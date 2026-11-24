Theo Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Hoàng hỏi:

Tôi là chủ hộ kinh doanh, đang hoạt động thương mại điện tử trên sàn giao dịch quốc tế Etsy với mô hình bán tranh canvas in theo yêu cầu. Khi có đơn hàng từ người mua ở nước ngoài trên sàn Etsy, tôi đặt nhà cung cấp dịch vụ in ấn tại nước ngoài (Printify) tiến hành in và giao hàng trực tiếp đến tay người mua.

Toàn bộ quá trình sản xuất, in ấn và giao nhận hàng hóa đều diễn ra ở nước ngoài, không xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam và không làm thủ tục hải quan tại Việt Nam. Tiền mua hàng được khách thanh toán qua sàn, sau đó sàn chuyển khoản về tài khoản ngân hàng của tôi tại Việt Nam. Hiện nay, hộ kinh doanh của tôi thuộc diện nộp thuế theo phương pháp kê khai (hoặc tỷ lệ %) với bậc doanh thu từ trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng.

Tôi xin hỏi, với mô hình kinh doanh tranh canvas được in và giao nhận hoàn toàn ở nước ngoài (thông qua đơn vị thứ ba như Printify, không xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam và không có tờ khai hải quan xuất khẩu), hoạt động này có thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Việt Nam hay không? Trường hợp vẫn phải nộp thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu đối với hộ kinh doanh, mức tỷ lệ % thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa này là bao nhiêu phần trăm (%) theo quy định pháp luật hiện hành?

Ảnh minh họa/Báo Điện tử Chính phủ

Thuế cơ sở 6 TP. Hà Nội trả lời vấn đề trên như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15:

"Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này".

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15:

"Điều 5. Đối tượng không chịu thuế

… 20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của công ty cho thuê tài chính được vận chuyển thẳng vào khu phi thuế quan để cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê tài chính...".

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 9 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15:

"Điều 9. Thuế suất

1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm: hàng hóa từ Việt Nam bán cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; hàng hóa từ nội địa Việt Nam bán cho tổ chức trong khu phi thuế quan và được tiêu dùng trong khu phi thuế quan phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất xuất khẩu; hàng hóa đã bán tại khu vực cách ly cho cá nhân (người nước ngoài hoặc người Việt Nam) đã làm thủ tục xuất cảnh; hàng hóa đã bán tại cửa hàng miễn thuế; hàng hóa xuất khẩu tại chỗ;...".

Căn cứ các quy định nêu trên, Thuế cơ sở 6 TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp ông đặt nhà cung cấp dịch vụ in ấn ở nước ngoài (Printify) tiến hành in và giao hàng trực tiếp đến tay người mua. Hàng hóa được sản xuất, in ấn và giao nhận hoàn toàn ở nước ngoài, không xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam và không làm thủ tục hải quan tại Việt Nam. Như vậy, hàng hóa không được sản xuất, lưu thông và tiêu dùng tại Việt Nam không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Đề nghị ông căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu các văn bản pháp luật về thuế, đối chiếu với các quy định pháp luật trích dẫn nêu trên để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn có vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website hoặc liên hệ với Thuế cơ sở 6 TP. Hà Nội để được hỗ trợ.