Wind Power Group cho biết tập đoàn đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện gió và dẫn đầu thị trường điện gió ngoài khơi Trung Quốc trong 11 năm liên tiếp. Doanh nghiệp muốn xây dựng năng lực sản xuất tại Việt Nam để phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đánh giá đề xuất của hai doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển Khu kinh tế Vũng Áng, trong đó tập trung vào các ngành công nghiệp năng lượng, thép, chế biến, chế tạo và logistics.

DOANH NGHIỆP ĐỨNG SAU NHÀ MÁY GẦN 900 TỶ ĐỒNG LÀ AI?

TTA Việt Nam được thành lập vào tháng 4/2016, có trụ sở tại xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu, hoạt động chính trong lĩnh vực truyền tải và phân phối điện. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp được VCCI đăng tải vào tháng 6/2026, TTA Việt Nam có vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng, với ba cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Tiến Khanh (70%), bà Bùi Thị Kim Huế (15%) và ông Bùi Xuân Nam (15%).

Đầu năm 2021, công ty nâng vốn điều lệ lên 421 tỷ đồng. Đến đầu năm 2026, quy mô vốn tăng lên 850 tỷ đồng, gần gấp ba lần thời điểm thành lập. Ông Đỗ Minh Phương đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật từ đầu năm 2024.

Trước khi đầu tư vào lĩnh vực chế tạo thiết bị điện gió, TTA Việt Nam từng được biết đến là chủ đầu tư dự án thủy điện Là Pơ tại Lai Châu với tổng vốn đăng ký 850 tỷ đồng. Nhà máy được thiết kế gồm hai tổ máy, tổng công suất 22 MW, sản lượng điện trung bình gần 73 triệu kWh/năm.