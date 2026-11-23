Theo bà Yael Fraiman, đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ Công ty Predict Security của Israel, các doanh nghiệp cần điều chỉnh cách phòng ngừa rủi ro nội bộ, chú trọng ngăn sai sót thay vì chỉ tìm kiếm người cố tình đánh cắp thông tin.

Trong bài bình luận đăng trên trang tin CTech, bà Fraiman dẫn thông tin của báo Politico về việc quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) tải tài liệu hợp đồng chính phủ có dấu “chỉ sử dụng cho công vụ” lên phiên bản ChatGPT công khai. Hoạt động này kích hoạt cảnh báo bảo vệ dữ liệu và dẫn đến rà soát nội bộ.

Một trường hợp khác được tác giả đề cập là Community Bank, ngân hàng hoạt động tại một số bang của Mỹ, thông báo dữ liệu khách hàng, gồm họ tên, ngày sinh và số an sinh xã hội, đã được nhập vào một ứng dụng AI không được cho phép. Những trường hợp này cho thấy rủi ro có thể bắt nguồn từ việc nhân viên tìm cách thuận tiện hơn để hoàn thành nhiệm vụ.

Theo bà Fraiman, công cụ AI thường đưa ra câu trả lời phù hợp hơn khi được cung cấp nhiều thông tin, vô hình trung khuyến khích người dùng chia sẻ thêm hợp đồng, danh sách khách hàng, kế hoạch sản phẩm hoặc mã nguồn. Việc sử dụng tài khoản cá nhân cho công việc cũng khiến doanh nghiệp khó giám sát cách dữ liệu được xử lý.

Tác giả cho rằng chỉ cấm công cụ hoặc phát cảnh báo hàng loạt chưa đủ hiệu quả. Lệnh cấm có thể khiến nhân viên chuyển sang thiết bị cá nhân, trong khi quá nhiều cảnh báo làm đội ngũ bảo mật khó nhận diện tình huống thực sự nguy hiểm. Việc đánh giá cần dựa trên nội dung dữ liệu, vai trò của người dùng và chuỗi hành động, thay vì xem mọi lần tải tệp lên AI đều có mức rủi ro như nhau.

Doanh nghiệp được khuyến nghị ban hành hướng dẫn rõ ràng về công cụ, tài khoản được phép sử dụng và loại thông tin có thể đưa vào AI. Các cảnh báo ngắn, cụ thể trước khi người dùng gửi dữ liệu, đi kèm phương án xử lý an toàn, có thể giúp ngăn sai sót ngay tại thời điểm phát sinh.

Bà Fraiman cũng đề xuất phối hợp giữa bộ phận an ninh mạng, nhân sự, pháp lý và quản lý trực tiếp; đồng thời minh bạch với nhân viên về phạm vi, mục đích giám sát. Theo bà Fraiman, hiệu quả bảo vệ cần được đo bằng mức giảm hành vi rủi ro và sai sót lặp lại, thay vì chỉ dựa vào số lượng cảnh báo đã xử lý.