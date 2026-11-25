CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HGI) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo biên bản kiểm phiếu ngày 21/11, doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT đã nhận được sự đồng thuận của 111 cổ đông, đại diện cho 96,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Không có phiếu phản đối.

Cụ thể, HGI dự kiến chào bán tối đa 12,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 1.873:127. Nếu phân phối thành công toàn bộ số cổ phiếu trên, doanh nghiệp sẽ huy động được 127 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ từ 1.873 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến dùng để trả nợ trong năm 2027, bao gồm các khoản vay tại tổ chức tín dụng, nợ trái phiếu và các khoản nợ đối với công ty liên quan.

Theo HGI, mức giá chào bán được xác định trên cơ sở giá trị sổ sách tại ngày 30/9/2026, lần lượt là 10.928 đồng/cổ phiếu theo báo cáo tài chính riêng và 30.891 đồng/cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất.

Doanh nghiệp vừa hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng. HĐQT quyết định lựa chọn mức giá bằng mệnh giá nhằm khuyến khích các cổ đông hiện hữu tiếp tục đồng hành lâu dài với công ty. So với thị giá ngày 23/11, mức giá chào bán này thấp hơn khoảng 85%.

Đợt phát hành dự kiến diễn ra trong quý IV/2026 và năm 2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Trường hợp không huy động đủ số vốn dự kiến, HGI có thể sử dụng nguồn vốn tự có hoặc điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn.

HGI là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG), hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển nông nghiệp tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Đây cũng là doanh nghiệp trực tiếp quản lý, vận hành các vùng trồng nông nghiệp trọng điểm của tập đoàn tại Lào với tổng diện tích hơn 7.000 ha.

Bầu Đức từng đánh giá HGI là doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt nhất trong hệ sinh thái Hoàng Anh Gia Lai. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 3.535 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.129 tỷ đồng.