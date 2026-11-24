Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Marvell)

Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ đặt ba câu hỏi trong lĩnh vực bán dẫn

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, quá trình xây dựng chiến lược phát triển vi mạch bán dẫn tại Việt Nam được chuẩn bị thông qua tham vấn các chuyên gia và hiệp hội, tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới.

Theo đó, Việt Nam định hướng tập trung vào mảng thiết kế vi mạch, công nghệ đóng gói (ATP), đồng thời đẩy mạnh phát triển chip chuyên dụng gắn với nền tảng công nghiệp điện tử trong nước.

Một trong những mục tiêu được đặt ra là đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư bán dẫn, đồng thời đầu tư các phòng thí nghiệm tại các trường đại học nhằm nâng cấp hệ thống thực hành, thực tập cho sinh viên.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển từ thu hút FDI thâm dụng lao động sang thu hút FDI có giá trị gia tăng cao, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã đặt ra ba câu hỏi cho các tập đoàn bán dẫn như Marvell, Synopsys, Renesas và các doanh nghiệp làm chip tại Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh bán dẫn Việt Nam (Vietnam Semiconductor Summit) 2026 do Marvell Technology tổ chức (Ảnh: Marvell)

Trước hết, dù Việt Nam được đánh giá có lợi thế về nhân tài, Bộ trưởng đặt câu hỏi thẳng thắn về số lượng nhân lực chủ lực (key) có đủ khả năng đảm nhiệm vai trò kiến trúc sư trưởng trong các công đoạn thiết kế chip hiện nay.

"Cần những đội ngũ, cá nhân thật sự vượt trội về tài năng thì chúng ta mới làm chủ được. Tôi mong Marvell, Synopsys, Renesas và các doanh nghiệp trả lời câu hỏi: thực sự năng lực làm chủ khâu thiết kế của kỹ sư Việt Nam đã đạt mức độ nào? Các doanh nghiệp cần Nhà nước hỗ trợ ra sao để nâng cao chất lượng đội ngũ?﻿", lãnh đạo Bộ Khoa học & Công nghệ nói.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh bài toán hạ tầng dùng chung nhằm giải quyết rào cản chi phí đầu tư lớn cho các startup và trường đại học. Dẫn chứng dự án trung tâm vi mạch có quy mô khoảng 2.000 tỷ đồng tại Đại học Quốc gia TP.HCM, Bộ trưởng Vũ Hải Quân mong muốn đẩy nhanh tiến độ và mở rộng mô hình tài nguyên dùng chung để phục vụ rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp bán dẫn.

Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để nâng tầm hệ sinh thái và giúp các doanh nghiệp Việt Nam, kể cả doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khi các tập đoàn FDI đầu tư.

“Cuối cùng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ đồng hành cùng với các doanh nghiệp”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

TP.HCM phấn đấu trở thành trung tâm bán dẫn quan trọng trong khu vực

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, sự bùng nổ của AI đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp bán dẫn. Đây không phải là xu hướng nhất thời, mà là động lực phát triển dài hạn, tạo ra cơ hội lớn cho ngành bán dẫn, đặc biệt với châu Á và Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Được, TP.HCM là đầu tàu của hệ sinh thái bán dẫn, khi chiếm khoảng 85% lực lượng kỹ sư thiết kế chip, trên khoảng 7.000 kỹ sư tại khoảng 60-70 doanh nghiệp cả nước. Lợi thế này vừa tạo nền tảng phát triển, vừa đặt lên vai thành phố trách nhiệm tiên phong.

Ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Marvell)

Trên tinh thần đó, thành phố tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm gồm: phát triển nguồn nhân lực bán dẫn chất lượng cao; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng; phát triển doanh nghiệp bán dẫn trong nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM khẳng định, thành phố sẽ phấn đấu trở thành trung tâm bán dẫn quan trọng, là điểm đến đầu tư chiến lược và là đối tác tin cậy của cộng đồng công nghệ toàn cầu.

Doanh nghiệp đặt niềm tin vào thế hệ kỹ sư trẻ Việt Nam

Chia sẻ tại sự kiện, TS. Lê Quang Đạm, Phó Chủ tịch Marvell toàn cầu, Tổng Giám đốc Marvell Việt Nam, đã nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ gây dựng đội ngũ kỹ sư thiết kế vi mạch tại Việt Nam từ con số 0.

Bắt đầu từ tháng 12/2013 chỉ với một nhóm khoảng 5 kỹ sư, Marvell Việt Nam hiện đã mở rộng lên quy mô gần 700 nhân sự. Trong đó, 98% là kỹ sư người Việt Nam và hơn 90% thuộc thế hệ kỹ sư trẻ.

Theo ông Lê Quang Đạm, yếu tố cốt lõi nhất để phát triển hệ sinh thái bán dẫn không chỉ nằm ở hạ tầng hay ưu đãi, mà chính là con người và việc trao cho kỹ sư trẻ cơ hội thử sức ở những bài toán khó. Nhờ chiến lược đi từng bước chắc chắn và liên tục nâng cao chiều sâu kỹ thuật, đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam đã chứng minh được năng lực với ban lãnh đạo tập đoàn.

Ông Lê Quang Đạm - Phó Chủ tịch Marvell toàn cầu, Tổng Giám đốc Marvell Việt Nam phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Marvell)

Hiện nay, kỹ sư Marvell Việt Nam đã tham gia vào hầu hết các công đoạn trong quy trình thiết kế vi mạch (IC design) hoàn chỉnh, từ kiến trúc hệ thống (system architecture), thiết kế RTL, kiểm chứng (verification), thiết kế vật lý (physical design) cho đến phần mềm, firmware và phần cứng.

Đáng chú ý, nhiều dòng chip kết nối tốc độ cao phục vụ trung tâm dữ liệu AI - sản phẩm cung cấp cho các tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu như AWS, Google, Meta hay Microsoft - đã được đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam trực tiếp đảm nhận.

" Vai trò của chúng ta là trao cho họ cơ hội, trao cho họ những sản phẩm thử thách, trao cho họ cơ hội để học hỏi và phát triển kiến thức, chuyên môn kỹ thuật . Và một ngày nào đó, hay chính ngay bây giờ đây, các kỹ sư Việt Nam có thể trở thành kiến trúc sư hệ thống, dẫn dắt toàn bộ dự án trong lĩnh vực bán dẫn ", Tổng Giám đốc Marvell Việt Nam nhấn mạnh.

Trước mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030 của Việt Nam, lãnh đạo Marvell Việt Nam cho rằng, sự kết nối chặt chẽ giữa "ba nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) cùng văn hóa chuyển giao kinh nghiệm thực chiến từ thế hệ đi trước sẽ là đòn bẩy để kỹ sư Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu trong thập kỷ tới.

Cùng xuất hiện tại phiên mở màn, ông Noam Mizrahi, Giám đốc Công nghệ (CTO) Tập đoàn Marvell, nhận định nhịp độ biến đổi của thị trường hiện nay là chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi sự đổi mới liên tục, bám sát công nghệ mũi nhọn và thực thi với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.

Theo ông, nỗ lực đó cần sự phối hợp giữa Chính phủ, giới học thuật và toàn bộ hệ sinh thái, đồng thời, Giám đốc Công nghệ của Tập đoàn Marvell cũng bày tỏ ấn tượng trước nguồn năng lượng, tài năng và tinh thần ham học hỏi của đội ngũ tại Việt Nam.