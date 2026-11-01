5 tháng trước, vào ngày 30/7/2026, Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam (HVS) tại Khánh Hòa tổ chức lễ cắt thép tàu dầu mang số hiệu S580. Đây là chiếc đầu tiên trong đơn hàng gồm hai tàu chở dầu LR2 trọng tải 115.000 DWT dành cho Union Maritime, doanh nghiệp vận tải biển có trụ sở tại Vương quốc Anh.

Mỗi tàu có chiều dài gần 250 m, rộng 42,4 m và chiều cao mạn 21,5 m. Mớn nước khi đầy tải đạt 15,2 m, tốc độ khai thác thiết kế 14,5 hải lý/giờ.

Nhưng điểm khiến đơn hàng này khác biệt không nằm ở kích thước. Trên boong mỗi tàu sẽ có hai cánh buồm thép cao 37,5 m, rộng 20 m, được bố trí không đối xứng về phía mũi. Chúng có thể tự điều chỉnh để đón gió, tạo thêm lực đẩy giúp giảm lượng nhiên liệu mà động cơ phải tiêu thụ.

Đồng thời, con tàu được trang bị động cơ nhiên liệu kép, có khả năng sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) hoặc dầu diesel. Đây là dự án tàu dầu sử dụng nhiên liệu kép LNG đầu tiên của HD Hyundai Việt Nam.

Theo danh mục đóng mới hiện được công bố trên website Union Maritime, hai con tàu mang tên Goodwood (S580) và Interlagos (S581), với thời điểm bàn giao dự kiến lần lượt trong năm 2027 và 2028.

Hai cánh buồm thép khổng lồ giúp tàu tiết kiệm nhiên liệu như thế nào?

Khác với những cánh buồm vải thường thấy trên thuyền truyền thống, thiết bị WindWing được phát triển bởi BAR Technologies, một doanh nghiệp công nghệ hàng hải của Anh, có kết cấu cứng bằng thép kết hợp vật liệu composite.

Mỗi cánh buồm gồm 3 phần có thể thay đổi vị trí tương đối với nhau. Hệ thống điều khiển tự động điều chỉnh hướng và độ cong của cánh theo điều kiện gió, tạo ra lực khí động học hỗ trợ đẩy tàu tiến về phía trước.

Công nghệ này có nguyên lý gần với cánh máy bay hơn là những cánh buồm vải thông thường. Thay vì chỉ hứng gió thổi từ phía sau, WindWing tận dụng chênh lệch áp suất của luồng không khí đi qua hai mặt cánh để tạo lực.

Theo BAR Technologies, cấu trúc ba phần giúp WindWing có thể tạo lực lớn hơn tới 2,5 lần so với thiết kế cánh đơn truyền thống trong điều kiện so sánh của hãng.

Thiết bị cũng được thiết kế để xử lý những tình huống bất lợi trên biển. Khi sức gió quá mạnh, hệ thống có thể tự giảm lực tác động; khi cần thiết, cánh buồm được hạ xuống boong, chẳng hạn trong quá trình tàu vào cảng hoặc thực hiện các thao tác hàng hải có giới hạn về chiều cao.

Một trong những thiết bị WindWing được lắp tại Cargill

Nhờ vậy, một con tàu chở dầu dài gần 250 m có thể sử dụng sức gió mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Động cơ chính vẫn đảm nhiệm lực đẩy, còn cánh buồm giúp giảm tải cho động cơ khi điều kiện thời tiết cho phép.

Union Maritime đã đưa vào khai thác những tàu chở dầu trang bị hệ thống này, trong đó có Brands Hatch, chiếc tàu được bàn giao năm 2025 với ba cánh buồm cứng.

Đến tháng 5/2026, BAR Technologies tiếp tục công bố việc bàn giao Monza, tàu chở dầu LR2 thứ ba trong chương trình đóng mới của Union Maritime có sử dụng WindWing. Khác với hai tàu đặt đóng tại Việt Nam, Monza được chế tạo tại một nhà máy đóng tàu ở Trung Quốc.

Tàu dài gần 250 m được đóng tại Việt Nam ra sao?

Hợp đồng đóng hai tàu được Union Maritime ký với HD Hyundai Mipo, nay thuộc HD Hyundai Heavy Industries, vào ngày 29/3/2024. Sau giai đoạn thiết kế và chuẩn bị sản xuất, chiếc đầu tiên chính thức bước vào công đoạn gia công thép tại Khánh Hòa vào tháng 7/2026.

Để đóng những con tàu có kích thước như vậy, HVS sở hữu hệ thống ụ khô và thiết bị nâng hạ quy mô lớn. Theo thông tin trên website doanh nghiệp, ụ khô số 2 dài 380 m, rộng 65 m, có năng lực phục vụ tàu trọng tải tới 400.000 DWT. Tại đây bố trí cần cẩu có sức nâng 700 tấn cùng nhiều thiết bị nâng hạ khác.

Trong quy trình đóng tàu, những tấm thép được gia công thành các phân đoạn lớn, sau đó cẩu nâng, vận chuyển và lắp ghép thành thân tàu trong ụ khô. Tiếp theo là các công đoạn lắp đặt đường ống, thiết bị máy móc, hoàn thiện hệ thống điện, sơn, kiểm tra và chạy thử.

Báo Nhân Dân dẫn thông tin từ HVS cho biết việc sử dụng cẩu nâng 700 tấn giúp rút ngắn thời gian thực hiện một công đoạn lắp ráp trong ụ khô từ khoảng 60 ngày xuống còn hơn 40 ngày.

Thực tế, đóng tàu 115.000 DWT không phải năng lực hoàn toàn mới của nhà máy này. Ngày 7/9/2026, HVS đã đặt tên và bàn giao hai tàu dầu cùng trọng tải cho chủ tàu Hy Lạp, mang tên Hellas Infinity và Hellas Utopia.

Điểm mới của đơn hàng Union Maritime nằm ở yêu cầu tích hợp đồng thời động cơ LNG và hệ thống cánh buồm cứng, khiến quá trình thiết kế, bố trí thiết bị trên boong và hoàn thiện hệ thống vận hành phức tạp hơn so với các tàu dầu thông thường.

Đây cũng là một phần trong kế hoạch nâng cấp năng lực của HVS. Thành lập năm 1996 với hoạt động chủ yếu là sửa chữa tàu biển, doanh nghiệp chuyển sang đóng mới từ năm 2008 và đến năm 2026 đã bàn giao khoảng 210 tàu cho các chủ tàu quốc tế.



