Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cho biết 522 tên miền đã được đăng ký thành công trong 60 phút đầu tiên kể từ khi ba đuôi tên miền quốc gia mới .ad.vn , .on.vn và .ap.vn chính thức mở cấp lúc 0h ngày 23/11.

Trong đó, riêng đuôi .ap.vn ghi nhận hơn 400 tên miền, chiếm trên 76% tổng số đăng ký. Đây là nhóm tên miền hướng tới các nhà phát triển ứng dụng, doanh nghiệp phần mềm và cộng đồng công nghệ.

Nhiều tên miền .vn dễ nhớ được đăng ký. (Ảnh minh họa)

Nhiều tên miền ngắn, dễ nhớ được đăng ký ngay trong giờ đầu, như ai.ap.vn , vr.ap.vn , pc.ap.vn , vn.ap.vn ở lĩnh vực công nghệ; shop.on.vn , play.on.vn , auto.on.vn ở nhóm kinh doanh trực tuyến; hay bds.ad.vn, spa.ad.vn, event.ad.vn trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông.

Theo VNNIC, một số tên miền cũng nhanh chóng được đưa vào sử dụng, với các website như ghub.ap.vn, nhato.ap.vn và thocu.ap.vn hoạt động ngay sau khi được cấp.

Ba đuôi tên miền mới được bổ sung theo Thông tư 48/2025/TT-BKHCN của Bộ KH&CN, nhằm mở rộng lựa chọn địa chỉ Internet cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Cụ thể, .ad.vn (Advertising) hướng tới lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, tiếp thị và xây dựng thương hiệu. .on.vn (Online) dành cho các hoạt động kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử và cung cấp dịch vụ trên Internet.

Trong khi đó, .ap.vn (Application) phù hợp với doanh nghiệp phần mềm, nhà phát triển ứng dụng, startup công nghệ và các đơn vị phát triển sản phẩm số, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc bổ sung các đuôi tên miền này giúp người dùng có thêm lựa chọn khi xây dựng website, giới thiệu sản phẩm và phát triển dịch vụ số.

Với doanh nghiệp đã sở hữu tên miền gắn với thương hiệu, đăng ký thêm các đuôi mới cũng là một cách mở rộng hệ thống địa chỉ trực tuyến và hạn chế nguy cơ tên gọi bị chủ thể khác đăng ký trước.

Để phục vụ việc mở đăng ký đồng thời, VNNIC chuẩn bị hạ tầng phân giải tên miền quốc gia (DNS), hệ thống tiếp nhận đăng ký và các phương án dự phòng, bảo đảm an toàn thông tin. Cả ba không gian tên miền mới đều được triển khai DNSSEC, công nghệ giúp xác thực dữ liệu phân giải tên miền.

VNNIC cũng phối hợp với các nhà đăng ký kiểm thử khả năng xử lý lượng lớn yêu cầu đồng thời. Dù ghi nhận nhiều lượt đăng ký trong những phút đầu, hệ thống vẫn vận hành ổn định, quá trình cấp phát tên miền diễn ra thông suốt.

Về chi phí, theo Thông tư 149/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 23/11, lệ phí đăng ký tên miền .ad.vn là 50.000 đồng, phí duy trì 100.000 đồng/năm. Với .on.vn, hai mức tương ứng là 100.000 đồng và 250.000 đồng/năm; còn .ap.vn là 10.000 đồng và 20.000 đồng/năm.

Từ ngày 23/11, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thể đăng ký ba đuôi tên miền mới thông qua hệ thống các nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam.

Người dùng có thể kiểm tra tình trạng tên miền và hoàn tất thủ tục trực tuyến trên website của VNNIC .