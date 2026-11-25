TP.HCM đang thực hiện thủ tục thu hồi khu đất rộng 1.215,8 m² tại số 1 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, sau khi dự án đầu tư của Công ty Liên doanh Cao ốc Indochine chấm dứt hoạt động.

Khu đất nằm tại góc đường Lê Quý Đôn – Nguyễn Thị Minh Khai, gần Dinh Độc Lập và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Đây là khu vực tập trung nhiều cơ quan ngoại giao, khách sạn và bất động sản cao cấp giữa trung tâm TP.HCM.

Trên khu đất tọa lạc Indochine Park Tower, tòa nhà cao 18 tầng với 55 căn hộ dịch vụ và penthouse. Công trình được Sơn Kim Land giới thiệu trong danh mục bất động sản lưu trú, đồng thời xác định doanh nghiệp là nhà phát triển dự án.

Ảnh: Sonkim Land

Theo báo cáo của tập đoàn Mulpha International (Malaysia), tòa nhà hoàn thành vào tháng 7/1998, thuộc nhóm dự án căn hộ dịch vụ cao cấp xuất hiện từ khá sớm tại TP.HCM.

Các căn hộ có diện tích từ 128 đến 249 m², chủ yếu gồm ba phòng ngủ, phục vụ khách nước ngoài lưu trú dài hạn. Tòa nhà từng đón nhân viên các cơ quan ngoại giao và tập đoàn đa quốc gia, với những tiện ích như hồ bơi trong nhà, phòng gym, sauna, quầy bar, khu vui chơi trẻ em và phòng hội nghị.

Về pháp nhân sử dụng đất, Công ty Liên doanh Cao ốc Indochine được thành lập năm 1994 với vốn điều lệ gần 56,7 tỷ đồng. AF Investments Limited, doanh nghiệp tại Hồng Kông, góp 70% vốn bằng tiền, trong khi Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco) sở hữu 30% còn lại thông qua phần vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Tháng 5/2014, tập đoàn Mulpha International công bố bán toàn bộ cổ phần tại AF Investments Limited cho quỹ Lemongrass Master Fund I với giá 10 triệu USD, tương đương khoảng 210 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó. Giao dịch này giúp quỹ đầu tư gián tiếp nắm 70% vốn tại liên doanh Cao ốc Indochine.

Khu đất được liên doanh sử dụng từ năm 1995, còn tòa nhà đi vào hoạt động từ năm 1998. Sau hơn ba thập niên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập, dự án đầu tư đã chấm dứt hoạt động vào tháng 7/2026.

Theo thông báo mới của UBND TP.HCM, liên doanh có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan xử lý, chuyển giao tài sản trên đất và chuẩn bị bàn giao khu đất. Thành phố sẽ xem xét ban hành quyết định thu hồi sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Khu đất rộng hơn 1.200 m² tại một trong những vị trí đắc địa của trung tâm TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển giao sau gần 30 năm kể từ khi Indochine Park Tower đi vào hoạt động.