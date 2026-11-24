Báo Hànộimới xin giới thiệu loạt bài “Gỡ “điểm nghẽn” giao thông với cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô năm 2026”, đưa tới góc nhìn tổng quan về những “điểm nghẽn” hạ tầng giao thông Thủ đô hiện nay, cũng như các cơ chế đột phá được Hà Nội triển khai nhằm giải quyết bài toán ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Bài 1: Nhận diện những “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông Thủ đô

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 nhưng lại đối mặt với “điểm nghẽn” ùn tắc giao thông và chi phí logistics đắt đỏ. Chính vì vậy, thành phố xác định cần xây dựng những cơ chế phân quyền mạnh mẽ để bứt phá trong phát triển hạ tầng vận tải công cộng và điều tiết nhu cầu giao thông cá nhân, giải quyết vấn đề này một cách căn cơ và bền vững.

Cần thiết cơ chế, chính sách đặc thù

Theo UBND thành phố Hà Nội, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng kinh tế - xã hội ở ngưỡng hai con số, hình thành hệ thống động lực phát triển mới, nâng cao vị thế Thủ đô, khẳng định vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Đồng thời, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm mạnh ùn tắc giao thông và cải thiện chất lượng môi trường đô thị theo hướng giao thông xanh, vận tải hành khách công cộng làm chủ đạo.

Tuyến đường sắt đô thị 3.1 đoạn Nhổn - Cầu Giấy. Ảnh: Phạm Hùng

Tuy nhiên, thời gian qua đang tồn tại sự bất cập mang tính hệ thống của kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; trong đó, tỷ lệ đất dành cho giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị tại Hà Nội quá thấp, chỉ đạt khoảng 12-13%. Tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đô thị còn thấp, trong khi tốc độ tăng trưởng phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh hơn so với tốc độ mở rộng hạ tầng giao thông.

Tỷ lệ đáp ứng của vận tải hành khách công cộng hiện tại mới chỉ đáp ứng được khoảng 19,5% nhu cầu đi lại của người dân, cách xa mục tiêu 30-35% mà thành phố đề ra. Các tuyến đường sắt đô thị đang trong quá trình hình thành, chưa tạo thành mạng lưới kết nối khép kín để người dân có thể giảm dần việc sử dụng phương tiện cá nhân.

Bên cạnh đó, Hà Nội là đầu mối trung chuyển và tiêu thụ hàng hóa lớn nhất miền Bắc. Vậy mà, tỷ lệ quỹ đất dành cho hạ tầng logistics, cảng cạn (ICD), trung tâm phân phối và kho bãi hiện nay tại Hà Nội ở mức rất thấp, khiến khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp logistics gặp nhiều khó khăn, cũng như vấn đề bế tắc trong bài toán giao hàng chặng cuối (Last-mile delivery). Chi phí logistics tại Hà Nội nói riêng hiện chiếm cao hơn nhiều so với bình quân thế giới.

Ngoài ra, các kết quả quan trắc môi trường cho thấy, Hà Nội liên tục nằm trong danh sách các thành phố có Chỉ số chất lượng không khí (AQI) kém ổn định, mật độ bụi mịn (PM2.5) thường xuyên vượt ngưỡng quy chuẩn quốc gia.

Để giải quyết “bài toán” hạ tầng giao thông quá tải, ùn tắc giao thông gắn với phát triển đô thị bền vững, thành phố cần tăng cường ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, hạ tầng bến bãi và chuyển đổi phương tiện xanh.

Theo đó, thực hiện Điều 2 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV và Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, thành phố đã đưa vào hoạt động 2 tuyến đường sắt đô thị; mạng lưới xe buýt tiếp tục được mở rộng đến các khu vực chưa có xe buýt hoạt động; tăng kết nối với các tuyến đường sắt đô thị, tạo thuận lợi cho người dân.

Đồng thời, thành phố chuyển đổi 41/128 tuyến buýt sang hoạt động bằng phương tiện năng lượng điện, cấp 754.000 thẻ vé miễn phí cho người dân; ban hành phương án thẻ vé liên thông đa phương thức, triển khai thí điểm hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức...

