Chỉ hai tuần trước, Xiaoting - một cô gái ở độ tuổi đôi mươi - vẫn giữ định kiến rằng phim ngắn là thể loại cẩu thả, lỗi thời và chỉ dành cho người lớn tuổi. Mọi thứ thay đổi khi cô tình cờ xem một bộ phim lấy bối cảnh ký túc xá nữ trên Douyin rồi tải ứng dụng Hongguo Short Drama để theo dõi tiếp.

Nhờ AI, các cảnh giả tưởng và kịch tính trở nên lôi cuốn đến mức có ngày cô dành tới ba tiếng đồng hồ liên tục trên Hongguo, vượt cả thời gian dùng WeChat và Xiaohongshu.

Câu chuyện của Xiaoting phản ánh đúng quy mô khổng lồ của thị trường. Theo số liệu từ QuestMobile, tính đến tháng 5/2026, ngành phim ngắn đã thu hút 851 triệu người dùng duy nhất; đến tháng 9/2026, số người dùng hoạt động hàng tháng trên internet di động chạm mốc 1,281 tỷ, đồng nghĩa cứ 10 người dùng internet có tới 7 người xem phim ngắn.

Thời gian sử dụng trung bình của Hongguo vượt xa Douyin và WeChat, còn lượng người dùng thậm chí đông đảo hơn cả ứng dụng AI Doubao.

Giai đoạn "trăng mật" kết thúc chóng vánh

Trái ngược với cơn sốt phía khán giả, nhiều nhà sản xuất chia sẻ với Sohu Technology rằng ngành phim ngắn AI đang đối mặt làn sóng cắt giảm nhân sự và phá sản trong nửa cuối năm 2026. Một đạo diễn chua chát ví von năm 2025 là năm khởi đầu của phim hoạt hình ngắn AI, còn năm 2026 lại trở thành "ngày giỗ" của ngành.

Hiệu suất sản xuất tăng vọt nhờ AI trở thành con dao hai lưỡi. Ông Huang Haonan, người sáng lập Soy Sauce Culture, tiết lộ công ty đã thu hẹp quy mô từ mức đỉnh 1.500 nhân sự xuống còn vài trăm người vì trước đây cần 10 người mới làm xong một phim mỗi tháng, còn nay một người có thể thực hiện tới ba phim.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận lại lao dốc không phanh: để đạt doanh thu 20 đến 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 77,4 đến 116,1 tỷ đồng, tương đương 3 đến 4,5 triệu USD), trước kia chỉ cần 40 đến 50 bộ phim nhưng hiện tại đòi hỏi tới 200 đến 300 tác phẩm.

Theo Shen Li, đồng sáng lập một công ty phim ngắn AI, phân khúc tầm trung hiện hoàn toàn không có lãi. Chỉ ba nhóm còn kiếm được tiền gồm các đội ngũ sản xuất nội dung gốc (OPC) hàng đầu, những đơn vị sản xuất quy mô hàng trăm đến hàng nghìn tập mỗi tháng, và nhóm kiếm tiền từ đào tạo hoặc sao chép vi phạm bản quyền.

Với nhà sáng tạo cá nhân, cơ hội còn mong manh hơn: một tác giả mới vào nghề mất một tháng làm phim AI dài 65 phút với mức phí tiết kiệm khoảng 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,74 triệu đồng) nhưng chỉ thu về hơn 100.000 lượt xem và xác định trước sẽ lỗ nặng.

Cú rơi doanh thu và chiếc "hộp mù" thanh toán

Mức chia sẻ doanh thu trên mỗi 10.000 lượt xem đã sụt giảm nghiêm trọng. Năm 2025, phim hoạt hình AI có thể thu về 30 đến 100 nhân dân tệ (khoảng 116.000 đến 387.000 đồng) cho mỗi 10.000 lượt xem. Sang năm 2026, con số này tụt xuống còn 5 đến 10 nhân dân tệ (khoảng 19.300 đến 38.700 đồng), với mức 5 nhân dân tệ trở thành mặt bằng chung.

Thậm chí sau kỳ thanh toán ngày 13/11 trên Hongguo, nhiều phim hoạt hình 3D độc quyền chỉ còn nhận về 2 đến 4 nhân dân tệ (khoảng 7.700 đến 15.500 đồng) cho mỗi 10.000 lượt xem do tỷ lệ khán giả trẻ cao hơn, kéo theo tỷ lệ chuyển đổi quảng cáo thấp.

Trên nền tảng Hongguo, doanh thu được tính theo công thức thời lượng phát thực tế nhân đơn giá theo thời lượng và nhân hệ số, song hợp đồng lại không ghi đơn giá cố định do phụ thuộc vào biến động giá quảng cáo từng thời điểm như dịp 618 hay 11/11.

