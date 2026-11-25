CEO Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp toàn thể kéo dài một giờ với nhân viên ở trụ sở Nvidia tại Santa Clara (bang California) hôm 24/11, một ngày sau khi trở lại vị trí lãnh đạo công ty do chính ông đồng sáng lập cách đây 30 năm, CEO Jensen Huang khẳng định thông tin cho rằng ông được phục chức nhờ sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump lên hội đồng quản trị là không đúng sự thật, nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, ông Huang nói rằng mình đang tham gia trị liệu tâm lý, đồng thời thừa nhận việc vi phạm một số quy tắc ứng xử của Nvidia là điều không thể chấp nhận được.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm 7,6% trong phiên giao dịch, khi đà tăng mạnh chưa từng có tiền lệ hôm 23/11. Giới đầu tư chuyển sự chú ý trở lại những rủi ro chính trị và quản trị doanh nghiệp xoay quanh việc ông Huang được tái bổ nhiệm.

Việc ông Huang từ chức sau khi xuất hiện thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân đã gây chấn động thị trường và khiến hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phụ thuộc vào Nvidia trở nên bất ổn. Ông Trump đã nhận công đưa ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia.

Tờ New York Times - dẫn nội dung cuộc họp mà tờ báo này có được - cho biết ông Huang đã xin lỗi, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng ông là một người lãnh đạo có hành vi lạm quyền.

Ông Huang cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng mình được trở lại vị trí cũ vì là một “ông trùm công nghệ” và đứng trên pháp luật. Ông khẳng định quyết định này được đưa ra sau khi hội đồng quản trị Nvidia đánh giá các thông tin và được đảm bảo không có mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia, theo New York Times và Bloomberg News .

Trong tuyên bố hôm 23/11, Nvidia cho biết, dựa trên ý kiến từ Chính phủ Mỹ, hội đồng quản trị tin tưởng “việc ông Huang trở lại không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia”. Tổng thống Trump cũng ủng hộ nhận định này trong cuộc phỏng vấn với CNBC .

Tuy nhiên, các nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã chỉ trích gay gắt quyết định của Nvidia, cho rằng Quốc hội cần xem xét kỹ những tình tiết xoay quanh việc ông Huang trở lại.

“Việc phục chức này đặt ra không ít câu hỏi. Sự trở lại của ông ấy loại bỏ một yếu tố bất định lớn, nhưng đồng thời để lại những hoài nghi về cách thức quản trị của Nvidia”, ông Dan Sheehan - Giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại Telos Wealth Advisors - nhận định.

“Còn có những câu hỏi về mức độ can dự của Chính phủ Mỹ vào Nvidia, cũng như cách thức công ty quản lý hành vi nội bộ, xét đến quan điểm được thể hiện ngầm qua quyết định phục chức này. Những vấn đề đó không thể được giải quyết chỉ bằng việc giá cổ phiếu tăng mạnh”, ông Sheehan nói thêm.

Đối mặt nhiều cuộc điều tra

Cả ông Huang và Nvidia đang phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra và rà soát ở cấp tiểu bang và liên bang, trong đó có các hoạt động của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Một phiên điều trần công khai tại Thượng viện Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3/12, trong đó ông Huang sẽ phải ra lấy lời khai. Cùng lúc đó, các cuộc điều tra riêng của hội đồng quản trị Nvidia về khả năng có hoạt động tình báo nước ngoài, những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu vẫn đang được tiến hành.

“Khi tình hình bắt đầu lắng xuống, mọi người đang nhìn nhận quyết định của Nvidia một cách thận trọng và khắt khe hơn. Hội đồng quản trị đã tự đặt mình trước những rủi ro rất lớn về đạo đức và pháp lý với quyết định vừa đưa ra”, ông Peter Andersen - nhà sáng lập Andersen Capital Management - nhận định.

Ông cũng cho rằng phiên điều trần sắp tới của ông Huang là “một rủi ro rất lớn đối với công ty”.

Đà tăng mạnh giá cổ phiếu hôm 23/11 đã đưa Nvidia trở lại vị trí thứ hai trong danh sách những công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, sau Apple.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu Nvidia vẫn thấp hơn gần 31% so với mức đỉnh ghi nhận ngày 6/10.

Các doanh nghiệp liên quan đến AI, bao gồm nhà sản xuất chip và các công ty trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, cũng ghi nhận mức tăng mạnh.

“Dù phiên giao dịch hôm 23/11 thực sự ấn tượng, tôi không xem đó là dấu hiệu cho thấy mọi rủi ro đã qua. Một thị trường có thể tăng thêm 3.000 tỷ USD chỉ nhờ một dòng tít, cũng có thể giảm mạnh với tốc độ tương tự trước một thông tin khác”, ông Sheehan từ Telos nhận định.