Mã QR – tiện lợi nhưng tiềm ẩn rủi ro

Mã QR (Quick Response Code) đang được sử dụng rộng rãi trong thanh toán không tiền mặt nhờ sự nhanh chóng, tiện lợi. Người dùng chỉ cần quét mã bằng điện thoại thông minh là có thể chuyển khoản hoặc thanh toán ngay lập tức. Tuy nhiên, chính sự đơn giản này lại bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng để trục lợi.

Dấu hiệu nhận biết mã QR lừa đảo

Mã QR được gửi kèm theo lời thúc giục "chuyển nhanh để nhận ưu đãi", "gấp để giữ chỗ" hoặc "không chuyển sẽ mất cơ hội".

Mã QR xuất hiện ở những nơi bất thường, không có thông tin người nhận rõ ràng.

Sau khi quét mã ứng dụng yêu cầu nhập mật khẩu, OTP hoặc thông tin cá nhân liên quan đến thẻ ngân hàng mà không phải từ ứng dụng ngân hàng chính thức.

Cơ quan công an lưu ý, thanh toán qua mã QR là xu hướng hiện đại và tiện ích, nhưng nếu mất cảnh giác, bạn có thể trở thành nạn nhân của kẻ gian. Hãy luôn kiểm tra – xác minh – bảo mật để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của mình.

Người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện hoặc nghi ngờ hành vi lừa đảo.