Trí tuệ nhân tạo có thể đang tiến gần đến một bước ngoặt lớn hơn nhiều so với việc viết văn bản, tạo hình ảnh hay hỗ trợ lập trình. Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta, cảnh báo siêu trí tuệ đang đến gần và cách nhân loại hành động trong một năm tới có thể quyết định tương lai của thế giới.

Trong bài đăng dài trên mạng xã hội X ngày 22/11, ông Wang cho rằng những đột phá gần đây cho thấy AI đang tiến sát, thậm chí vượt qua năng lực trí tuệ của những chuyên gia hàng đầu trong một số lĩnh vực. Ông đặc biệt nhắc đến bước đột phá được cho là đã giải được giả thuyết Riemann, một bài toán toán học nổi tiếng được đặt ra từ năm 1859 và đã thách thức nhiều thế hệ nhà toán học.

Với ông Wang, đây không đơn thuần là một thành tựu toán học. Ông xem nó như dấu hiệu cho thấy năng lực suy luận của máy móc đã bước sang một giai đoạn mới. Vị lãnh đạo Meta mô tả kết quả này là thành tựu trí tuệ chưa từng có, được tạo ra với sự hỗ trợ của một "trí tuệ ngoài hành tinh" mà con người chưa thực sự hiểu rõ.

Bài đăng trên X của Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta

Tuy nhiên, kết quả liên quan đến giả thuyết Riemann vẫn cần được giới toán học thẩm định đầy đủ. Viện Toán học Clay hiện vẫn liệt kê bài toán này là chưa được giải quyết. Dù vậy, ông Wang cho rằng những gì đang diễn ra đủ để ngành công nghệ phải nhìn nhận lại giới hạn của AI.

AI không còn bị giới hạn chủ yếu bởi trí thông minh

Để lý giải nhận định này, ông Wang nhắc lại thời điểm tháng 12/2024, khi mô hình o3 của OpenAI đạt điểm số cao trong kỳ thi Toán học mời gọi Mỹ (AIME). Theo ông, đó là dấu mốc cho thấy AI đã có khả năng xử lý những bài toán đòi hỏi tư duy rất cao, vượt xa phần lớn công việc thường ngày của kỹ sư hay giới kinh doanh.

Trong hai năm qua, các nhà phát triển tiếp tục tháo gỡ những hạn chế khác của AI. Khả năng lập trình được cải thiện mạnh, năng lực an ninh mạng ngày càng đáng gờm và các AI agent đã có thể đảm nhận nhiều công việc phức tạp hơn.

Vì vậy, ông Wang cho rằng rào cản lớn nhất để AI vượt qua những chuyên gia giỏi nhất không còn nằm ở trí thông minh. Những vấn đề cần giải quyết hiện nay chủ yếu là kiến thức chuyên ngành, hạ tầng kỹ thuật và khả năng thử nghiệm trong từng lĩnh vực.

Nếu những trở ngại này tiếp tục được tháo gỡ, AI có thể trở thành động lực đóng góp lớn nhất cho tiến bộ trong gần như mọi lĩnh vực, vượt xa năng lực của những con người xuất sắc nhất.

Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta

Nỗi lo lớn nhất: AI tự nghiên cứu và nâng cấp chính mình

Đáng chú ý, ông Wang cho rằng nghiên cứu AI có thể sớm được tự động hóa. Nếu AI đã đủ năng lực xử lý những vấn đề toán học đặc biệt khó, ông nhận định việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống AI sẽ không còn là thách thức quá lớn đối với chúng.

Khi đó, máy móc có thể tự cải thiện năng lực của chính mình, tạo ra một vòng lặp nâng cấp liên tục. Quá trình này có nguy cơ diễn ra nhanh đến mức con người không còn đủ khả năng theo dõi hoặc hiểu hết những thay đổi đang xảy ra.

Tác động cũng không chỉ giới hạn trong ngành công nghệ. Ông Wang cảnh báo AI có thể thúc đẩy nghiên cứu sinh học, phát triển vũ khí và kinh tế với tốc độ vượt xa khả năng giám sát của con người.

Vị lãnh đạo Meta đặt ra một câu hỏi đáng lo ngại: Nhân loại sẽ kiểm soát thế nào những hệ thống có khả năng tự cải thiện không giới hạn, hoặc những cỗ máy thông minh và có năng lực gấp 1.000 lần con người trong mọi lĩnh vực?

Theo ông, rất khó hình dung con người có thể duy trì quyền kiểm soát trong một thế giới như vậy nếu quá trình tự cải thiện của AI không có giới hạn.

Tao Lin, nhà nghiên cứu thuộc nhóm phát triển các biện pháp bảo vệ cho AI Claude của Anthropic.

Trước viễn cảnh này, ông Wang kêu gọi các công ty công nghệ không nên xem sự xuất hiện của siêu trí tuệ là điều tất yếu và chỉ tập trung tìm cách phát triển nó an toàn hơn. Ông cho rằng ngành AI cần thay đổi hướng đi, dành ưu tiên lớn hơn cho an toàn, khả năng căn chỉnh hệ thống với mục tiêu của con người và bảo mật.

Ông cũng nhấn mạnh xã hội không nên chấp nhận việc trao quyền kiểm soát cho máy móc. Thay vào đó, công nghệ cần được phát triển theo hướng giúp con người có thêm quyền chủ động đối với tương lai của mình.

Cảnh báo này phần nào tương đồng với một nhận định mới đây của Tao Lin, nhà nghiên cứu của Anthropic, khi cho rằng trong tương lai không xa, AI sẽ khiến gần như mọi con người trên Trái Đất có thể mất khả năng tìm được việc làm. Điều này là vì AI sẽ dần dần đảm nhiệm được ngày càng nhiều công việc và cuối cùng sẽ thay thế con người trong gần như mọi việc.

Cảnh báo của ông Wang xuất hiện trong lúc nhiều lãnh đạo công nghệ tiếp tục tranh luận về thời điểm siêu trí tuệ ra đời và những hệ quả đi kèm. Ngày 22/11, tỷ phú Elon Musk cũng đăng tải thông điệp trên X, tuyên bố siêu trí tuệ đã xuất hiện và chào đón nhân loại bước vào kỷ nguyên Singularity.