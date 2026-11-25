Quá trình phát triển của kinh tế tư nhân Việt Nam trong những năm qua chứng kiến sự hình thành của nhiều tập đoàn lớn, với phạm vi hoạt động vượt xa lĩnh vực kinh doanh ban đầu.

Từ những doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị điện, hàng tiêu dùng, nhiều tập đoàn đã từng bước mở rộng sang bất động sản, bán lẻ, hạ tầng, tài chính và công nghiệp công nghệ cao.

Cùng với sự gia tăng về quy mô tài sản, doanh thu và lợi nhuận, hoạt động quản trị danh mục đầu tư, phân bổ nguồn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thành viên ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của các tập đoàn này.

Những hướng đi khác nhau của các tập đoàn đầu tư đa ngành

Trong lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng, GELEX là một đại diện cho quá trình chuyển đổi từ doanh nghiệp sản xuất sang mô hình tập đoàn đầu tư.

Từ nền tảng sản xuất thiết bị điện với những thương hiệu lâu năm như CADIVI, THIBIDI, EMIC, GELEX từng bước mở rộng danh mục đầu tư sang vật liệu xây dựng, bất động sản công nghiệp, hạ tầng tiện ích và tài chính.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030, GELEX xác định bốn trụ cột đầu tư trọng tâm gồm công nghiệp công nghệ cao, bất động sản, hạ tầng và tài chính.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thông qua GELEX Industries, tập đoàn sở hữu danh mục sản phẩm trải rộng trong chuỗi giá trị ngành điện, từ dây cáp điện, máy biến áp đến thiết bị đo lường. Các doanh nghiệp thành viên như CADIVI và THIBIDI đang mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời tập đoàn đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển và từng bước mở rộng sang sản xuất công nghiệp công nghệ cao.﻿

Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, thông qua Viglacera, GELEX tiếp tục mở rộng danh mục các khu công nghiệp tại nhiều địa phương, đồng thời hợp tác với Frasers Property của Singapore trong quy hoạch, phát triển và vận hành các dự án.

Trong lĩnh vực hạ tầng, danh mục đầu tư của GELEX tập trung vào năng lượng tái tạo và nước sạch, trong đó có dự án Nhà máy nước sạch Sông Đà. Năm 2026, tập đoàn mở rộng sang hạ tầng giao thông khi Hạ tầng GELEX thông qua phương án góp 20% vốn vào doanh nghiệp thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay được thiết kế với công suất 30 triệu hành khách mỗi năm trong giai đoạn đến năm 2030.

Ở lĩnh vực tài chính, GELEX hiện sở hữu 10% vốn điều lệ Eximbank. Gelex xác định Eximbank là khoản đầu tư dài hạn và có thể xem xét nâng tỉ lệ sở hữu lên mức tối đa theo quy định nếu điều kiện phù hợp, song chỉ tham gia với tư cách cổ đông, không trực tiếp điều hành.

Quá trình mở rộng danh mục đầu tư diễn ra song song với sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GELEX ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 39.158 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.931 tỷ đồng, tăng 14,2% và vượt 8,8% kế hoạch cả năm.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái gồm GELEX Industries, Hạ tầng GELEX và Viglacera đều vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 sau 9 tháng. Tổng tài sản hợp nhất của tập đoàn tại ngày 30/9/2026 đạt 83.379 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm.

Ở một hướng đi khác, Masan phát triển hệ sinh thái kinh doanh với nền tảng tiêu dùng – bán lẻ, cùng các khoản đầu tư trong lĩnh vực vật liệu công nghệ cao và tài chính.

Thông qua Masan Consumer, WinCommerce, Masan MEATLife và Phúc Long, tập đoàn tham gia vào nhiều khâu, từ sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ uống đến phân phối trực tiếp qua hệ thống bán lẻ.

Bên ngoài lĩnh vực tiêu dùng, hoạt động đầu tư của Masan trong ngành vật liệu công nghệ cao ghi nhận những bước tiến mới trong năm 2026 với sự tham gia của các đối tác quốc tế.

Ngày 1/10/2026, Elmet Group của Mỹ hoàn tất giao dịch mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials với giá trị 124,75 triệu USD. Ngày 9/11/2026, Masan tiếp tục ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản về việc chuyển nhượng 5% cổ phần tại doanh nghiệp này.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Masan ghi nhận doanh thu thuần 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 10.325 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ và vượt kế hoạch cơ sở cả năm.

Tôn vinh năng lực quản trị và tối ưu hóa danh mục đầu tư

Với những tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, câu chuyện tăng trưởng còn gắn với khả năng huy động nguồn lực, lựa chọn cơ hội đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp thành viên.

Quá trình phát triển của những tập đoàn như GELEX và Masan cho thấy các hướng tiếp cận khác nhau trong việc mở rộng quy mô kinh doanh, phát triển các lĩnh vực mới và thu hút nguồn vốn từ các đối tác trong và ngoài nước.

Đây cũng là những khía cạnh được quan tâm tại hạng mục “Tập đoàn đầu tư đa ngành của năm” thuộc FChoice Awards 2026. Với chủ đề “Tăng trưởng vượt bậc – Ghi dấu toàn cầu”, FChoice Awards 2026 do CafeF tổ chức nhằm tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân, dự án và thành tựu có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế Việt Nam.