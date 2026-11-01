Ngày 16/11/2026, LS ELECTRIC Việt Nam khánh thành công trình mở rộng nhà máy tại Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, Bắc Ninh, với vốn đầu tư hơn 6 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư của công ty tại đây lên hơn 31 triệu USD.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới trở thành cơ sở sản xuất chiến lược trong mạng lưới toàn cầu của LS ELECTRIC.

Dự án tập trung mở rộng nhà xưởng và lắp đặt dây chuyền sản xuất các thiết bị điện hiện đại, gồm tủ điện trung thế hợp bộ dạng mạch vòng (RMU), tủ liên lạc thanh cái (BCP) và máy cắt không khí (ACB).

Điểm nhấn của dự án là dây chuyền ACB với năng lực sản xuất lên tới 10.000 sản phẩm/năm. Đồng thời, năng lực bố trí sản phẩm tại dây chuyền tủ điện đóng cắt và phân phối điện (SWGR) được nâng từ 363 lên 549 tủ, tăng khoảng 51%. Doanh thu kế hoạch của ba dòng sản phẩm trọng điểm dự kiến đạt 23 triệu USD trong năm 2026.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, LS ELECTRIC Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tự động hóa, số hóa quy trình sản xuất và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện. Những hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng sản phẩm và khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Koo Ja-Kyun, Chủ tịch LS ELECTRIC, cho biết doanh thu của công ty dự kiến đạt 166 triệu USD vào năm 2026, gấp hơn hai lần so với năm 2022.

Việc mở rộng nhà máy khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của LS ELECTRIC tại Việt Nam, đồng thời đặt nền tảng để nâng cao vai trò của LS ELECTRIC Việt Nam trong hệ thống sản xuất toàn cầu của tập đoàn.

LS ELECTRIC Việt Nam là công ty thành viên của LS ELECTRIC, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn LS (Hàn Quốc), hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện và tự động hóa công nghiệp.

LS ELECTRIC bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ ngày 3/4/1997 với việc thành lập nhà máy LGISVINA có diện tích hơn 13.300 m² tại Đông Anh, Hà Nội. Đến năm 2005, công ty đổi tên thành LSISVINA và chính thức mang tên LS ELECTRIC Việt Nam từ năm 2020.

Tháng 9/2022, sau 25 năm hoạt động tại Hà Nội, doanh nghiệp chuyển đến nhà máy mới tại Bắc Ninh với tổng diện tích 30.000 m². LS ELECTRIC đã đầu tư khoảng 20 triệu USD để xây dựng tổ hợp này, định hướng đưa nhà máy tại Bắc Ninh trở thành trung tâm xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á.

Theo công bố của Tập đoàn LS vào tháng 10/2022, LS ELECTRIC là doanh nghiệp thiết bị điện đầu tiên của Hàn Quốc gia nhập thị trường Việt Nam. Tại thời điểm công bố, doanh nghiệp nắm giữ hơn 35% thị phần thiết bị điện hạ thế tại Việt Nam và duy trì vị trí dẫn đầu thị trường kể từ năm 2013.

LS ELECTRIC Việt Nam hiện chuyên sản xuất và lắp ráp thiết bị đóng cắt điện công nghiệp trung thế và hạ thế, thiết bị điều khiển, tủ phân phối điện, đồng thời cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì thiết bị điện và chạy thử trạm biến áp. Đến cuối năm 2024, doanh thu của công ty đã vượt mốc 100 triệu USD.