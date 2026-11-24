Theo Windows Latest, một tính năng có tên Extend display đã xuất hiện trong ứng dụng Link to Windows trên Android. Các chuỗi giao diện, biểu tượng và mã chương trình cho thấy Microsoft đang xây dựng khả năng mở rộng không gian làm việc của PC sang màn hình điện thoại.

Apple hiện cung cấp Sidecar để biến iPad thành màn hình phụ cho Mac, hỗ trợ cả mở rộng không gian làm việc lẫn hiển thị cùng một nội dung. Người dùng có thể kéo cửa sổ từ Mac sang iPad và sử dụng kết nối không dây hoặc cáp USB, nhưng danh sách thiết bị được hỗ trợ không bao gồm iPhone.

Mac cũng có iPhone Mirroring, cho phép người dùng truy cập và điều khiển iPhone ngay trên máy tính. Tuy nhiên, tính năng này đưa giao diện điện thoại lên Mac, chứ không biến màn hình iPhone thành nơi hiển thị thêm cửa sổ macOS.

Trên Windows, Phone Link đã hỗ trợ hiển thị và tương tác với màn hình của một số điện thoại Android tương thích. Người dùng có thể thao tác với nội dung trên điện thoại bằng chuột và bàn phím PC, trong khi Extend display đang được phát triển theo chiều ngược lại: đưa một phần không gian làm việc Windows sang điện thoại.

Thêm một chỗ đặt cửa sổ, tận dụng thiết bị sẵn có

Màn hình điện thoại khó thay thế một màn hình rời cho những công việc cần nhiều diện tích hiển thị. Dù vậy, một cửa sổ trò chuyện, bảng theo dõi công việc hoặc trình điều khiển nhạc có thể nằm trên điện thoại, nhường màn hình laptop cho ứng dụng chính.

Các tệp biểu tượng liên quan đến tính năng mở rộng màn hình được phát hiện trong ứng dụng Link to Windows trên Android. Ảnh: Windows Latest.

Giá trị sử dụng sẽ rõ hơn nếu tính năng hỗ trợ cả máy tính bảng Android, điều Windows Latest cho rằng có khả năng xảy ra. Khi đó, một chiếc tablet cũ còn màn hình tốt có thể trở thành nơi đặt tài liệu tham khảo bên cạnh laptop, thay vì tiếp tục nằm trong ngăn kéo.

Ý tưởng này đã có những cách thực hiện khác, chẳng hạn Second Screen của Samsung trên một số máy tính bảng Galaxy. Tính năng của Samsung cho phép người dùng mở rộng hoặc nhân bản màn hình PC Windows sang tablet, vì vậy điểm đáng chờ đợi ở Microsoft sẽ là phạm vi thiết bị được hỗ trợ và mức độ thuận tiện khi thiết lập.

Hiện Microsoft chưa công bố Extend display, lịch phát hành hay danh sách thiết bị tương thích. Windows Latest cũng chưa xác định tính năng sẽ dùng Wi-Fi, USB hay cả hai, đồng thời ghi nhận một số phần mã vẫn chưa hoàn thiện; vì vậy, đây mới là khả năng đang được phát triển, chưa phải tiện ích người dùng có thể bật ngay hôm nay.