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã tham mưu, trình UBND thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ lãi vay để đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, đầu tư mua sắm xe buýt điện, hệ thống hạ tầng năng lượng xanh (trạm biến áp, trạm sạc, trạm nạp khí) phục vụ xe buýt điện, xe buýt năng lượng xanh theo chính sách tại Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố khóa XVI.

Tuy vậy, bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn những vấn đề cần tháo gỡ. Trước hết là việc bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn còn hạn chế, như: Cảng tập kết, trạm trung chuyển, ga đường sắt đô thị, điểm dừng đỗ, đường dành riêng cho xe buýt và các công trình phụ trợ khác.

Việc kết nối giữa các loại hình giao thông, phương thức vận tải còn kém, chưa thực sự hấp dẫn người dân chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Việc chuyển đổi sang phương tiện xanh gặp trở ngại do thiếu hệ thống trạm sạc quy mô lớn và quỹ đất bố trí trạm nạp năng lượng chưa đáp ứng kịp tiến độ.

Để khắc phục các tồn tại trên, UBND thành phố Hà Nội cho rằng cần thiết phải có một số cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và thu phí nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Do đó, việc xây dựng một nghị quyết quy định một số chính sách phát triển vận tải; hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội để thực hiện Điểm b, Khoản 1, Điều 13 Luật Thủ đô năm 2026 là cần thiết.

Cơ sở pháp lý đồng bộ với thực tiễn

Theo Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội, thành phố đang đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời định hướng xây dựng Thủ đô trở thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững.

Trong đó, yêu cầu giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải, nâng cao chất lượng môi trường đô thị và phát triển hệ thống vận tải công cộng làm chủ đạo là nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông đô thị còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng quá tải và ùn tắc thường xuyên tại khu vực nội đô.

Bên cạnh đó, vận tải hành khách công cộng mới đáp ứng được một phần nhu cầu đi lại của người dân, chưa đủ sức thay thế phương tiện cá nhân; mạng lưới đường sắt đô thị chưa hoàn chỉnh, thiếu tính kết nối đồng bộ. Hoạt động logistics đô thị còn hạn chế về quỹ đất và hạ tầng, làm tăng chi phí vận chuyển và giảm hiệu quả chuỗi cung ứng.

Do vậy, việc ban hành nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, mang tính đột phá để phát triển vận tải công cộng, logistics đô thị, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong giao thông, đồng thời áp dụng các biện pháp điều tiết nhu cầu giao thông là yêu cầu cấp thiết và cần thiết.

Các chính sách trong dự thảo Nghị quyết đã bám sát định hướng tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và giảm phát thải khí nhà kính; phù hợp với Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định phát triển hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ, lấy vận tải hành khách công cộng làm trụ cột, từng bước hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.

Nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về các chính sách phát triển vận tải; hạn chế phương tiện cá nhân và thu phí giảm ùn tắc giao thông, cũng như các quy định có liên quan; bảo đảm nguyên tắc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Đồng thời, Nghị quyết thể hiện việc phát huy tính chủ động của chính quyền thành phố trong việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và phát triển logistics đô thị.

Dự thảo phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, trong đó yêu cầu đặt ra là phải giải quyết đồng thời các thách thức về hạ tầng giao thông quá tải, ùn tắc giao thông, là một trong 5 “điểm nghẽn”.

Dự thảo Nghị quyết cơ bản phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Điều 4 Luật Thủ đô năm 2026, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với thẩm quyền của HĐND thành phố.

Các chính sách trong dự thảo được xây dựng theo hướng phân quyền mạnh cho chính quyền thành phố trong việc quyết định và tổ chức thực hiện các cơ chế đặc thù về phát triển vận tải công cộng, logistics đô thị, hạn chế phương tiện cá nhân và thu phí giảm ùn tắc giao thông, qua đó phát huy tính chủ động, linh hoạt của chính quyền địa phương.

Đồng thời, dự thảo bảo đảm nguyên tắc phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Bên cạnh các biện pháp điều tiết, hạn chế phương tiện cá nhân, dự thảo Nghị quyết còn quy định các chính sách khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, kế thừa và phát triển các cơ chế hỗ trợ đã được HĐND thành phố ban hành tại Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ vận tải công cộng, từng bước thay đổi thói quen đi lại, giảm áp lực giao thông đô thị và hướng tới mục tiêu phát triển giao thông xanh, bền vững.

(Còn nữa)