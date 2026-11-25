CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (MCK: CMG, sàn HoSE) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm tài chính 2025.

Theo đó, Tập đoàn Công nghệ CMC dự kiến phát hành gần 23,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 233 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2026 theo Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ được kiểm toán năm 2025 sau khi trích lập các quỹ.

Mục đích phát hành nhằm tăng vốn điều lệ để tái đầu tư, tăng vốn cho các đơn vị thành viên, tài trợ cho dự án giáo dục, dự án Data Center, các dự án đầu tư sản phẩm an ninh an toàn thông tin và các dự án hạ tầng kỹ thuật.

Ảnh minh họa: CMG

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Tập đoàn Công nghệ CMC sẽ tăng từ gần 2.329 tỷ đồng lên mức gần 2.562 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Trung Chính- Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Công nghệ CMC vừa mua vào 219.800 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh kể từ ngày 20/10/2026 đến ngày 17/11/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch do thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch, Chủ tịch Nguyễn Trung Chính đã tăng sở hữu từ gần 2,8 triệu cổ phiếu lên gần 3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,181% lên 1,275% vốn tại Tập đoàn Công nghệ CMC.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm tài chính 2026 (từ ngày 1/7/2026 đến 30/9/2026), Tập đoàn Công nghệ CMC ghi nhận doanh thu thuần gần 2.579,3 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Tập đoàn Công nghệ CMC báo lãi ròng đạt hơn 117,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm tài chính 2026 (từ ngày 1/4/2026 đến ngày 30/9/2026), Tập đoàn Công nghệ CMC mang về doanh thu thuần hơn 4.902,5 tỷ đồng, tăng 5,9% so với 6 tháng đầu năm tài chính 2025; lợi nhuận sau thuế đạt gần 219,2 tỷ đồng, giảm 5,8%.

Tính đến ngày 30/9/2026, Tập đoàn Công nghệ CMC tăng 5,7% so với đầu năm tài chính 2026, lên mức hơn 11.052,3 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức hơn 6.785,6 tỷ đồng, tăng 6,6%.