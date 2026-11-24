Chatbot AI (ở giữa) xuất hiện trong bản tin trên truyền hình Triều Tiên ngày 17/11. (Ảnh: ĐTH Ryongnamsan)

Hệ thống mang tên Fountain of Wisdom (Suối nguồn trí tuệ), được phát triển bởi Viện Nghiên cứu AI thuộc Đại học Kim Nhật Thành, phối hợp với Phurunhanul Trading, một công ty phát triển phần mềm tại Bình Nhưỡng.

Thông tin này được đề cập trong báo cáo của nhà nghiên cứu Martyn Williams, công tác tại Trung tâm Stimson - đơn vị điều hành sáng kiến nghiên cứu 38 North chuyên về Triều Tiên.

Chatbot được giới thiệu tại một triển lãm công nghệ thông tin ở Bình Nhưỡng vào tháng trước và xuất hiện trong chương trình của kênh truyền hình Ryongnamsan ngày 17/11.

Theo báo cáo, với giao diện có thiết kế tương tự ChatGPT của OpenAI, công cụ này có thể trả lời các câu hỏi về khoa học và công nghệ bằng tiếng Triều Tiên hoặc tiếng Anh, đồng thời cung cấp dịch vụ dịch thuật.

Theo nhà nghiên cứu Martyn Williams, lịch sử trò chuyện xuất hiện trong chương trình truyền hình cho thấy người dùng đã đặt câu hỏi về phần mềm thiết kế trò chơi và loại thuốc nên sử dụng khi bị đau đầu.

Tuy nhiên, nền tảng này đi kèm với những quy định nghiêm ngặt về nội dung người dùng có thể hỏi.

Theo bản dịch của Williams, một thông báo hiển thị trên màn hình cảnh báo: “Không đặt những câu hỏi có nội dung chính trị - xã hội hoặc những câu hỏi thiếu văn hóa”, đồng thời nhấn mạnh người dùng phải chịu trách nhiệm với mọi hành vi sử dụng hệ thống vào mục đích xấu.

Mặc dù kiến trúc nền tảng và phần cứng của hệ thống chưa được tiết lộ, ông Williams cho rằng chatbot này có thể được phát triển dựa trên một mô hình AI mã nguồn mở, có trọng số được phát triển ở nước ngoài.

Theo báo cáo của Williams, Triều Tiên dường như đã và đang tận dụng những công cụ AI nước ngoài.

Tháng 8 năm ngoái, công ty phát triển AI của Mỹ Anthropic cáo buộc một số người Triều Tiên sử dụng chatbot Claude của hãng để tạo dựng danh tính nghề nghiệp giả, vượt qua các bài kiểm tra năng lực lập trình và thực hiện những nhiệm vụ kỹ thuật, sau khi xin được việc làm từ xa tại các công ty công nghệ thuộc danh sách Fortune 500.

Anthropic cho biết AI đã giúp một số người với năng lực lập trình hoặc tiếng Anh hạn chế vẫn có thể tìm được việc làm và duy trì công việc tại những công ty này.