Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cùng các cơ quan truyền thông về việc truy tìm bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự xảy ra tại CTCP Phân phối Top One (mã chứng khoán: TOP). Cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trong giai đoạn 2015-2022 tại doanh nghiệp này, có địa chỉ tại thôn Mỹ, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.

Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn trên, các đối tượng liên quan tại Top One đã thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ, đưa doanh nghiệp trở thành công ty đại chúng, niêm yết, chào bán 25,35 triệu cổ phiếu TOP không đảm bảo giá trị trên sàn chứng khoán. Tổng số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư gần 65 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định những nhà đầu tư mua cổ phiếu ban đầu (F1) do Top One phát hành là bị hại trong vụ án. Trong khi đó, những nhà đầu tư tham gia mua bán cổ phiếu TOP ở các giao dịch tiếp theo bị thua lỗ và các cổ đông hiện hữu được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, có thể được xem xét bồi thường dân sự.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã ủy thác điều tra cho cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh, thành phố phối hợp lấy lời khai của nhà đầu tư để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số nhà đầu tư không có mặt tại địa phương hoặc từ chối cung cấp thông tin.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ba nhóm nhà đầu tư khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng, bao gồm: Nhà đầu tư mua cổ phiếu ban đầu (F1) do Top One phát hành; Nhà đầu tư từng tham gia mua bán cổ phiếu TOP trên thị trường và bị thua lỗ; Cổ đông hiện hữu chưa cung cấp thông tin và đề nghị bồi thường dân sự trong các giai đoạn tố tụng của vụ án.

Các nhà đầu tư cần cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình mua bán cổ phiếu để được xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

Trường hợp những cá nhân trên không đến làm việc hoặc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có thể liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Tuyên Quang, tại tổ dân phố Phan Thiết 24, phường Minh Xuân.