Vào tháng 10, nền tảng này cũng hủy bỏ "hệ số quy mô" dành cho các loạt phim nhiều phần. Nhà sản xuất không nhìn thấy doanh thu gốc mà chỉ biết con số cuối cùng sau khi chia phần, khiến đạo diễn Yan ví quy trình thanh toán giống như việc "mở hộp mù".

Bên cạnh đó, từ sau khi mảng kinh doanh phim ngắn của Douyin và Hongguo hợp nhất vào tháng 5/2025, định nghĩa lượt xem chuyển từ số người dùng truy cập (UV) sang số lượt xem từng tập, làm mẫu số phình to.

Áp lực hòa vốn vì thế ngày càng nặng nề. Theo Shen Li, với mức chi phí trung bình trên thị trường từ 30.000 đến 40.000 nhân dân tệ (khoảng 116,1 đến 154,8 triệu đồng) mỗi tác phẩm, phim phải đạt 45 triệu điểm phổ biến mới vừa chạm ngưỡng hòa vốn.

Còn những dự án chất lượng cao tốn từ 100.000 đến 200.000 nhân dân tệ (khoảng 387 đến 774 triệu đồng) như của đạo diễn Yan chắc chắn thua lỗ nếu chỉ đạt mức điểm này.

Thế độc quyền nền tảng và khủng hoảng thừa nguồn cung

Vị thế thống trị của Hongguo khiến các nhà sản xuất rơi vào thế bị động hoàn toàn. Dữ liệu tháng 7 cho thấy phim ngắn miễn phí trên Hongguo đạt 168 triệu người dùng hoạt động hàng ngày (DAU), vượt tổng lượng DAU của Tencent Video, iQiyi, Youku và Mango TV cộng lại (khoảng 155 triệu).

Dù Hongguo bác bỏ tin đồn doanh thu năm nay đạt 42 đến 45 tỷ nhân dân tệ (vượt mức 32 tỷ nhân dân tệ của toàn bộ phòng vé Trung Quốc tính đến cuối tháng 10), giới làm phim vẫn tin rằng phần lớn lợi nhuận đang chảy về túi nền tảng.

Trong suốt năm 2026, Hongguo liên tục siết chặt cơ chế đảm bảo doanh thu tối thiểu. Sau khi cắt giảm khoản đảm bảo 200.000 đến 350.000 nhân dân tệ cho phim người đóng hồi đầu năm - gây đình trệ hàng loạt dự án tại Tây An và Hoành Điếm - nền tảng tiếp tục giảm mạnh thù lao tối thiểu cho kịch bản AI.

Đến cuối tháng 8, kịch bản hạng S+ giảm từ 40.000 xuống 10.000 nhân dân tệ (từ khoảng 154,8 triệu xuống 38,7 triệu đồng), hạng S giảm từ 20.000 xuống 5.000 nhân dân tệ, còn hạng A+ và A bị xóa bỏ mức đảm bảo.

Sang tháng 11, hệ thống chỉ còn hai hạng: hạng S được đảm bảo 15.000 nhân dân tệ mỗi kịch bản (khoảng 58 triệu đồng), còn hạng A chỉ chia sẻ doanh thu.

Tuy nhiên, cả Shen Li lẫn đạo diễn Yan đều thừa nhận căn nguyên sâu xa nằm ở tình trạng dư thừa năng lực sản xuất. Chi phí thấp khiến nội dung đổ ra thị trường ồ ạt và ngày càng đồng nhất hóa. Số liệu của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình và Mạng Trung Quốc cho thấy chỉ riêng quý II/2026 đã có 239.000 bộ phim ngắn ra mắt, trong đó có tới 153.000 phim AI - tương đương 1.680 phim AI trình làng mỗi ngày.

Dữ liệu từ DataEye cũng chỉ ra rằng trong số 221.900 phim và truyện tranh ngắn AI mới phát hành trên Douyin nửa đầu năm, chỉ 2.886 tác phẩm đạt mốc hòa vốn 50 triệu lượt xem (tỷ lệ khoảng 1/77) và chỉ 1.055 tác phẩm vượt 100 triệu lượt xem.

Giữa nguồn cung khổng lồ mà chỉ 1 trong 100 bộ phim có thể sinh lời, đạo diễn Yan vẫn bất lực thừa nhận bản thân và nhiều đồng nghiệp "vừa phê bình Hongguo nhưng vẫn buộc phải làm việc cho họ". Trong khi khán giả như Xiaoting hào hứng đắm chìm hàng giờ liền vào kho nội dung miễn phí, chính các công ty sản xuất lại đang là bên phải gánh trọn chi phí cho cuộc bùng nổ của phim ngắn AI.



