Với nhiều lập trình viên, mở VS Code từng gần như đồng nghĩa với bắt đầu ngày làm việc. Đây là nơi họ viết mã, tìm lỗi, chạy thử và kiểm tra những thay đổi trong dự án, đồng thời sử dụng hàng loạt tiện ích mở rộng để phục vụ công việc.

Microsoft xây dựng vị thế đó qua nhiều năm, từ lần giới thiệu VS Code vào năm 2015, mở mã nguồn cho đến bổ sung GitHub Copilot để hỗ trợ viết mã bằng AI. Tuy nhiên, khi AI có thể tự thực hiện cả một nhiệm vụ thay vì chỉ gợi ý vài dòng tiếp theo, cách lập trình viên tương tác với công cụ cũng bắt đầu thay đổi.

Một thập kỷ xây dựng, sáu tháng đổi hướng

Trong cuộc phỏng vấn với Gergely Orosz của The Pragmatic Engineer, Nadella thừa nhận bước tiến của Anthropic đã khiến Microsoft bất ngờ. Claude Code đưa giao diện dòng lệnh, vốn quen thuộc với dân kỹ thuật, trở thành nơi người dùng giao việc cho AI và theo dõi quá trình thực hiện.

“Điều khiến chúng tôi bất ngờ rõ ràng là công việc xuất sắc Anthropic đã làm với mô hình của họ, qua đó thực sự biến giao diện dòng lệnh thành một cách tương tác”, Nadella nói. Ông mô tả sự thay đổi bằng nhận xét: “Mã nguồn chuyển từ đầu vào thành đầu ra… Trong khoảng sáu tháng… các môi trường phát triển phần nào lu mờ”.

Claude Code được Anthropic giới thiệu dưới dạng thử nghiệm nghiên cứu vào tháng 2/2025. Công cụ có thể tìm và đọc mã nguồn, chỉnh sửa tệp, viết và chạy kiểm thử, cũng như thực hiện các thao tác với kho mã ngay từ cửa sổ dòng lệnh.

Với cách làm này, lập trình viên có thể bắt đầu bằng việc mô tả tính năng cần xây dựng hoặc lỗi cần sửa, sau đó để AI xử lý nhiều bước liên tiếp. Phần công việc trước đây diễn ra qua hàng loạt thao tác trong trình soạn thảo được chuyển thành một nhiệm vụ giao cho tác nhân AI.

Đây cũng là điểm khác biệt so với giai đoạn đầu của GitHub Copilot, khi AI chủ yếu gợi ý mã ngay tại vị trí người dùng đang gõ. Nadella cho biết Microsoft đã phải bắt kịp chế độ tác nhân của Cursor, rồi tiếp tục đối mặt với thay đổi mà Claude Code mang lại; bài học ông rút ra là: “Đừng quá yêu thứ mình đã tạo ra”.

Theo Windows Latest, Orosz cho biết khoảng 10 lập trình viên làm tại startup mà ông quen, gồm cả bản thân, đã thay đổi thói quen và không còn dùng môi trường phát triển để viết mã như một năm trước. Đây là quan sát trong nhóm nhỏ, nhưng cho thấy AI có thể làm lung lay một thói quen từng rất khó thay đổi.

Microsoft đang đổi vai trò của VS Code

VS Code vẫn có lượng người dùng lớn. Khảo sát nhà phát triển năm 2026 của Stack Overflow, được Windows Latest dẫn lại, ghi nhận 70,9% trong số 13.193 người trả lời câu hỏi liên quan sử dụng VS Code, so với 75,9% năm trước; số liệu này cho thấy công cụ vẫn phổ biến, dù tỷ lệ sử dụng đã giảm.

Ngay trong những ý kiến được bài viết tổng hợp, một số lập trình viên vẫn mở VS Code để kiểm tra mã do AI tạo ra, sửa lỗi hoặc xem khác biệt giữa các phiên bản. Có người chủ yếu dùng nó để tìm kiếm và đọc tài liệu Markdown, trong khi những phần liên quan đến tiền, xác thực, phân quyền hay cơ sở dữ liệu vẫn được họ kiểm tra từng dòng.

Nadella cũng không khẳng định sự thay đổi hiện tại sẽ kéo dài mãi. Ông cho rằng môi trường phát triển có thể “tái sinh”, với trọng tâm chuyển sang cách người dùng nhập yêu cầu, đặc tả và tài liệu hướng dẫn cho AI.

Các bản cập nhật mới cho thấy Microsoft đang đi theo hướng đó. VS Code 1.147, phát hành ngày 18/11, bổ sung tính năng thử nghiệm cho phép bộ định tuyến chọn mô hình phù hợp với từng nhiệm vụ từ danh sách người dùng ưu tiên, cùng khả năng hẹn giờ gửi yêu cầu cho tác nhân và tích hợp trình duyệt ở giai đoạn xem trước.

Microsoft cũng cho phép người dùng làm việc với các tác nhân Copilot, Claude hoặc Codex ngay trong VS Code. Trình soạn thảo vì thế đang được mở rộng thành nơi giao việc, quản lý các phiên làm việc của AI và kiểm tra kết quả, bên cạnh chức năng viết mã quen thuộc.

Sức ép Claude Code tạo ra nằm ở chính sự dịch chuyển này: lập trình viên có thêm cách hoàn thành công việc mà không cần liên tục thao tác trong trình soạn thảo. Sau hơn một thập kỷ đưa VS Code vào trung tâm quy trình lập trình, Microsoft đang phải thuyết phục họ rằng công cụ ấy vẫn có vai trò quan trọng khi phần lớn mã nguồn có thể được tạo ra từ một yêu cầu.