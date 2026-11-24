Tại triển lãm Supercomputing 2026 ở Chicago, Phison giới thiệu thiết kế SSD doanh nghiệp tích hợp NPU, bộ xử lý chuyên dụng cho các tác vụ AI. Ổ có thể chạy những công cụ quen thuộc như PyTorch và llama.cpp, hướng đến việc giảm lượng dữ liệu phải di chuyển trong hệ thống.

Thông thường, máy chủ cần đưa dữ liệu từ SSD sang bộ nhớ để CPU hoặc GPU xử lý. Với thiết kế của Phison, một phần công việc được thực hiện ngay trong ổ, sau đó hệ thống chỉ nhận lại những kết quả cần thiết.

Theo công ty, cách tiếp cận này có thể giảm lượng dữ liệu phải truyền từ 10 đến 100 lần đối với các tác vụ phù hợp. CPU máy chủ cũng có thêm tài nguyên để xử lý công việc khác, thay vì phải tham gia vào toàn bộ quá trình quét và phân tích dữ liệu.

Xử lý dữ liệu ngay trong SSD

Bên cạnh NPU, Phison trang bị 64GB bộ nhớ riêng để phục vụ việc xử lý AI ngay trong ổ. Đây là bộ nhớ làm việc cho quá trình tính toán, còn dung lượng lưu trữ của SSD chưa được hãng công bố.

Bộ nhớ riêng này có băng thông 130GB/s, phục vụ việc trao đổi dữ liệu với bộ xử lý bên trong. Trong khi đó, với công nghệ SSD PCIe 6.0 đang phát triển, Phison đặt mục tiêu truyền dữ liệu từ ổ sang máy chủ ở tốc độ tối đa khoảng 28GB/s.

Lợi ích Phison hướng đến nằm ở việc hạn chế di chuyển dữ liệu ra ngoài ổ. Nếu một tác vụ chỉ cần tìm những thông tin đáp ứng điều kiện nhất định, SSD có thể xử lý tại chỗ rồi trả về phần kết quả nhỏ hơn nhiều so với dữ liệu ban đầu.

Hãng cũng cho biết thiết kế hỗ trợ vLLM và OpenVINO, bên cạnh PyTorch và llama.cpp. Việc sử dụng những công cụ phổ biến được kỳ vọng giúp nhà phát triển tiếp cận khả năng xử lý trong SSD mà không phải xây dựng mọi thứ bằng một bộ công cụ lập trình riêng.

Đưa khả năng tính toán vào ổ lưu trữ đã được các hãng thử nghiệm trước đây. Samsung từng tích hợp chip FPGA vào SmartSSD từ năm 2018, sau đó giới thiệu thế hệ thứ hai vào năm 2022.

Một trở ngại của hướng đi này là phần mềm cần thiết để khai thác phần cứng. Với SmartSSD, khách hàng phải tự phát triển phần mềm và các thành phần xử lý phù hợp, làm tăng công sức triển khai vào hệ thống thực tế.

Phison đang tìm cách giảm rào cản đó bằng việc hỗ trợ những nền tảng AI mà nhà phát triển đã sử dụng. Đây là khác biệt đáng chú ý, bởi khả năng tích hợp vào quy trình hiện có có thể quyết định một thiết kế mới có được doanh nghiệp đón nhận hay không.

Dù vậy, thông số xử lý AI của ổ vẫn chưa đầy đủ. Phison công bố mức 36.800 DMIPS, một chỉ số đánh giá hiệu năng số nguyên của CPU; theo Tom's Hardware, con số này có thể mô tả các nhân CPU đi kèm thay vì năng lực của NPU, trong khi hãng chưa đưa ra mức TOPS.

Thiết kế hiện cũng chưa có tên sản phẩm, thời điểm giao mẫu hay thông tin về loại bộ nhớ sử dụng. Phison cho biết nhiều công nghệ được trưng bày vẫn đang phát triển, vì vậy khả năng chạy AI ngay trong SSD mới dừng ở thiết kế được giới thiệu, chưa phải sản phẩm doanh nghiệp có thể đặt mua.