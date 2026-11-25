Theo phân tích của 38 North (chương trình nghiên cứu và nền tảng phân tích chính sách, kỹ thuật về Triều Tiên, trực thuộc Stimson Center - một tổ chức nghiên cứu chính sách độc lập, phi đảng phái tại Washington, Mỹ), hệ thống này có thể sử dụng mô hình AI mã nguồn mở của nước ngoài, thay vì được phát triển hoàn toàn trong nước.

Chatbot mang tên "AI Service System 1.0 - Fountain of Wisdom" (Hệ thống dịch vụ AI 1.0 - Suối nguồn trí tuệ) được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu Công nghệ thông tin quốc gia, diễn ra từ ngày 19-30/10. Đây là một trong những dấu hiệu công khai cho thấy Triều Tiên đang tìm cách đưa công nghệ AI vào các ứng dụng phục vụ người dùng.

Theo hình ảnh được phát sóng trên truyền hình nhà nước Triều Tiên và phân tích của 38 North, chatbot do Viện Nghiên cứu Công nghệ AI thuộc Đại học Kim Il Sung phối hợp với công ty phần mềm Phurunhanul Trading phát triển. Hệ thống có khả năng trả lời câu hỏi về khoa học, công nghệ bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Anh, đồng thời hỗ trợ dịch thuật.

Một chi tiết đáng chú ý là chatbot hiển thị cảnh báo yêu cầu người dùng không đặt các câu hỏi liên quan đến chính trị - xã hội. Điều này cho thấy hệ thống có thể được tích hợp cơ chế sàng lọc nội dung, giới hạn những chủ đề được phép truy vấn.

Về nền tảng công nghệ, 38 North nhận định chatbot có khả năng sử dụng một mô hình AI mã nguồn mở với trọng số được công khai (open-weight) của nước ngoài. Hai mô hình được viện nghiên cứu đề cập là Gemma của Google và Qwen của Alibaba. Nếu nhận định này chính xác, Triều Tiên có thể đang tận dụng các mô hình AI sẵn có để phát triển ứng dụng riêng, thay vì xây dựng toàn bộ công nghệ nền tảng.

Tuy nhiên, năng lực triển khai AI ở quy mô lớn của nước này vẫn là dấu hỏi. Theo 38 North, việc thiếu các trung tâm dữ liệu quy mô lớn có thể hạn chế khả năng vận hành những mô hình AI tiên tiến. Phần cứng được sử dụng để chạy chatbot cũng chưa được công bố.

Sự xuất hiện của chatbot tại triển lãm công nghệ cho thấy AI đang được Triều Tiên đưa vào chương trình phát triển công nghệ thông tin trong nước. Dù vậy, mức độ tự chủ công nghệ, năng lực tính toán và phạm vi ứng dụng thực tế của hệ thống vẫn cần thêm thông tin để đánh giá.