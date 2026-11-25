Theo báo cáo thị trường tháng 8/2026 của S&P Global, nhu cầu vonfram toàn cầu đạt khoảng 162.000 tấn WO₃ vào năm 2025 và được dự báo tăng lên 202.000 tấn vào năm 2035, tương đương mức tăng gần 25%.

Phần lớn mức tăng trên đến từ các ngành nền tảng như cơ khí, khai khoáng và xây dựng. Hàng không, quốc phòng và bán dẫn tiêu thụ ít hơn, nhưng ứng dụng của vonfram lại giữ vai trò chiến lược trong các ngành này.

Công nghiệp tạo quy mô, công nghệ cao nâng chuẩn nguồn cung

Hợp kim cứng, vật liệu dùng trong công cụ cắt, mũi khoan và các bộ phận chịu mài mòn, chiếm khoảng 64% nhu cầu vonfram toàn cầu. Cộng thêm sản phẩm gia công cùng thép và hợp kim, hơn 90% lượng vonfram tiêu thụ gắn với hoạt động công nghiệp.

Trong các ứng dụng này, độ cứng và khả năng chống mài mòn khiến vonfram khó được thay thế. Mức độ phụ thuộc này thể hiện rõ khi giá vonfram biến động.

Theo Japan Metal Daily, Mitsubishi Materials thông báo tăng giá dụng cụ cắt tại Nhật Bản từ ngày 1/12/2026 do giá vonfram cùng các nguyên liệu và sản phẩm đầu vào tăng cao.

Diễn biến trên cho thấy biến động giá vonfram có thể ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của nhiều ngành công nghiệp. Vì vậy, bên cạnh giá cả, khả năng cung ứng ổn định ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với khách hàng.

Đặc biệt, trong các lĩnh vực như bán dẫn, hàng không và quốc phòng, vonfram được sử dụng trong những ứng dụng đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng và khả năng cung ứng đáng tin cậy. Điều này mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất vonfram có năng lực chế biến và đáp ứng yêu cầu của khách hàng quốc tế.

MSR làm chủ khâu chế biến, đón nhu cầu mới

Khi tiêu chuẩn nguồn cung vonfram ngày càng cao, lợi thế nghiêng về những doanh nghiệp không chỉ có quặng mà còn làm chủ khâu chế biến. Masan High-Tech Materials vận hành mỏ đa kim Núi Pháo và tổ hợp chế biến tại Thái Nguyên, chế biến cả quặng từ mỏ lẫn tinh quặng từ mạng lưới khoảng 30 nhà cung cấp và đối tác mỏ.

Trong quý III/2026, sản lượng vonfram (tính theo hàm lượng) của MSR đạt 1.786 tấn, tăng 55% so với cùng kỳ. Lượng tinh quặng mua từ bên ngoài tăng 78%, cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động chế biến trên nền nguyên liệu đa dạng hơn.

Doanh nghiệp nằm trong số ít nhà sản xuất vonfram được khách hàng tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu đồng thời chấp thuận. Sự công nhận này đang chuyển thành các quan hệ đầu tư dài hạn. Tại Mỹ, The Elmet Group, đối tác đã có hơn một thập kỷ trong chuỗi cung ứng của MSR, hoàn tất mua 4,99% cổ phần doanh nghiệp vào ngày 1/10/2026, kèm các thỏa thuận cung ứng kéo dài hơn 8 năm.

Tại Nhật Bản, tập đoàn thương mại Sojitz ký biên bản ghi nhớ ngày 9/11/2026, theo đó dự kiến nhận chuyển nhượng 5% cổ phần MSR và phân phối sản phẩm vonfram, florit của doanh nghiệp tại Nhật Bản. Nhóm khách hàng mục tiêu gồm bán dẫn, hạ tầng trí tuệ nhân tạo, hàng không, năng lượng, ôtô, hợp kim cứng và hóa chất. Hai bên đặt mục tiêu ký thỏa thuận chính thức trước cuối năm 2026.

Lợi nhuận tăng mạnh, MSR chuyển kết quả thành cổ tức

Năng lực chế biến và mạng lưới khách hàng đã giúp MSR gặt hái kết quả kinh doanh tích cực. Trong quý III/2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 14.557 tỷ đồng, gấp 7,1 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.350 tỷ đồng, vượt 74% mức cao nhất trong kế hoạch cả năm.

Kết quả này cho phép MSR bắt đầu chia sẻ lợi nhuận với cổ đông. Sau đợt tạm ứng đầu tiên 1.000 đồng/cổ phiếu, cổ đông đã thông qua đợt thứ hai 5.000 đồng/cổ phiếu, đưa tổng cổ tức tiền mặt năm 2026 lên 6.000 đồng/cổ phiếu, theo chủ trương phân phối toàn bộ lợi nhuận sau thuế của năm. Từ năm 2027, doanh nghiệp định hướng chi trả tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất mỗi năm, chính sách sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027.

Bên cạnh cổ tức, MSR đang trên lộ trình đạt trạng thái tiền mặt ròng trong năm 2027 và đặt mục tiêu nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE cũng trong năm này.

Có thể thấy, Masan High-Tech Materials đang bước vào giai đoạn mới với nền tảng tài chính vững hơn, đúng lúc thị trường vonfram mở rộng cả về quy mô lẫn tiêu chuẩn. Với năng lực chế biến, mạng lưới đối tác quốc tế và dòng tiền đang cải thiện, MSR có điều kiện để đón đầu các nhu cầu mới của thị trường vonfram trong chu kỳ tăng trưởng đến năm 2035.