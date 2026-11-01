Ảnh: Cảng Phước An

Sáng 19/11, tàu du lịch hạng sang Celebrity Millennium cập cảng Phước An (Đồng Nai) lúc 6h30, đưa khoảng 2.300 du khách và thuyền viên đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Canada và Australia.

Con tàu thuộc thương hiệu Celebrity Cruises, nằm trong hệ thống Royal Caribbean Group, một trong những tập đoàn du lịch tàu biển lớn trên thế giới.

Theo dữ liệu hàng hải, Celebrity Millennium có trọng tải toàn phần khoảng 11.928 tấn (DWT), chiều dài 294 m, tương đương gần 3 sân bóng đá tiêu chuẩn nối tiếp nhau. Tàu rộng khoảng 32 m, tổng dung tích hơn 91.000 GT và đạt tốc độ hành trình khoảng 44 km/h.

Được đưa vào hoạt động từ năm 2000, Celebrity Millennium được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng nổi với 11 boong phục vụ hành khách, tích hợp nhiều tiện ích lưu trú, ẩm thực và giải trí.

Nổi bật là Celebrity Theater, nhà hát được bố trí trên nhiều tầng với sức chứa khoảng 1.000 người, chuyên tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật.

Tàu còn có 3 hồ bơi, trong đó có khu Solarium dành cho người lớn được thiết kế dưới mái kính. Trên boong cao bố trí sân thể thao đa năng phục vụ bóng rổ, bóng đá mini, cùng khu chiếu phim ngoài trời.

Ngoài ra, Celebrity Millennium sở hữu nhiều nhà hàng, quầy bar, trung tâm thể hình, spa và sòng bạc. Con tàu từng được nâng cấp lớn vào năm 2019, bổ sung các khu nghỉ dưỡng cao cấp và hiện cung cấp internet vệ tinh Starlink.

Một điểm đặc biệt khác là Celebrity Millennium thuộc thế hệ tàu du lịch tiên phong ứng dụng động cơ tuabin khí. Theo Celebrity Cruises, công nghệ này từng được hãng giới thiệu với khả năng giảm đáng kể lượng khí thải so với hệ thống động lực truyền thống.

Trong chuyến đi lần này, tàu xuất phát từ Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 12/11, lần lượt ghé Hạ Long, Chân Mây trước khi cập cảng Phước An ngày 19/11. Theo lịch trình, tàu chỉ lưu lại cảng khoảng 12 giờ trước khi tiếp tục hành trình đến Thái Lan.

Nơi đón Celebrity Millennium là Cảng Phước An, dự án cảng biển và logistics quy mô lớn tại Đồng Nai, do Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã chứng khoán PAP) đầu tư.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch gần 800 ha, tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Riêng khu cảng rộng khoảng 180 ha, được quy hoạch phục vụ tàu biển trọng tải lớn, kết hợp hệ thống kho bãi và hậu cần logistics.

Cảng bắt đầu khai thác thương mại từ đầu năm 2025, với chuyến tàu container quốc tế đầu tiên của hãng MSC. Bên cạnh vận tải hàng hóa, cảng đang mở rộng hoạt động đón tàu du lịch quốc tế.

Theo thông tin công bố về mùa du lịch tàu biển 2026–2027, Cảng Phước An dự kiến đón khoảng 50 chuyến tàu, với hơn 100.000 lượt khách quốc tế theo lịch đăng ký, góp phần mở rộng kết nối du lịch giữa Đồng Nai, TP.HCM và các địa phương lân cận.